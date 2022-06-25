Airbus, ilk kez yalnızca sürdürülebilir havacılık yakıtıyla bir helikopteri uçurdu

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Airbus, ilk kez atık yağlar dahil olmak üzere sıvı yağ ve gres gibi biyokütleden elde edilen %100 Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) ile H225 helikopterinin Safran Makila 2 motorlarının her ikisini de çalıştırmayı başardı.

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Airbus'ın helikopter üretiminden sorumlu bölümü Airbus Helicopters, helikopterlerinin on yıl içinde %100 SAF ile uçması hedefleri doğrultusunda geçtiğimiz Kasım ayında bir SAF destekli Makila 2 motora sahip bir H225'in uçuşunu gerçekleştirmişti. Şirket şimdi helikopterin her iki motorunu da SAF ile çalıştırarak H225'i havalandırdı.

Şirketin Mühendislik ve Baş Teknik Sorumlusu Stefan Thome: "H225'in ikiz motorlarına güç sağlayan SAF ile bu uçuş, helikopter endüstrisi için önemli bir kilometre taşıdır. Helikopterlerimizde %100 SAF kullanımını onaylama yolculuğumuzda yeni bir aşamaya işaret ediyor, bu da tek başına CO2 emisyonlarında %90'a varan azalma anlamına gelecek bir gerçek." dedi.

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Ortaya koyulan raporlar SAF kullanımının, havacılık endüstrisinde 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonlarına ulaşmak için gereken CO2 azaltımının %50-75'ini oluşturabileceğini gösteriyor. Bu bağlamda Airbus da hem uçaklarını hem de helikopterlerini %100 SAF ile uçurmayı planlıyor.

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