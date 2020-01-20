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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünyanın en büyük rüzgar enerjisi çiftliği, 4.5 milyon meskene elektrik sağlayacak

    Kuzey Denizinde kurulması beklenen Dogger Bank Rüzgâr Çiftlikleri isimli denizüstü rüzgâr enerjisi santrali, 4.5 milyon meskene sağlayacağı enerjiyle dünyanın en büyük rüzgar çiftliği olacak.
    2 gün
    6,7b
    2
    12
    Alternatif Enerji
    Gökhan G.
    Editör
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    Dünyanın en büyük rüzgar enerjisi çiftliği, 4.5 milyon meskene elektrik sağlayacak
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    İskoçya merkezli enerji şirketi SSE, Kuzey Denizi üzerine konuşlandırılacak ve toplamda 3.6 gigawatt (GW) enerji üretme kapasitesine sahip olacak Dogger Bank Rüzgâr Çiftlikleri isimli denizüstü rüzgâr enerjisi santralinin karada yürütülecek faaliyetlerine başlandığını duyurdu.

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    Ulrome isimli bir sahil kasabasında başlatılan çalışmaların tamamlanmasını müteakip, çiftliklerde kullanılacak türbinlerin Kuzey Denizi’ndeki nihai hedefe ulaştırılacak.

    Ayrıca Bkz. "Airbus’a ait bir jet, pilotun müdahale etmediği ilk kalkışı gerçekleştirdi"

    SSE yaptığı açıklamaya göre dünyanın en büyük denizüstü rüzgâr enerjisi santrali olacak Dogger Bank Rüzgâr Çiftlikleri, deniz üzerindeki üç noktada kurulacak. Her biri 1.2 GW kapasiteye sahip Creyke Beck A, Creyke Beck B ve Teesside A isimli santrallerin yılda 4.5 milyon meskene elektrik enerjisi sağlayacağı belirtiliyor. General Electric’e (GE) ait 260 metre uzunluğa ulaşan ve 12 megawatt kapasiteli Haliade-X isimli dev türbinlerin kullanılacağı çiftlikler, Norveç merkezli enerji devi Equinor ile yapılan iş birliği kapsamında kurulacak.

    Dogger Bank Rüzgâr Çiftlikleri’nin yönetim müdürü Steve Wilson başlanan faaliyetler kapsamında yaptığı açıklamada, “Bir projede ilk kazmanın vurulması çok önemlidir. Planlamasının bile on yılı aşkın bir süre aldığı bu projede ise bu hamle daha da anlam kazanıyor.” ifadelerini kullanmış.



    https://www.cnbc.com/2020/01/17/work-starts-on-huge-wind-farm-that-could-power-4point5-million-homes.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    DH Misafiri 1 gün
    yaw anasini satim neyin tartismasi bu meksika da bile onu gectim ermenistanda bile var sen kullanmasanda ülkenin etrafindaki devletler zaten kullaniyor
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    smart1978 2 gün
    Nukleer e odaklanmiyorlar neden acaba :) ...

    Daha da kuzey ulkelerinde magma filan kaynak olarak kullanilmaktadir :) ...
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    Ulan Musk 2 gün smart1978
    Şirketi araştırmadım ama nükleer enerji konusunda belirli bir altyapı sahibi değillerse yönetim kuruluna ve ülkeye kabul ettiremezler bunu.
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    DH Misafiri 2 gün
    bizimkilerde hala kömürle gazla elektirik üretiyor. göstermelik 2 panel tarlası kuruyorlar onlarda 1 senede %50 kayba uğruyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    ilkerinanç 2 gün DH Misafiri


    Ülkelerin Elektrik Üretiminin Kaynaklara Göre Dağılımı Dünyada elektrik üretiminde kullanılan kaynakların dağılımları incelendiğinde elektrik üretimi için en yaygın kullanılan kaynağın kömür olduğu görülmektedir. Kömürden sonra en fazla kullanılan kaynak ise yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.

    Çin, Hindistan ve Almanya’da kömür, Rusya ve ABD’de doğal gaz, Fransa’da nükleer enerji ve Kanada’da yenilenebilir enerji, elektrik enerjisi üretiminde en fazla paya sahip olan kaynaklardır. Fransa, Almanya, ABD, Kanada ve Rusya elektrik üretiminde nükleer enerjiyi önemli oranda kullanan ülkelerdir.

    Fransa’da nükleer enerji elektrik üretiminde %72,7 gibi yüksek bir oranla kullanılmaktadır. Hidrolik, güneş, rüzgâr ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynakları ise %16,9’luk bir oranla ikinci sırada gelmektedir. Almanya’da elektrik üretimi için kullanılan en önemli kaynak kömür olup, elektrik üretiminin yaklaşık %40,3’ü kömürden, %13,1’i nükleer ve %21,9’u yenilenebilir enerjiden sağlanmaktadır. ABD’de, başta doğal gaz olmak üzere (%33,2), kömür (%31,1) ve nükleer enerji (%19,4) elektrik üretiminde kullanılan ana kaynaklardır.

    ABD’de bunların yanı sıra, yenilenebilir enerji kaynakları elektrik üretiminde %13,8’lik bir orana sahiptir. Kanada’da; yenilenebilir enerji, elektrik üretiminde %64,2 oranı ile önemli bir paya sahip olup elektrik enerjisinin elde edilmesinde %15,8 nükleer enerji, %8,2 kömür ve %8,5 doğal gaz kullanılmaktadır.

    Çin ve Hindistan, sırasıyla %72,5 ve %75,1 olmak üzere yüksek oranlarda kömürden elektrik enerjisi üreten iki ülkedir. Yine her iki ülkede elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin kullanımı %23 ve %15,5’lik oranlar ile ikinci sırada yer almaktadır. Hindistan’da doğal gazın payı %4,9 iken Çin’de doğal gaz ile elektrik üretimi %2 gibi düşük bir orana sahiptir.

    Rusya’nın elektrik üretiminde en fazla kullandığı kaynak %50,1 oran ile doğal gaz olup diğer kaynaklar; nükleer enerji, yenilenebilir enerji ve kömürdür. 2016 yılı sonu itibarıyla Ülkemizde elektrik üretimi için kullanılan temel kaynaklar doğal gaz, kömür, petrol ve yenilenebilir enerjidir.

    Türkiye'de 2016 yılı sonu itibariyle elektrik enerjisinin %33,6’sı kömürden, %32,5’i doğal gazdan, %32,3’ü yenilenebilir enerjiden ve %0,7’si petrolden elde edilmektedir.

    Kaynak: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı

    enerjiekonomisi.com/...
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    ebavamqko 2 gün yeni yorumcu
    acaba bunlarin dogaya etkisi olur mu? cogaldikca isinan havalar mesela?
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    6738 kez okundu.
    5 yorum yazıldı.

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