Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2 GW kapasiteli dünyanın en büyük jeotermal enerji santrali kuruluyor

    ABD'de 2 milyon eve enerji sağlayacak dünyanın en büyük 2 GW jeotermal projesi onaylandı. Onaylanan proje kapsamında planlanan tesis, Fervo Energy tarafından yapılacak.
    Dünyanın en büyük jeotermal enerji santrali kuruluyor Tam Boyutta Gör
    ABD İçişleri Bakanlığı, kamu arazilerinde jeotermal enerjiyi genişletme yolunda önemli bir adım attı. Temiz enerji kaynaklarının artırılmasının ülkenin 2035 yılına kadar karbon kirliliğinden arındırılmış bir enerji sektörü hedefine ulaşmasına yardımcı olması bekleniyor. Bu kapsamda bakanlık, Beaver County, Utah'ta yer alan Fervo Cape Jeotermal Enerji Projesi'ni onayladığını duyurdu. Fervo Energy tarafından geliştirilecek olan proje, dünyanın en büyük jeotermal enerji santrali olacak.

    Fervo Cape Jeotermal Enerji Projesi, 2 gigawatt (GW) baz yük gücü üreterek 2 milyonun üzerinde evin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. Proje, geleneksel jeotermal sistemlerden farklı olarak yer altındaki sıcak kayalara su enjekte ederek enerji üretimi gerçekleştirecek. Bu sayede doğal olarak mevcut sıcak su kaynaklarına bağımlı olmadan istenen herhangi bir yerde jeotermal enerji üretmek mümkün.

    Projenin tam kapasiteye ulaşması durumunda 631 dönümlük bir alanı kapsaması bekleniyor. Üretilmesi planlanan 2 GW temiz enerji, 23 sondaj platformu, gözlem ve üretim kuyularının tamamlanmasını içeriyor. Ayrıca proje kapsamında 20'ye kadar jeotermal santral inşa edilecek ve bir enerji dağıtım ağı kurulacak.

    Gelişmiş Jeotermal Sistem teknolojisi

    Dünyanın en büyük jeotermal enerji santrali kuruluyor Tam Boyutta Gör
    Fervo Energy ve bu türden jeotermal enerji tekniğini kullanan tesisler esasında Enhanced Geothermal System (EGS - Gelişmiş Jeotermal Sistem) olarak nitelendiriliyor. Geleneksel jeotermal sistemlerde, yer altındaki kaya tabakalarının yeterli sıcaklık, sıvı ve geçirgenlik özelliklerine sahip olması gerekiyor. Ancak bu özelliklerin doğal olarak bulunmadığı bölgelerde, EGS devreye giriyor.

    EGS, yer altına kontrollü koşullarda sıvı enjekte ederek kaya tabakalarındaki çatlakları genişletiyor ve sıcak suyun dolaşımını sağlıyor. Bu sıcak su yüzeye çıkarılarak elektrik üretiminde kullanılıyor. EGS, jeotermal enerji üretiminin daha geniş coğrafyalara yayılmasına olanak tanıyor ve bu teknoloji, hem kamu hem de özel sektör tarafından dünya genelinde test ediliyor. Bu teknolojinin öncüsü ise Fervo Energy konumunda. Fervo Energy, sadece birkaç ay önce dünyanın en büyük jeotermal enerji anlaşmasını yapmıştı.

    Türkiye’de jeotermal enerji

    Dünyanın en büyük jeotermal enerji santrali kuruluyor Tam Boyutta Gör
    Halihazırda Türkiye, 1691 megavat (1,7GW) JES kurulu güce sahip ancak bunun 2025 yılında yaklaşık 4,4 GW seviyesine çıkarılması hedefleniyor.

    Türkiye jeotermal potansiyeli bakımından Avrupa’nın 1. ülkesi ve kurulu güç bakımından ise dünyanın 4. ülkesi konumunda. Jeotermal enerjiden elektrik üretiminde ilk beş ülke ise şu şekilde: ABD, Endonezya, Filipinler, Türkiye ve Yeni Zelanda.

    Kaynakça https://www.utilitydive.com/news/interior-geothermal-fervo-energy-categorical-exclusion-nepa/730413/ https://www.doi.gov/pressreleases/biden-harris-administration-takes-major-steps-accelerate-clean-energy-geothermal
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 3 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    elden ring tr yama trafik kazası sonrası kas ağrıları belgeler ve eşzamanlama kapatma testere 11 toyota yaris hararet göstergesi nerede

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 70 Ultra
    HUAWEI Pura 70 Ultra
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız