Füzyon enerjisi için “7 petawatt” gücünde lazerler ateşlenecek

ABD, füzyonda lazerlere yoğunlaşıyor
Colorado Eyalet Üniversitesi'nde (CSU) 150 milyon dolarlık devasa bir lazer araştırma tesisinin temelleri kısa bir süre önce atıldı. 2026 yılında açılması planlanan bu tesis, lazerleri kullanarak füzyon reaksiyonlarını gerçekleştirmeyi hedefliyor. ATLAS (Advanced Technology Lasers for Applications and Science) adı verilen bu yeni tesis, 40 yıllık bir lazer araştırmasının ürünü olarak hayata geçiriliyor. ABD Enerji Bakanlığı, bu projeye 28 milyon dolarlık bir katkı sağlarken, Almanya merkezli bir girişim olan Marvel Fusion da önemli bir finansman sağlayarak iki ileri teknoloji lazer sistemi temin ediyor.
Tesis yalnızca enerji alanında değil, aynı zamanda tıp ve görüntüleme gibi farklı disiplinlerde de araştırmalara ev sahipliği yapacak. Lazer teknolojisi, tümör tedavilerinde enerji yoğunluğunun küçük noktalara odaklanmasıyla büyük potansiyel taşıyor. Tesisteki diğer potansiyel araştırmalar arasında mikroçip litografisi ve tasarımı ile tam hareket halindeki uçak motoru türbinleri gibi hızla hareket eden nesnelerin ayrıntılı X-ışını görüntülemesi yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)