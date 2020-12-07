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    Dünyanın en büyük rüzgar türbini projesi hayata geçiriliyor

    800 MW’lik enerji projesinin Massachusetts yakınlarındaki Martha’s Vineyard adasının 15 mil açıklığına kurulması planlanmakla birlikte türbinlerin kıyıdaki güçlü rüzgarlarla besleneceği belirtiliyor.
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Dünyanın en büyük rüzgar türbini projesi hayata geçiriliyor
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    Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk defa ‘’ticari ölçekli’’ rüzgar türbini projesi hayata geçiyor. Yeni projede GE Renewable Energy kurumu tarafından üretilen ve dünyanın en büyük ve en güçlü turbinleri olan ‘’Haliade X’’ türbinleri kullanılacak.

    Türbinlerin boyunun 260 metre ( yaklaşık 85 katlı bina boyunda ) olduğu belirtilmekle birlikte pervanelerin çapını 220 m boyunda olduğu belirtilmekle birlikte her bir türbinin 1 tur attığında yaklaşık olarak 1 haneye 2 gün yetecek kadar elektrik üreteceği iddia ediliyor.

    Çevreci enerji

    Dünyanın en büyük rüzgar türbini projesi hayata geçiriliyor
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    800 MW’lik enerji projesinin Massachusetts yakınlarındaki Martha’s Vineyard adlı adanın 15 mil açıklığına kurulması planlanıyor. Böylece türbinlerin doğu kıyısındaki güçlü rüzgarlarla besleneceği ve New England adlı bölgede yaklaşık 400.000 haneye elektrik sağlayacağı belirtiliyor.

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    Yeni projenin 2023 yılında faliyete geçmesi planlanırken türbinlerin her birinin bünyesinde barındırdığı 12-13 megawatt’lık jeneratörler sayesinde yılda 67 gigawatt-saat güç üreteceği öngörülüyor.

    Ayrıca Bkz. "Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk defa Alzheimer için kan testi kullanıma sunuldu"

    107 metre uzunluktaki kanatların ise piyasada bulunan türbinlere oranla %45 oranında daha fazla enerji üretmeye yardımcı olacağı belirtilmekle birlikte göreceli olarak az sayıda türbin kullanılmasının kurulum maliyetlerini önemli ölçüde azaltacağı açıklanan bilgiler arasında.

    Yeni proje Vineyardwind adlı sitede yayımlandı.



    https://www.vineyardwind.com/press-releases/2020/12/1/vineyard-wind-selects-ge-renewable-energy-as-preferred-turbine-supplier Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    WB 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    GE mali goturmus gene
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    johonwayni (Emre ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ülkemizin rüzgar ve güneş sayesinde yeşil enerji üretebliliriz hatta dünyanın en iyi firmalari bizim ülkemizde olması gerekiyordu ancak bilimden çok uzaklaştığımız için maalesef her şey yazıda kaliyor.
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    berkandinçay 1 gün ( Mesaj Silindi ) johonwayni
    Kışın aylarca güneş görmez, yılın birkaç günü hariç rüzgar esmez Anadolu boydan boya rüzgar ve solar tesis ile donatılsa bile şu anki elektrik enerjisi bu güvenilirlikle kesintisiz üretilemez. Şu anki elektrik, şehir dışına cıktığımızda her tarafta gördüğümüz yüksek pilonlara asılı açık kablolar ile atmosferdeki elektrik çekilerek üretiliyor.
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    hopeyoung 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu rüzgardan çekilen enerji başımıza bir işler açacak gib geliyor bana. Çok fazlalaşmaya başladı çünkü.
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    berkandinçay 1 gün ( Mesaj Silindi ) hopeyoung
    Rüzgar bir yılın kaç günü esiyor ki. En rüzgarlı sahiller bile bazen durgun. Yani rüzgar türbinleri sürdürülebilir bir enerji kaynağı Un öğütmek için yel değirmeni değil ki bu yılın bir dönemi çalışsın diger dönem çalışmadan yatsın. Rüzgar türbinleri yılın 365 günü rüzgar olsa da olmasa da dönüyor. Bunun en mantıklı açıklaması türbinlerin rüzgar ile dönmemesi, elektrik ile dönmesi ve o elektriği de atmosferdeki elektrikten cekiyor olmalılar.
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    Mugetsuga 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Forumun "rüzgar türbinleri yalan" propagandacısı yine damlamış konuya
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    sis651 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Komplo teorileri okumayı severim ama yeterince mantıklı oldukça...
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    abars (Abdullah Arslan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Rüzgar trübünleri ile ilgili firmada çalışan arkadaşım var. Bölge analizi yapıp rüzgarın bol olduğu yerlerdeki toprak sahipleri ile anlaşmaya çalışıyorlar.

