Dünyanın en büyük rüzgar enerjisi çiftliği, 4.5 milyon meskene elektrik sağlayacak

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İskoçya merkezli enerji şirketi SSE, Kuzey Denizi üzerine konuşlandırılacak ve toplamda 3.6 gigawatt (GW) enerji üretme kapasitesine sahip olacak Dogger Bank Rüzgâr Çiftlikleri isimli denizüstü rüzgâr enerjisi santralinin karada yürütülecek faaliyetlerine başlandığını duyurdu.

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Ulrome isimli bir sahil kasabasında başlatılan çalışmaların tamamlanmasını müteakip, çiftliklerde kullanılacak türbinlerin Kuzey Denizi’ndeki nihai hedefe ulaştırılacak.

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SSE yaptığı açıklamaya göre dünyanın en büyük denizüstü rüzgâr enerjisi santrali olacak Dogger Bank Rüzgâr Çiftlikleri, deniz üzerindeki üç noktada kurulacak. Her biri 1.2 GW kapasiteye sahip Creyke Beck A, Creyke Beck B ve Teesside A isimli santrallerin yılda 4.5 milyon meskene elektrik enerjisi sağlayacağı belirtiliyor. General Electric’e (GE) ait 260 metre uzunluğa ulaşan ve 12 megawatt kapasiteli Haliade-X isimli dev türbinlerin kullanılacağı çiftlikler, Norveç merkezli enerji devi Equinor ile yapılan iş birliği kapsamında kurulacak.

Dogger Bank Rüzgâr Çiftlikleri’nin yönetim müdürü Steve Wilson başlanan faaliyetler kapsamında yaptığı açıklamada, “Bir projede ilk kazmanın vurulması çok önemlidir. Planlamasının bile on yılı aşkın bir süre aldığı bu projede ise bu hamle daha da anlam kazanıyor.” ifadelerini kullanmış.

https://www.cnbc.com/2020/01/17/work-starts-on-huge-wind-farm-that-could-power-4point5-million-homes.html

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