Dünyanın en büyük rüzgar türbini projesi hayata geçiriliyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk defa ‘’ticari ölçekli’’ rüzgar türbini projesi hayata geçiyor. Yeni projede GE Renewable Energy kurumu tarafından üretilen ve dünyanın en büyük ve en güçlü turbinleri olan ‘’Haliade X’’ türbinleri kullanılacak.
Türbinlerin boyunun 260 metre ( yaklaşık 85 katlı bina boyunda ) olduğu belirtilmekle birlikte pervanelerin çapını 220 m boyunda olduğu belirtilmekle birlikte her bir türbinin 1 tur attığında yaklaşık olarak 1 haneye 2 gün yetecek kadar elektrik üreteceği iddia ediliyor.
Çevreci enerji
800 MW’lik enerji projesinin Massachusetts yakınlarındaki Martha’s Vineyard adlı adanın 15 mil açıklığına kurulması planlanıyor. Böylece türbinlerin doğu kıyısındaki güçlü rüzgarlarla besleneceği ve New England adlı bölgede yaklaşık 400.000 haneye elektrik sağlayacağı belirtiliyor.İlginizi Çekebilir FDA kurumu tarihte ilk defa genetiği değiştirilmiş domuzların kullanımına onay verdi
Yeni projenin 2023 yılında faliyete geçmesi planlanırken türbinlerin her birinin bünyesinde barındırdığı 12-13 megawatt’lık jeneratörler sayesinde yılda 67 gigawatt-saat güç üreteceği öngörülüyor.
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107 metre uzunluktaki kanatların ise piyasada bulunan türbinlere oranla %45 oranında daha fazla enerji üretmeye yardımcı olacağı belirtilmekle birlikte göreceli olarak az sayıda türbin kullanılmasının kurulum maliyetlerini önemli ölçüde azaltacağı açıklanan bilgiler arasında.
Yeni proje Vineyardwind adlı sitede yayımlandı.
https://www.vineyardwind.com/press-releases/2020/12/1/vineyard-wind-selects-ge-renewable-energy-as-preferred-turbine-supplier Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Jet ucağı icin yakıt tankının pozisyonu motorların verimliliği vs onemli şeyler. Videoda göstermek istememesi normal.
Jetlerin yakıtsız uçma fikri çok çok utopik
Inanclarına saygı duyuyorum
Ama dünya o kadar komplex değil
Yakıt tankı pozisyonu önemli dediğiniz uçak kanadının içi. Kanatta iniş takımlarının olduğu yerde tank olamaz cunku iniş takımları var, uçlarda olamaz cunku cok küçük ve esnek. Geriye motor ile iniş takımları arasındaki bölge kalıyor. O bölgede de kanat mukavemetini sağlayan iskelet var. Görünürde tank yok. İ
Konuyu inançlara bağlamaya çalışmıssınız fakat Bilim ve Teknoloji bölümünde inançlar değil böyle belgelerin konuşması gerektiğini düşünüyorum.
resim linkte cıkmıyor, dosya olarak ekledim
düşük rpm'li pervanelerde kanat kalın ve fazla sayıda olur.
yüksek rpm'li pervanelerde kanatlar ince ve 2-5 arası sayıda olur, pervaneli uçaklar öyledir.
rüzgar türbinleri rüzgar ile dönmüyor, dönemez de zaten cunku en sert rüzgar dahi 3 ince kanadın sürtünme gücünü yenecek düzeyde itme sağlayamaz
rüzgar türbinleri günlerce hiç rüzgar esmese dahi aynı sabit hızda dönüyor cunku içerden döndüren elektrikli motor var ve o motor gücünü atmosferik elektrikten alıyor.
sehir dışında ve bazen sehrin içinde de yüksek pilonlara asılı çıplak kablolar ile elektrik üretiliyor. yerden sadece 10 metre yüksekte dahi atmosferik elektrik cekilebiliyor.
rüzgar türbinleri onlarca metre yüksekte olduğundan atmosferik elektrik cekebiliyor ve o elektrik ile pervaneyi döndürüyor.
Google da nacelle yaw drive diye aratırsan konu ile ilgili bir çok görsele ulaşabilirsin.
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