Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye’nin rüzgar yatırımları 2028'e kadar 5 milyar dolar olacak

    Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı İbrahim Erden, 2028 yılına kadar rüzgar enerjisine yılda bir milyar dolar yatırım yapılacağını ve kurulu gücün 18 bin megavata ulaşacağını belirtti.
    Türkiye'de rüzgar enerjisi kurulu gücünün 12 bin megavata (12 GW) ulaştı Tam Boyutta Gör
    Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı İbrahim Erden, 2028 yılına kadar Türkiye’nin rüzgar enerjisinde 18 bin megavat kurulu güç hedeflendiğini belirtti. İşin yatırım tarafındaysa yatırım tutarının 5 milyar dolar olacağı öngörülüyor. Bu da yılda 1 milyar dolarlık yatırıma denk geliyor. Bu hedefler, özellikle potansiyelinin çok altını kullanan Türkiye için değerli.

    Rüzgar enerjisinde potansiyelin çok azı kullanılıyor

    12. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde (TÜREK 2023) muhabirinin sorularını yanıtlayan Erden, Türkiye’de rüzgar santrallerinin çoğunun Batı Anadolu'da olduğunu, on yıllarda yatırımların Orta Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'ne doğru da yayıldığını aktardı. Türkiye'de rüzgar enerjisi kurulu gücünün 12 bin megavata (12 GW) ulaştığına işaret edilirken potansiyelin bundan çok daha yüksek olduğuna değinildi.

    Türkiye’de karada 120 bin ila 150 bin megavatlık kurulu güç potansiyeli bulunuyor. Dolayısıyla mevcut durum itibariyle bu potansiyelin sadece yüzde 10’u kullanılıyor. Bunun geliştirilmesi için ise kamu ve özel sektörün güçlü adımlar atması gerekiyor. Erden’e göre en önemli konu mevcut yatırımların hızlı yapılabilmesi. Bunu yapmak için de iki unsur var, önce yatırımcıların izin süreçlerini hızlıca tamamlaması gerekiyor.

    12. Kalkınma Planı kapsamında rüzgar enerjisi kurulu gücünde 5 yılda 18 bin megavat hedefi bulunuyor. Bunun yatırım karşılığı ise 5 milyar dolar, yani yılda 1 milyar dolarlık yatırım hedefleniyor. 2028 yılında Türkiye’nin kurulu rüzgar enerji gücünün 30 bin megavat seviyelerine ulaşacağı öngörülüyor.

    Türkiye Avrupa’da ilk 5’te

    Türkiye’nin rüzgar yatırımları 2028'e kadar 5 milyar dolar olacak Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin rüzgarda Avrupa'nın 5. büyük sanayisi olduğu belirten Erden, "Bunun daha yukarı çıkabilmesi için büyük potansiyel var. 12 bin megavatı 15 senede yaptık, ama bunun 2,5-3 katını belki önümüzdeki 10-12 senede yapacağız. Dolayısıyla bu sanayi katlanarak büyümek zorunda kalacak. Büyüyecek potansiyel var, altyapı kuruldu, bu altyapı üzerine yapıyı inşa etmek kaldı." değerlendirmesini yaptı.

    Halihazırda depolamalı projeler rüzgarda 19 bin megavata, güneşte 16 bin megavata ulaşıyor. Toplam 35 bin megavat kapasite söz konusu. Haliyle bu durum hem yerli hem de yabancının ilgisini çekiyor. Erden’e göre bu alandaki gelişmeler sayesinde ciddi bir yatırım ortamı oluşabilir. Türkiye’nin karadaki rüzgar gücüne ek olarak bir de oldukça potansiyelli bir açık deniz (offshore) rüzgar enerji potansiyeli bulunuyor. Türkiye Ulusal Enerji Planı 2035 kapsamında 5 gigavatlık offshore kurulu güç hedefleniyor ancak burada Türkiye henüz yolun başında.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ne app davet kodu bisiklet sürmek boy uzatır mı ps4 kol bağlanmıyor kernel panic upload mode modem tamiri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Tcl 30 SE
    Tcl 30 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana C500.1135-BF00X-G-F
    Casper Nirvana C500.1135-BF00X-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız