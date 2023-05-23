Dünyanın en büyük ve en verimli uçak motoru ilk testlerini tamamladı

Rolls-Royce UltraFan ilk testleri tamamladı
Şirkete göre piyasadaki en tutumlu motor olan Rolls-Royce'un kendi Trent XWB'sinden yüzde 10 daha verimli olan bu motor, havayollarının yakıt faturalarında milyarlarca dolar tasarruf etmesini sağlayacak. Para tasarrufunun yanı sıra, UltraFan aynı zamanda partikül emisyonlarını neredeyse ortadan kaldıracak ve NOx emisyonlarını yaklaşık yüzde 40 oranında azaltacak.
Rolls-Royce CEO'su Tufan Erginbilgiç yaptığı açıklamada "UltraFan oyunun kurallarını değiştiriyor. İşte bu nedenle bu duyuru çok önemli; motor verimliliğinin iyileştirilmesinde bir adım değişikliğine tanıklık ediyoruz. Sürdürülebilir Havacılık Yakıtları ile birleştirildiğinde, daha verimli gaz türbinli motorlar, sektörün 2050 yılına kadar Net Sıfır uçuş hedefine ulaşmasında kilit rol oynayacak. Bugün bu hedefe ulaşmaya daha yakınız." İfadelerini kullandı.
[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=auk-LRqtFs]Kaynakça https://newatlas.com/aircraft/rolls-royce-ultrafan-testing/ https://www.rolls-royce.com/media/press-releases/2023/18-05-2023-rr-announces-successful-first-tests-of-ultrafan-technology-demonstrator-in-derby-uk.aspx Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.