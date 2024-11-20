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    Dünyanın en gelişmiş hiper yerçekimi tesisi faaliyete geçti

    Çin artık yapay yerçekimi yaratabilen dünyanın en güçlü tesisine ev sahipliği yapıyor. Tesis, bilimsel olguları anlamlandırmanın yanı sıra simülasyon ve çeşitli malzeme testlerinde kullanılacak.
    Dünyanın en gelişmiş hiper yerçekimi tesisi faaliyete geçti Tam Boyutta Gör
    Çin, bilim dünyasında bir kez daha büyük bir adım daha atarak dünyanın en güçlü yapay yerçekimi oluşturabilen santrifüj tesisini hizmete açtı. Hangzhou kentinde yer alan ve Centrifugal Hypergravity and Interdisciplinary Experiment Facility (CHIEF) olarak adlandırılan bu tesis, mühendislikten jeolojiye, malzeme biliminden çevre araştırmalarına kadar geniş bir yelpazede deneylerin yapılmasına imkan tanıyacak.

    Yapay yerçekimi için pahalı bir tesis

    2018 yılında Çin hükümetinden onay alan ve 2020’de inşaatına başlanan proje, yaklaşık 2 milyar yuan (276,5 milyon ABD doları) maliyetle tamamlandı. CHIEF, dünyanın en büyük ve en güçlü hiper yerçekimi santrifüjüne ev sahipliği yapıyor. Bu devasa yapı, yapay olarak yerçekiminden katbekat daha güçlü olan bir "hiper yerçekimi" oluşturabiliyor.

    Santrifüj teknolojisinin merkezinde, yüksek hızda dönen dev bir kol bulunuyor. Bu kol, taşıdığı yükle birlikte dairesel bir hareketle döndüğünde, merkezkaç kuvveti devreye giriyor. Bu kuvvet, Dünya'nın normal yerçekimi (1G) üzerinde bir basınç oluşturarak çok daha güçlü yerçekimi koşullarını, yani hiper yerçekimini (hypergravity) simüle ediyor.

    Araştırmaları hızlandıracak

    Dünyanın en gelişmiş hiper yerçekimi tesisi faaliyete geçti Tam Boyutta Gör
    CHIEF, bilim insanlarına doğada binlerce yıl sürebilecek süreçleri hızlandırarak gözlem yapma imkanı sunuyor. Örneğin, bu gibi tesisler sayesinde bilim insanlarının doğada on binlerce yıl sürecek kirleticilerin taşınması süreçleri incelenebilecek. Tesis sayesinde bilim insanları ayrıca, nehir taşkınlarının barajlara etkisi, depremlerin zemin yapıları üzerindeki sonuçları ve uzayda bitki yetiştirme gibi farklı alanlarda deneyler yapılabilecek. Aynı şekilde, barajların yıllar süren stres koşulları altındaki performansını birkaç saat içinde modelleyerek, daha güvenli ve dayanıklı mühendislik yapılarının tasarlanması mümkün olacak.

    CHIEF’in santrifüjleri, 1.900 g-t (yerçekimi ivmesi × ton) kapasiteye ve 32 ton yük taşıma gücüne sahip. Bu kapasite, ABD Ordusu Mühendislik Birliği’nin 1.200 g-t’lik tesisi gibi diğer tüm mevcut tesislerin çok üzerinde bir güç sunuyor.

    Karşılaştırmak gerekirse, NASA’nın Goddard Uzay Merkezi’ndeki santrifüj, 10 yıl önce dünyanın en büyüğüydü. 42,6 metre çapında ve 250 km/s hızda dönebilen bu santrifüj, yalnızca 2,5 tonluk yükü 30G’ye kadar hızlandırabiliyordu. CHIEF’in çok daha büyük yükleri çok daha yüksek G kuvvetine çıkarması, onu eşsiz bir teknoloji harikası yapıyor.

    Genel olarak CHIEF, baraj ve yamaç mühendisliği, sismik zemin mekaniği, derin deniz mühendisliği, derin yer mühendisliği, jeolojik süreçler ve malzeme işleme alanlarında kullanılacak. Tesisin ilk santrifüj motoru halihazırda çalışır durumda ve diğer iki santrifüj ile 10 birimlik destek ekipmanlarının üretimi sürüyor. CHIEF'in ilk devreye alma aşamasının bu yıl gerçekleşmesi planlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 1 gün önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 5 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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