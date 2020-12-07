Dünyanın en büyük rüzgar türbini projesi hayata geçiriliyor

Tam Boyutta Gör

Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk defa ‘’ticari ölçekli’’ rüzgar türbini projesi hayata geçiyor. Yeni projede GE Renewable Energy kurumu tarafından üretilen ve dünyanın en büyük ve en güçlü turbinleri olan ‘’Haliade X’’ türbinleri kullanılacak.

Türbinlerin boyunun 260 metre ( yaklaşık 85 katlı bina boyunda ) olduğu belirtilmekle birlikte pervanelerin çapını 220 m boyunda olduğu belirtilmekle birlikte her bir türbinin 1 tur attığında yaklaşık olarak 1 haneye 2 gün yetecek kadar elektrik üreteceği iddia ediliyor.

Çevreci enerji

Tam Boyutta Gör

800 MW’lik enerji projesinin Massachusetts yakınlarındaki Martha’s Vineyard adlı adanın 15 mil açıklığına kurulması planlanıyor. Böylece türbinlerin doğu kıyısındaki güçlü rüzgarlarla besleneceği ve New England adlı bölgede yaklaşık 400.000 haneye elektrik sağlayacağı belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir

FDA kurumu tarihte ilk defa genetiği değiştirilmiş domuzların kullanımına onay verdi

Yeni projenin 2023 yılında faliyete geçmesi planlanırken türbinlerin her birinin bünyesinde barındırdığı 12-13 megawatt’lık jeneratörler sayesinde yılda 67 gigawatt-saat güç üreteceği öngörülüyor.

Ayrıca Bkz. "Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk defa Alzheimer için kan testi kullanıma sunuldu"

107 metre uzunluktaki kanatların ise piyasada bulunan türbinlere oranla %45 oranında daha fazla enerji üretmeye yardımcı olacağı belirtilmekle birlikte göreceli olarak az sayıda türbin kullanılmasının kurulum maliyetlerini önemli ölçüde azaltacağı açıklanan bilgiler arasında.

Yeni proje Vineyardwind adlı sitede yayımlandı.

https://www.vineyardwind.com/press-releases/2020/12/1/vineyard-wind-selects-ge-renewable-energy-as-preferred-turbine-supplier

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.