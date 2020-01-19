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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Airbus’a ait bir jet, pilotun müdahale etmediği ilk kalkışı gerçekleştirdi

    Avrupalı Airbus'ın Haziran 2018'de tanıttığı ATTOL isimli proje kapsamında şirkete ait bir A350-1000 uçak, pilotların müdahale etmediği bir testte kendi kendine kalkış yaptı.
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    havacılık
    Gökhan G.
    Editör
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    Airbus’a ait bir jet, pilotun müdahale etmediği ilk kalkışı gerçekleştirdi
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    İnsansız arabalar ve otonom taksilerin gündemi meşgul ettiği bir dönemde Avrupalı Airbus’dan “pilotsuz” yolcu uçağı haberi geldi. Şirkete ait A350-1000 model uçak, 18 Aralık tarihinde gerçekleştirdiği uçuşta pilot yardımı olmadan kalkış yaptı.

    Şirketin pilotsuz yolcu uçakları kapsamındaki vizyonunu bir adım daha öteye taşıyan gelişmeyle ilgili görsellerin paylaşıldığı uçuşla için Airbus birtakım açıklamalarda da bulunmuş. İşlerin ters gitme ihtimali dahilinde tedbir amaçlı uçakta bulunan test pilotlarından biri olan Kaptan Yann Beafils, “Gaz kolunu kalkış konumuna getirdikten sonra uçağı izlemeye başladık. Uçak, olması gerektiği gibi pist orta hattını koruyarak hareket etmeye ve hızlanmaya başladı. Uçağın burnu doğru açıyla kalkmaya başladı ve birkaç saniye içinde de havalandık.” değerlendirmesini yapmış.

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    Yer tabanlı bir donanım olan Aletli İniş Sistemine (ILS) sahip pistlere iniş kalkış yapan uçakların kullandığı yöntemden farklı olarak otomatik kalkış testinde kullanılan uçakta, görüntü tanıma teknolojisine yer verildiği belirtiliyor. Bu sistem ayrıca uçağa entegre edilmiş olarak kullanılıyor.

    Airbus’a ait bir jet, pilotun müdahale etmediği ilk kalkışı gerçekleştirdi
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    Airbus’ın Haziran 2018’de başlattığı Otonom Taksi, Kalkış ve İniş (Autonomous Taxi, Take-Off & Landing - ATTOL) projesi kapsamında yapılan denemenin bir sonraki aşamasının ise 2020 yılının ikinci yarısında gerçekleştirilmesi bekleniyor. İkinci denemede uçağın taksi ve iniş aşamalarını otonom olarak gerçekleştirmesi test edilecek.

    Airbus, ATTOL projesinin hayatımıza girmesiyle birlikte uçak pilotlarına olan ihtiyacın ortadan kalkacağı hakkındaki endişelere de değinmiş. Şirkete göre proje, pilotların uçağı kullanmaktan çok stratejik karar verme ve görev yönetimi alanlarına odaklanmasını sağlayacak. Pilotlar, operasyonların merkezindeki yerini koruyacak.

    Önümüzdeki günlerin ne getireceğini bilemesek de yüzlerce yolcunun bir araya geldiği bir uçuşun otonom olarak gerçekleştirilmesi fikri, pek kolay benimsenmeyebilir.



    https://interestingengineering.com/first-hands-free-takeoff-of-airbus-jet-is-successful Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    horozcorc 2 gün
    otonom uçuşlarda epey insan ölmeyebilir çünkü pilotlu uçuşlarda yaşanan tüm kazaların tecrübesi muhtemelen bu çalışmalara ışık tutuyordur. Pilotsuz uçuştan çok haberde de değinildiği gibi pilotların uçuşa müdahale etmedikleri bir uçuş anlamına geleceğini düşünüyorum otonom uçuşun. Fakat gayet tabii bu kadar sofistike bir mühendislikte hesapta olmayan birşey çıkabilir. Biz çıkmamasını dileyelim.
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    murdocklawless 3 gün
    otonom uçuşlarda da epey insan öldükten sonra işler normale dönecektir.
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