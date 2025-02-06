Dünyanın en uzun ahşap türbin kanatları test edilecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Rüzgar enerjisinde sürdürülebilirlik ve maliyet avantajı sağlayacak yeni bir teknoloji test aşamasına yaklaşıyor. Hintli üretici Senvion ve Alman girişimi Voodin Blade Technology, 50 metreden uzun ahşap rüzgar türbini kanatlarını test etmeye hazırlanıyor.

Voodin Blade Technology, kanat üretiminde lamine kaplama kereste (LVL) kullanarak rüzgar enerjisinde bir devrim yaratmayı hedefliyor. Bu malzeme, ince ahşap katmanların özel yapıştırıcılarla birleştirilmesiyle üretiliyor ve geleneksel cam elyaf kompozitlerine benzer sertlik/ağırlık oranına sahip.

Voodin'in CEO'su Tom Siekmann, LVL'nin yalnızca çevresel etkileri azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda kalıp gerektirmeyen üretim süreci sayesinde kompozit malzemelere kıyasla maliyetleri yüzde 20 oranında düşürdüğünü belirtiyor. Haliyle böylece hem daha ekonomik hem de çevreci bir çözüm sunulmuş olunuyor.

Test süreci 2026’da başlıyor

Tam Boyutta Gör Senvion ve Voodin iş birliği kapsamında öncelikle kanatların fizibilite çalışmaları yapılacak. Ardından, Avrupa’da 2026 sonu ve 2027 başında prototip bileşenlerin montajı ve test süreci gerçekleştirilecek. Henüz kesin uzunluk belirlenmemiş olsa da kanatların 50 metreden daha uzun olacağı ifade ediliyor. Bu, dünyanın en uzun ahşap rüzgar türbini anlamına geliyor.

Dünyanın ilk nükleer güçle çalışan hidrojen tesisi kuruluyor 1 gün önce eklendi

Voodin, geçtiğimiz yıl Almanya’da 19.3 metrelik dünyanın ilk ahşap türbin kanatlarının kurulumunu gerçekleştirerek büyük ses getirmişti. Yeni projeyle bu teknolojiyi daha büyük ölçekte uygulamayı amaçlıyor.

Senvion’un CEO’su Amit Kansal, Voodin’in geliştirdiği kanatların, şirketin 4.2MW türbin modelinde test edileceğini söyledi. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen bu model, Hindistan pazarındaki en büyük türbinlerden biri olarak öne çıkıyor.

Rüzgar enerjisi endüstrisinde ahşap yalnızca kanatlarda değil, kule yapımında da alternatif bir malzeme olarak değerlendiriliyor. Rüzgar türbini devi Vestas tarafından desteklenen Modvion, çelik ve beton yerine lamine ahşap kullanarak türbin kuleleri üretiyor. Dolayısıyla ahşap, karasal rüzgar türbinlerinde önemli bir malzeme olarak daha fazla öne çıkmaya başlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Dünyanın en uzun ahşap türbin kanatları test edilecek