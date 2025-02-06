Dünyanın en uzun ahşap türbin kanatları test edilecek

Voodin Blade Technology, kanat üretiminde lamine kaplama kereste (LVL) kullanarak rüzgar enerjisinde bir devrim yaratmayı hedefliyor. Bu malzeme, ince ahşap katmanların özel yapıştırıcılarla birleştirilmesiyle üretiliyor ve geleneksel cam elyaf kompozitlerine benzer sertlik/ağırlık oranına sahip.
Voodin'in CEO'su Tom Siekmann, LVL'nin yalnızca çevresel etkileri azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda kalıp gerektirmeyen üretim süreci sayesinde kompozit malzemelere kıyasla maliyetleri yüzde 20 oranında düşürdüğünü belirtiyor. Haliyle böylece hem daha ekonomik hem de çevreci bir çözüm sunulmuş olunuyor.
Test süreci 2026’da başlıyor
Voodin, geçtiğimiz yıl Almanya’da 19.3 metrelik dünyanın ilk ahşap türbin kanatlarının kurulumunu gerçekleştirerek büyük ses getirmişti. Yeni projeyle bu teknolojiyi daha büyük ölçekte uygulamayı amaçlıyor.
Senvion’un CEO’su Amit Kansal, Voodin’in geliştirdiği kanatların, şirketin 4.2MW türbin modelinde test edileceğini söyledi. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen bu model, Hindistan pazarındaki en büyük türbinlerden biri olarak öne çıkıyor.
Rüzgar enerjisi endüstrisinde ahşap yalnızca kanatlarda değil, kule yapımında da alternatif bir malzeme olarak değerlendiriliyor. Rüzgar türbini devi Vestas tarafından desteklenen Modvion, çelik ve beton yerine lamine ahşap kullanarak türbin kuleleri üretiyor. Dolayısıyla ahşap, karasal rüzgar türbinlerinde önemli bir malzeme olarak daha fazla öne çıkmaya başlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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