    Jet ucağı icin yakıt tankının pozisyonu motorların verimliliği vs onemli şeyler. Videoda göstermek istememesi normal.
    Jetlerin yakıtsız uçma fikri çok çok utopik

    Inanclarına saygı duyuyorum
    Ama dünya o kadar komplex değil
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    berkandinçay 1 hf. ( Mesaj Silindi ) abars
    Arkadaşınız bölge analizi yapması, o pervanelerin elektrik ürettiğini doğrular mı?



    Yakıt tankı pozisyonu önemli dediğiniz uçak kanadının içi. Kanatta iniş takımlarının olduğu yerde tank olamaz cunku iniş takımları var, uçlarda olamaz cunku cok küçük ve esnek. Geriye motor ile iniş takımları arasındaki bölge kalıyor. O bölgede de kanat mukavemetini sağlayan iskelet var. Görünürde tank yok. İ



    Konuyu inançlara bağlamaya çalışmıssınız fakat Bilim ve Teknoloji bölümünde inançlar değil böyle belgelerin konuşması gerektiğini düşünüyorum.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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    resim linkte cıkmıyor, dosya olarak ekledim
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    berkandinçay 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    3 ince kanatlı pervane rüzgarı verimli olarak alamaz.



    düşük rpm'li pervanelerde kanat kalın ve fazla sayıda olur.



    yüksek rpm'li pervanelerde kanatlar ince ve 2-5 arası sayıda olur, pervaneli uçaklar öyledir.



    rüzgar türbinleri rüzgar ile dönmüyor, dönemez de zaten cunku en sert rüzgar dahi 3 ince kanadın sürtünme gücünü yenecek düzeyde itme sağlayamaz



    rüzgar türbinleri günlerce hiç rüzgar esmese dahi aynı sabit hızda dönüyor cunku içerden döndüren elektrikli motor var ve o motor gücünü atmosferik elektrikten alıyor.



    sehir dışında ve bazen sehrin içinde de yüksek pilonlara asılı çıplak kablolar ile elektrik üretiliyor. yerden sadece 10 metre yüksekte dahi atmosferik elektrik cekilebiliyor.



    rüzgar türbinleri onlarca metre yüksekte olduğundan atmosferik elektrik cekebiliyor ve o elektrik ile pervaneyi döndürüyor.
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    CleanCoders (Fatih ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) berkandinçay
    3 ince kanadın nedeni şu, fırtına bile çıksa güvenli bir biçimde çalışmak, ne kadar hızlı rüzgar eserse essin içerde firen mekanizması var. eğer çok rüzgar alan bir tasarım yaparsan hızı firenleyemezsin. kanatları geniş yapmak demek kuleleri çok aşırı sağlam yapmanı zorunlu kılar. malzeme bilimi bu yüzden şart.
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bütün yazı niye bold yazılmış? dikkatimi nereye vereceğimi şaşırdım.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu tarz cihazlar şiddetli rüzfarlarda, kasırgalarda falan kilitleniyor mu, ne yapılıyor? 220 metre kanat açıklığı, heleki ABD'deki tayfunları, kasırgaları düşününce, eh yani...
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    gun (Gün Oksay) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    Kanatlar dik konuma getiriliyor ve kilitleniyor. Kimse bilmiyor ama bunlar hep aynı hızda dönüyor yada maksimum hızları var diyebiliriz rüzgar hızı arttıkça kanat açısı dikleşiyor.
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    yetiskombi (Gökhan Fırat) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    yararlı çalışmalar bunlar devam etmeli
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    tobepeople 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Acaba rüzgara göre dönüyor mu yönünü ; yani aslında çok da zor değil tepeye bir tane rüzgardan etkilenen bir şey koydun mu tespit kısmını çözersin: topun çekildiği yöne göre ; kendini saatte bir değiştirecek bir de ufak bir programlamayla işin ikinci kısmı çözülür. En son dönme kısmı var onu da büyük çaplı bir motora şu derece dön ve dur komutu vererek iş çözülebilir tabii ki en azından 8 derece vermek faydalı olur(45 derecelik açı noktaları ideal gibi).Gerçi o kadar şey yazdım ama sanki bu cihazda var gibi ;tepesi oynar başlıklı gibi, hatta yukarı-aşağı bile bir kaç derece oynuyor olabilir... :)
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    BekirHan (Bekir Han) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) tobepeople
    Pek tabii dönüyor dostum. Bu hemen hemen tüm rüzgar türbinleride var olan std bir özellik. Beyin fırtınası yapman güzel ama bunu üreticiler de düşünüyor. En nihayetinde verimlilik adına çok önemli bir konu bu. Sabit tek bir açıdan rüzgar alması hoş bir durum olmazdı çünkü. Düşündüğünün konunun literatürdeki teknik adı; yaw drive.

    Google da nacelle yaw drive diye aratırsan konu ile ilgili bir çok görsele ulaşabilirsin.

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