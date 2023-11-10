Türkiye’nin rüzgar yatırımları 2028'e kadar 5 milyar dolar olacak

Tam Boyutta Gör Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı İbrahim Erden, 2028 yılına kadar Türkiye’nin rüzgar enerjisinde 18 bin megavat kurulu güç hedeflendiğini belirtti. İşin yatırım tarafındaysa yatırım tutarının 5 milyar dolar olacağı öngörülüyor. Bu da yılda 1 milyar dolarlık yatırıma denk geliyor. Bu hedefler, özellikle potansiyelinin çok altını kullanan Türkiye için değerli.

Rüzgar enerjisinde potansiyelin çok azı kullanılıyor

12. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde (TÜREK 2023) muhabirinin sorularını yanıtlayan Erden, Türkiye’de rüzgar santrallerinin çoğunun Batı Anadolu'da olduğunu, on yıllarda yatırımların Orta Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'ne doğru da yayıldığını aktardı. Türkiye'de rüzgar enerjisi kurulu gücünün 12 bin megavata (12 GW) ulaştığına işaret edilirken potansiyelin bundan çok daha yüksek olduğuna değinildi.

Türkiye’de karada 120 bin ila 150 bin megavatlık kurulu güç potansiyeli bulunuyor. Dolayısıyla mevcut durum itibariyle bu potansiyelin sadece yüzde 10’u kullanılıyor. Bunun geliştirilmesi için ise kamu ve özel sektörün güçlü adımlar atması gerekiyor. Erden’e göre en önemli konu mevcut yatırımların hızlı yapılabilmesi. Bunu yapmak için de iki unsur var, önce yatırımcıların izin süreçlerini hızlıca tamamlaması gerekiyor.

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12. Kalkınma Planı kapsamında rüzgar enerjisi kurulu gücünde 5 yılda 18 bin megavat hedefi bulunuyor. Bunun yatırım karşılığı ise 5 milyar dolar, yani yılda 1 milyar dolarlık yatırım hedefleniyor. 2028 yılında Türkiye’nin kurulu rüzgar enerji gücünün 30 bin megavat seviyelerine ulaşacağı öngörülüyor.

Türkiye Avrupa’da ilk 5’te

Tam Boyutta Gör Türkiye'nin rüzgarda Avrupa'nın 5. büyük sanayisi olduğu belirten Erden, "Bunun daha yukarı çıkabilmesi için büyük potansiyel var. 12 bin megavatı 15 senede yaptık, ama bunun 2,5-3 katını belki önümüzdeki 10-12 senede yapacağız. Dolayısıyla bu sanayi katlanarak büyümek zorunda kalacak. Büyüyecek potansiyel var, altyapı kuruldu, bu altyapı üzerine yapıyı inşa etmek kaldı." değerlendirmesini yaptı.

Halihazırda depolamalı projeler rüzgarda 19 bin megavata, güneşte 16 bin megavata ulaşıyor. Toplam 35 bin megavat kapasite söz konusu. Haliyle bu durum hem yerli hem de yabancının ilgisini çekiyor. Erden’e göre bu alandaki gelişmeler sayesinde ciddi bir yatırım ortamı oluşabilir. Türkiye’nin karadaki rüzgar gücüne ek olarak bir de oldukça potansiyelli bir açık deniz (offshore) rüzgar enerji potansiyeli bulunuyor. Türkiye Ulusal Enerji Planı 2035 kapsamında 5 gigavatlık offshore kurulu güç hedefleniyor ancak burada Türkiye henüz yolun başında.

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