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    Dünyanın en büyük ve en verimli uçak motoru ilk testlerini tamamladı

    Rolls-Royce, dünyanın en büyük ve en verimli uçak motoru UltraFan’ın ilk testini başarıyla tamamladığını duyurdu. UltraFan, önümüzdeki yıllarda uçaklarda kullanılacak.
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    Dünyanın en büyük uçak motorunun ilk testleri tamamladı Tam Boyutta Gör
    Rolls-Royce, devasa UltraFan motorunun ilk yer testlerini tamamladı ve şimdiden bugün hizmette olan diğer tüm büyük uçak motorlarından en az yüzde 10 daha verimli olduğunu iddia etti. Titanyum ve karbon kompozit malzemelerin kullanıldığı motorun 2030'larda uçaklarda kullanılmaya başlanması hedefleniyor.

    Rolls-Royce UltraFan ilk testleri tamamladı

    Dünyanın en büyük uçak motorunun ilk testleri tamamladı Tam Boyutta Gör
    UltraFan'ın göz korkutucu 140 inç çapındaki (3,56 m) devasa kanatlar olmasına rağmen bu kanatların çoğunluğu karbon kompozitten imal ediliyor. Kanatların ön kısımlarında ise dayanıklılık ve esneklik için titanyum kullanılıyor. Ana fanın arkasındaki türbinler oldukça küçük tutularak, kompresörlerin etrafından ve arkasından iyi bir hava hacminin doğrudan geçmesine izin verilerek yüksek bir baypas oranının yakalandığı UltraFan, 25.000 lb'den (111 Kilonewtons) yaklaşık 110.000 lb'ye (489 Kilonewtons) kadar değişen itme gücüne sahip olacak. Tasarımdaki yenilikçi yaklaşım sayesinde Rolls-Royce, motorun yüzde 35 daha az ses yaratacağını belirtiyor.

    Şirkete göre piyasadaki en tutumlu motor olan Rolls-Royce'un kendi Trent XWB'sinden yüzde 10 daha verimli olan bu motor, havayollarının yakıt faturalarında milyarlarca dolar tasarruf etmesini sağlayacak. Para tasarrufunun yanı sıra, UltraFan aynı zamanda partikül emisyonlarını neredeyse ortadan kaldıracak ve NOx emisyonlarını yaklaşık yüzde 40 oranında azaltacak.

    Rolls-Royce CEO'su Tufan Erginbilgiç yaptığı açıklamada "UltraFan oyunun kurallarını değiştiriyor. İşte bu nedenle bu duyuru çok önemli; motor verimliliğinin iyileştirilmesinde bir adım değişikliğine tanıklık ediyoruz. Sürdürülebilir Havacılık Yakıtları ile birleştirildiğinde, daha verimli gaz türbinli motorlar, sektörün 2050 yılına kadar Net Sıfır uçuş hedefine ulaşmasında kilit rol oynayacak. Bugün bu hedefe ulaşmaya daha yakınız." İfadelerini kullandı.

    [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=auk-LRqtFs]

    Kaynakça https://newatlas.com/aircraft/rolls-royce-ultrafan-testing/ https://www.rolls-royce.com/media/press-releases/2023/18-05-2023-rr-announces-successful-first-tests-of-ultrafan-technology-demonstrator-in-derby-uk.aspx
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 1 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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