2 GW kapasiteli dünyanın en büyük jeotermal enerji santrali kuruluyor

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Tam Boyutta Gör ABD İçişleri Bakanlığı, kamu arazilerinde jeotermal enerjiyi genişletme yolunda önemli bir adım attı. Temiz enerji kaynaklarının artırılmasının ülkenin 2035 yılına kadar karbon kirliliğinden arındırılmış bir enerji sektörü hedefine ulaşmasına yardımcı olması bekleniyor. Bu kapsamda bakanlık, Beaver County, Utah'ta yer alan Fervo Cape Jeotermal Enerji Projesi'ni onayladığını duyurdu. Fervo Energy tarafından geliştirilecek olan proje, dünyanın en büyük jeotermal enerji santrali olacak.

Fervo Cape Jeotermal Enerji Projesi, 2 gigawatt (GW) baz yük gücü üreterek 2 milyonun üzerinde evin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. Proje, geleneksel jeotermal sistemlerden farklı olarak yer altındaki sıcak kayalara su enjekte ederek enerji üretimi gerçekleştirecek. Bu sayede doğal olarak mevcut sıcak su kaynaklarına bağımlı olmadan istenen herhangi bir yerde jeotermal enerji üretmek mümkün.

Projenin tam kapasiteye ulaşması durumunda 631 dönümlük bir alanı kapsaması bekleniyor. Üretilmesi planlanan 2 GW temiz enerji, 23 sondaj platformu, gözlem ve üretim kuyularının tamamlanmasını içeriyor. Ayrıca proje kapsamında 20'ye kadar jeotermal santral inşa edilecek ve bir enerji dağıtım ağı kurulacak.

Gelişmiş Jeotermal Sistem teknolojisi

Tam Boyutta Gör Fervo Energy ve bu türden jeotermal enerji tekniğini kullanan tesisler esasında Enhanced Geothermal System (EGS - Gelişmiş Jeotermal Sistem) olarak nitelendiriliyor. Geleneksel jeotermal sistemlerde, yer altındaki kaya tabakalarının yeterli sıcaklık, sıvı ve geçirgenlik özelliklerine sahip olması gerekiyor. Ancak bu özelliklerin doğal olarak bulunmadığı bölgelerde, EGS devreye giriyor.

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EGS, yer altına kontrollü koşullarda sıvı enjekte ederek kaya tabakalarındaki çatlakları genişletiyor ve sıcak suyun dolaşımını sağlıyor. Bu sıcak su yüzeye çıkarılarak elektrik üretiminde kullanılıyor. EGS, jeotermal enerji üretiminin daha geniş coğrafyalara yayılmasına olanak tanıyor ve bu teknoloji, hem kamu hem de özel sektör tarafından dünya genelinde test ediliyor. Bu teknolojinin öncüsü ise Fervo Energy konumunda. Fervo Energy, sadece birkaç ay önce dünyanın en büyük jeotermal enerji anlaşmasını yapmıştı.

Türkiye’de jeotermal enerji

Tam Boyutta Gör Halihazırda Türkiye, 1691 megavat (1,7GW) JES kurulu güce sahip ancak bunun 2025 yılında yaklaşık 4,4 GW seviyesine çıkarılması hedefleniyor.

Türkiye jeotermal potansiyeli bakımından Avrupa’nın 1. ülkesi ve kurulu güç bakımından ise dünyanın 4. ülkesi konumunda. Jeotermal enerjiden elektrik üretiminde ilk beş ülke ise şu şekilde: ABD, Endonezya, Filipinler, Türkiye ve Yeni Zelanda.

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