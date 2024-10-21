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    Anlık Bildirim

    Füzyon enerjisi için “7 petawatt” gücünde lazerler ateşlenecek

    Sınırsız füzyon enerjisi elde etmek için devasa bir adım atılıyor. Kurulacak 150 milyon dolarlık yeni tesis, nükleer füzyon elde etmek için 7 petawattlık lazerler ateşleyecek.
    Füzyon enerjisi için “7 petawatt” gücünde lazerler ateşlenecek Tam Boyutta Gör
    Bilim insanları, Güneş’in enerjisini üreten füzyon sürecini Dünya’da taklit etmeyi ve bu sayede sınırsız ve sürdürülebilir bir güç kaynağına erişmeyi amaçlıyorlar. Atom çekirdeklerinin birleşmesiyle devasa miktarlarda enerji çıktısı üreten füzyon için şimdi yeni bir tesis daha kuruluyor. Karbon salınımı yapmayan ve güvenli bir enerji kaynağı sağlayacak bu yöntemin hayata geçirilmesi için, lazer teknolojisinin kilit bir rol oynayabileceği düşünülüyor.

    ABD, füzyonda lazerlere yoğunlaşıyor

    Colorado Eyalet Üniversitesi'nde (CSU) 150 milyon dolarlık devasa bir lazer araştırma tesisinin temelleri kısa bir süre önce atıldı. 2026 yılında açılması planlanan bu tesis, lazerleri kullanarak füzyon reaksiyonlarını gerçekleştirmeyi hedefliyor. ATLAS (Advanced Technology Lasers for Applications and Science) adı verilen bu yeni tesis, 40 yıllık bir lazer araştırmasının ürünü olarak hayata geçiriliyor. ABD Enerji Bakanlığı, bu projeye 28 milyon dolarlık bir katkı sağlarken, Almanya merkezli bir girişim olan Marvel Fusion da önemli bir finansman sağlayarak iki ileri teknoloji lazer sistemi temin ediyor.

    Füzyon enerjisi için “7 petawatt” gücünde lazerler ateşlenecek Tam Boyutta Gör
    Tamamlandığında, bu tesis üç lazer sistemini bir araya getirerek toplamda 7 petawatt gücünde enerji açığa çıkarabilecek. Bunun ABD'nin elektrik üretim kapasitesinin 5.000 katından fazla olduğunu belirtelim. Öte yandan sistem, saniyenin sadece 100 katrilyonda biri kadar süren darbeler halinde bu enerjiyi yaklaşık bir insan saçı genişliğinde bir alana yoğunlaştıracak. Bu odaklanmış enerjiyle nükleer füzyonun temiz enerji kaynağı olarak hayata geçirilmesi hedefleniyor.

    Tesis yalnızca enerji alanında değil, aynı zamanda tıp ve görüntüleme gibi farklı disiplinlerde de araştırmalara ev sahipliği yapacak. Lazer teknolojisi, tümör tedavilerinde enerji yoğunluğunun küçük noktalara odaklanmasıyla büyük potansiyel taşıyor. Tesisteki diğer potansiyel araştırmalar arasında mikroçip litografisi ve tasarımı ile tam hareket halindeki uçak motoru türbinleri gibi hızla hareket eden nesnelerin ayrıntılı X-ışını görüntülemesi yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 3 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 4 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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