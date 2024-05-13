Unitree sadece 16 bin dolarlık yeni insansı robotu G1’i tanıttı

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Çin’in önde gelen robotik şirketi Unitree Robotics, insansı robot geliştirmede önemli bir adım atıyor. Firma, geçtiğimiz yıl hızlı yürüyen, takla atabilen ancak elleri ve yüzü olmayan H1 robotu ile bu alanda adım atmıştı. Şimdi ise Unitree G1 Humanoid Agent adından yeni ve çok daha gelişmiş bir insansı ile karşımıza çıkıyor.

Fiyat/performans insansı: Unitree G1

Unitree Robotics, sadece 16.000 dolarlık başlangıç fiyatına sahip G1 insansı robotunu önceki nesle göre ciddi bir şekilde geliştirmiş. G1, kendisinden önceki H1'den çok daha eksiksiz bir paket gibi görünüyor; sensör ve kameralarla donatılmış daha insansı bir kafa, insan benzeri robotik eller ve ev ve işyerindeki becerilerini sergilemek için üç parmaklı yapı.

Unitree, robotun simüle edilmiş bir ortamda pekiştirmeli öğrenme kullanılarak ve diğerlerini kopyalayarak eğitileceğini ve tüm yeni becerilerin robota güncelleme ile geleceğini belirtiyor. Saniyede 2 metre koşma hızına sahip olan G1, sadece 47 kg ağırlığıyla da oldukça hafif. Unitree şu an için çok fazla ayrıntı yayınlamadı ve aşağıdaki videoda gösterilen bazı işlevlerin hala geliştirilme aşamasında olduğu belirtiliyor.

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Mevcut olan detaylara göre Unitree G1, baş kısmında 3D LiDAR ve derinlik algılayıcı Intel RealSense kamera sensörüne sahip. Gelişmiş bataryası ile 2 saatlik çalışma süresi sağlayan robotta omuzda 3, dirsekte 2 ve bilekte 2 serbestlik derecesi bulunuyor. Benzer şekilde kalçada 3, dizde 1 ve ayak bileğinde 2 serbestlik derecesi sağlanıyor. Serbestlik derecesi hassasiyet gerektiren hareketlerde önemli. Bu rakamlar ise ortalama olmaktan fazlası değil.

Tam Boyutta Gör Unitree Robotics, G1 için tüm detayları henüz paylaşmadı, fiyat belli olsa da satışlar ne zaman başlayacak belirsiz. Öte yandan firma, çok sayıda robot köpek tarzındaki sistemleri ve insansı H1 (150 bin dolar) robotunu sitesinde satışa sunmuş durumda. Ek olarak aşağıdaki videoda Boston Dynamics’in tamamen elektrikli yeni insansı robotu Atlas’ın videosuyla benzerlikler görebilirsiniz. İnsansı robotlara olan ilgi ve bu alandaki gelişim büyük bir hızla artıyor. Unitree ise videoda Boston Dynamics, Tesla, Figure ve Sanctuary AI gibi firmaların arasına katılıyor.

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