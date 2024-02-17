Jeotermal enerjiye ulaşmak artık yüzde 70 daha hızlı ve yüzde 50 daha ucuz

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Fervo Energy, yaklaşık iki yıl kadar önce Google ile "yeni nesil jeotermal enerji projesi" geliştirmek için bir anlaşma imzalamış ve türünün ilk örneği jeotermal enerji tesisini geçtiğimiz aylarda faaliyete geçirmişti. Şimdi ise Fervo Energy, bir enerji tesisinde etkileyici adımlar atıldığını duyurdu. Firma göre jeotermal enerjiye ulaşmak artık hem çok daha hızlı hem de çok daha uygun maliyetli. Bu durum jeotermal enerjinin benimsenme sorununu ortadan kaldırabilir.

Jeotermal enerjiye ulaşmak artık daha kolay

Fervo, yaptığı bir açıklamada sadece 21 günde yatay bir kuyu açabildiğini söyledi. Bu oldukça önemli zira 2022 yılında Google ile girişilen ortak bir projeye göre sondaj süresinde yüzde 70'lik bir azalma yakalanmış durumda. Bu durum maliyetlere de elbette yansıyor. Firmaya göre yeni sondaj 4,8 milyon dolara mal olurken önceki 9,4 milyon dolara mal olmuştu. Dolayısıyla maliyetlerde de yüzde 50’lik bir gerileme söz konusu.

Fervo Energy, Enhanced Geothermal System (EGS - Gelişmiş Jeotermal Sistem) olarak nitelendirilen bir yöntemle sondaj ve kurul işlemini gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıl kurulan yaklaşık 3,5 MW kapasiteli tesis kasım ayında tamamen faaliyete geçmiş ve Google’ın sunucularına elektrik sağlamaya başlamıştı.

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Firma şimdi 2026'da faaliyete geçecek ve 2028'de 400 MW kesintisiz güç kapasitesine ulaşacak büyük bir proje geliştiriyor. Firma, Google ile ortaklaşa kurduğu tesisi nazaran yeni prpjesinde daha derin bir sondaj gerçekleştirecek. Yaklaşık 640 metrelik sondaj sonrasında daha yüksek ısılara ulaşılacak.

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Doğal bir jeotermal sistemin elektrik üretebilmesi için ısı, akışkan ve kaya geçirgenliğinin bir arada bulunması gerekiyor. Dünyanın birçok bölgesinde kaya gerekli ısı seviyesine sahip olsa da akışkanın içinden akması için yeterli geçirgenliğe sahip değil. EGS yönteminde ise yeraltında derin sondajlar yaparak ve kayada kırıklar oluşturmak için sıvı enjekte edilerek bu geçirgenlik yapay olarak sağlanıyor. Yazı sonundaki videodan EGS’nin nasıl işlediğini çok daha rahat gözlemleyebilirsiniz.

Fervo Energy, sondajlarını esasında zıt bir endüstriden esinlenerek gerçekleştiriyor. Petrol sondajlarında kullanılan polikristalin elmas kompakt (PDC) matkap uçlarının yanı sıra petrol ve gaz sondajında kulelerin aşırı ısınmasını önlemek için kullanılan çamur soğutucular kullanılıyor.

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