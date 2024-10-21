Füzyon enerjisi için “7 petawatt” gücünde lazerler ateşlenecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Bilim insanları, Güneş’in enerjisini üreten füzyon sürecini Dünya’da taklit etmeyi ve bu sayede sınırsız ve sürdürülebilir bir güç kaynağına erişmeyi amaçlıyorlar. Atom çekirdeklerinin birleşmesiyle devasa miktarlarda enerji çıktısı üreten füzyon için şimdi yeni bir tesis daha kuruluyor. Karbon salınımı yapmayan ve güvenli bir enerji kaynağı sağlayacak bu yöntemin hayata geçirilmesi için, lazer teknolojisinin kilit bir rol oynayabileceği düşünülüyor.

ABD, füzyonda lazerlere yoğunlaşıyor

Colorado Eyalet Üniversitesi'nde (CSU) 150 milyon dolarlık devasa bir lazer araştırma tesisinin temelleri kısa bir süre önce atıldı. 2026 yılında açılması planlanan bu tesis, lazerleri kullanarak füzyon reaksiyonlarını gerçekleştirmeyi hedefliyor. ATLAS (Advanced Technology Lasers for Applications and Science) adı verilen bu yeni tesis, 40 yıllık bir lazer araştırmasının ürünü olarak hayata geçiriliyor. ABD Enerji Bakanlığı, bu projeye 28 milyon dolarlık bir katkı sağlarken, Almanya merkezli bir girişim olan Marvel Fusion da önemli bir finansman sağlayarak iki ileri teknoloji lazer sistemi temin ediyor.

Tam Boyutta Gör Tamamlandığında, bu tesis üç lazer sistemini bir araya getirerek toplamda 7 petawatt gücünde enerji açığa çıkarabilecek. Bunun ABD'nin elektrik üretim kapasitesinin 5.000 katından fazla olduğunu belirtelim. Öte yandan sistem, saniyenin sadece 100 katrilyonda biri kadar süren darbeler halinde bu enerjiyi yaklaşık bir insan saçı genişliğinde bir alana yoğunlaştıracak. Bu odaklanmış enerjiyle nükleer füzyonun temiz enerji kaynağı olarak hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Yeniden nükleer enerji: Dünya çapında yapılan yeni reaktörler 2 gün önce eklendi

Tesis yalnızca enerji alanında değil, aynı zamanda tıp ve görüntüleme gibi farklı disiplinlerde de araştırmalara ev sahipliği yapacak. Lazer teknolojisi, tümör tedavilerinde enerji yoğunluğunun küçük noktalara odaklanmasıyla büyük potansiyel taşıyor. Tesisteki diğer potansiyel araştırmalar arasında mikroçip litografisi ve tasarımı ile tam hareket halindeki uçak motoru türbinleri gibi hızla hareket eden nesnelerin ayrıntılı X-ışını görüntülemesi yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Füzyon enerjisi için “7 petawatt” gücünde lazerler ateşlenecek