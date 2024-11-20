Dünyanın en gelişmiş hiper yerçekimi tesisi faaliyete geçti

Yapay yerçekimi için pahalı bir tesis
2018 yılında Çin hükümetinden onay alan ve 2020’de inşaatına başlanan proje, yaklaşık 2 milyar yuan (276,5 milyon ABD doları) maliyetle tamamlandı. CHIEF, dünyanın en büyük ve en güçlü hiper yerçekimi santrifüjüne ev sahipliği yapıyor. Bu devasa yapı, yapay olarak yerçekiminden katbekat daha güçlü olan bir "hiper yerçekimi" oluşturabiliyor.
Santrifüj teknolojisinin merkezinde, yüksek hızda dönen dev bir kol bulunuyor. Bu kol, taşıdığı yükle birlikte dairesel bir hareketle döndüğünde, merkezkaç kuvveti devreye giriyor. Bu kuvvet, Dünya'nın normal yerçekimi (1G) üzerinde bir basınç oluşturarak çok daha güçlü yerçekimi koşullarını, yani hiper yerçekimini (hypergravity) simüle ediyor.
Araştırmaları hızlandıracak
CHIEF’in santrifüjleri, 1.900 g-t (yerçekimi ivmesi × ton) kapasiteye ve 32 ton yük taşıma gücüne sahip. Bu kapasite, ABD Ordusu Mühendislik Birliği’nin 1.200 g-t’lik tesisi gibi diğer tüm mevcut tesislerin çok üzerinde bir güç sunuyor.
Karşılaştırmak gerekirse, NASA’nın Goddard Uzay Merkezi’ndeki santrifüj, 10 yıl önce dünyanın en büyüğüydü. 42,6 metre çapında ve 250 km/s hızda dönebilen bu santrifüj, yalnızca 2,5 tonluk yükü 30G’ye kadar hızlandırabiliyordu. CHIEF’in çok daha büyük yükleri çok daha yüksek G kuvvetine çıkarması, onu eşsiz bir teknoloji harikası yapıyor.
Genel olarak CHIEF, baraj ve yamaç mühendisliği, sismik zemin mekaniği, derin deniz mühendisliği, derin yer mühendisliği, jeolojik süreçler ve malzeme işleme alanlarında kullanılacak. Tesisin ilk santrifüj motoru halihazırda çalışır durumda ve diğer iki santrifüj ile 10 birimlik destek ekipmanlarının üretimi sürüyor. CHIEF'in ilk devreye alma aşamasının bu yıl gerçekleşmesi planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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harbiden sıktı bu video
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..