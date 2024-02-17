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    Anlık Bildirim

    Jeotermal enerjiye ulaşmak artık yüzde 70 daha hızlı ve yüzde 50 daha ucuz

    Yenilenebilir ve temiz enerji alanında önemli bir kaynak olan jeotermal enerji giderek erişilebilir oluyor. Fervo Energy sayesinde jeotermal enerjiye ulaşmak artık yüzde 50 daha ucuz.

    Jeotermal enerjiye ulaşmak artık yüzde 50 daha ucuz Tam Boyutta Gör

    Fervo Energy, yaklaşık iki yıl kadar önce Google ile "yeni nesil jeotermal enerji projesi" geliştirmek için bir anlaşma imzalamış ve türünün ilk örneği jeotermal enerji tesisini geçtiğimiz aylarda faaliyete geçirmişti. Şimdi ise Fervo Energy, bir enerji tesisinde etkileyici adımlar atıldığını duyurdu. Firma göre jeotermal enerjiye ulaşmak artık hem çok daha hızlı hem de çok daha uygun maliyetli. Bu durum jeotermal enerjinin benimsenme sorununu ortadan kaldırabilir.

    Jeotermal enerjiye ulaşmak artık daha kolay

    Fervo, yaptığı bir açıklamada sadece 21 günde yatay bir kuyu açabildiğini söyledi. Bu oldukça önemli zira 2022 yılında Google ile girişilen ortak bir projeye göre sondaj süresinde yüzde 70'lik bir azalma yakalanmış durumda. Bu durum maliyetlere de elbette yansıyor. Firmaya göre yeni sondaj 4,8 milyon dolara mal olurken önceki 9,4 milyon dolara mal olmuştu. Dolayısıyla maliyetlerde de yüzde 50’lik bir gerileme söz konusu.

    Fervo Energy, Enhanced Geothermal System (EGS - Gelişmiş Jeotermal Sistem) olarak nitelendirilen bir yöntemle sondaj ve kurul işlemini gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıl kurulan yaklaşık 3,5 MW kapasiteli tesis kasım ayında tamamen faaliyete geçmiş ve Google’ın sunucularına elektrik sağlamaya başlamıştı.

    Jeotermal enerjiye ulaşmak artık yüzde 50 daha ucuz Tam Boyutta Gör

    Firma şimdi 2026'da faaliyete geçecek ve 2028'de 400 MW kesintisiz güç kapasitesine ulaşacak büyük bir proje geliştiriyor. Firma, Google ile ortaklaşa kurduğu tesisi nazaran yeni prpjesinde daha derin bir sondaj gerçekleştirecek. Yaklaşık 640 metrelik sondaj sonrasında daha yüksek ısılara ulaşılacak.

    Doğal bir jeotermal sistemin elektrik üretebilmesi için ısı, akışkan ve kaya geçirgenliğinin bir arada bulunması gerekiyor. Dünyanın birçok bölgesinde kaya gerekli ısı seviyesine sahip olsa da akışkanın içinden akması için yeterli geçirgenliğe sahip değil. EGS yönteminde ise yeraltında derin sondajlar yaparak ve kayada kırıklar oluşturmak için sıvı enjekte edilerek bu geçirgenlik yapay olarak sağlanıyor. Yazı sonundaki videodan EGS’nin nasıl işlediğini çok daha rahat gözlemleyebilirsiniz.

    Fervo Energy, sondajlarını esasında zıt bir endüstriden esinlenerek gerçekleştiriyor. Petrol sondajlarında kullanılan polikristalin elmas kompakt (PDC) matkap uçlarının yanı sıra petrol ve gaz sondajında kulelerin aşırı ısınmasını önlemek için kullanılan çamur soğutucular kullanılıyor.

    Kaynakça https://newatlas.com/energy/geothermal-drilling-speed-boost/ https://fervoenergy.com/fervo-energy-breaks-ground-on-the-worlds-largest-next-gen-geothermal-project/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 5 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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