2 GW kapasiteli dünyanın en büyük jeotermal enerji santrali kuruluyor

Fervo Cape Jeotermal Enerji Projesi, 2 gigawatt (GW) baz yük gücü üreterek 2 milyonun üzerinde evin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. Proje, geleneksel jeotermal sistemlerden farklı olarak yer altındaki sıcak kayalara su enjekte ederek enerji üretimi gerçekleştirecek. Bu sayede doğal olarak mevcut sıcak su kaynaklarına bağımlı olmadan istenen herhangi bir yerde jeotermal enerji üretmek mümkün.
Projenin tam kapasiteye ulaşması durumunda 631 dönümlük bir alanı kapsaması bekleniyor. Üretilmesi planlanan 2 GW temiz enerji, 23 sondaj platformu, gözlem ve üretim kuyularının tamamlanmasını içeriyor. Ayrıca proje kapsamında 20'ye kadar jeotermal santral inşa edilecek ve bir enerji dağıtım ağı kurulacak.
Gelişmiş Jeotermal Sistem teknolojisi
EGS, yer altına kontrollü koşullarda sıvı enjekte ederek kaya tabakalarındaki çatlakları genişletiyor ve sıcak suyun dolaşımını sağlıyor. Bu sıcak su yüzeye çıkarılarak elektrik üretiminde kullanılıyor. EGS, jeotermal enerji üretiminin daha geniş coğrafyalara yayılmasına olanak tanıyor ve bu teknoloji, hem kamu hem de özel sektör tarafından dünya genelinde test ediliyor. Bu teknolojinin öncüsü ise Fervo Energy konumunda. Fervo Energy, sadece birkaç ay önce dünyanın en büyük jeotermal enerji anlaşmasını yapmıştı.
Türkiye’de jeotermal enerji
Türkiye jeotermal potansiyeli bakımından Avrupa’nın 1. ülkesi ve kurulu güç bakımından ise dünyanın 4. ülkesi konumunda. Jeotermal enerjiden elektrik üretiminde ilk beş ülke ise şu şekilde: ABD, Endonezya, Filipinler, Türkiye ve Yeni Zelanda.Kaynakça https://www.utilitydive.com/news/interior-geothermal-fervo-energy-categorical-exclusion-nepa/730413/ https://www.doi.gov/pressreleases/biden-harris-administration-takes-major-steps-accelerate-clean-energy-geothermal Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)