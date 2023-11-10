Türkiye’nin rüzgar yatırımları 2028'e kadar 5 milyar dolar olacak

Rüzgar enerjisinde potansiyelin çok azı kullanılıyor
12. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde (TÜREK 2023) muhabirinin sorularını yanıtlayan Erden, Türkiye’de rüzgar santrallerinin çoğunun Batı Anadolu'da olduğunu, on yıllarda yatırımların Orta Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'ne doğru da yayıldığını aktardı. Türkiye'de rüzgar enerjisi kurulu gücünün 12 bin megavata (12 GW) ulaştığına işaret edilirken potansiyelin bundan çok daha yüksek olduğuna değinildi.
Türkiye’de karada 120 bin ila 150 bin megavatlık kurulu güç potansiyeli bulunuyor. Dolayısıyla mevcut durum itibariyle bu potansiyelin sadece yüzde 10’u kullanılıyor. Bunun geliştirilmesi için ise kamu ve özel sektörün güçlü adımlar atması gerekiyor. Erden’e göre en önemli konu mevcut yatırımların hızlı yapılabilmesi. Bunu yapmak için de iki unsur var, önce yatırımcıların izin süreçlerini hızlıca tamamlaması gerekiyor.
12. Kalkınma Planı kapsamında rüzgar enerjisi kurulu gücünde 5 yılda 18 bin megavat hedefi bulunuyor. Bunun yatırım karşılığı ise 5 milyar dolar, yani yılda 1 milyar dolarlık yatırım hedefleniyor. 2028 yılında Türkiye’nin kurulu rüzgar enerji gücünün 30 bin megavat seviyelerine ulaşacağı öngörülüyor.
Türkiye Avrupa’da ilk 5’te
Halihazırda depolamalı projeler rüzgarda 19 bin megavata, güneşte 16 bin megavata ulaşıyor. Toplam 35 bin megavat kapasite söz konusu. Haliyle bu durum hem yerli hem de yabancının ilgisini çekiyor. Erden’e göre bu alandaki gelişmeler sayesinde ciddi bir yatırım ortamı oluşabilir. Türkiye’nin karadaki rüzgar gücüne ek olarak bir de oldukça potansiyelli bir açık deniz (offshore) rüzgar enerji potansiyeli bulunuyor. Türkiye Ulusal Enerji Planı 2035 kapsamında 5 gigavatlık offshore kurulu güç hedefleniyor ancak burada Türkiye henüz yolun başında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.