Unitree sadece 16 bin dolarlık yeni insansı robotu G1’i tanıttı

Çin’in önde gelen robotik şirketi Unitree Robotics, insansı robot geliştirmede önemli bir adım atıyor. Firma, geçtiğimiz yıl hızlı yürüyen, takla atabilen ancak elleri ve yüzü olmayan H1 robotu ile bu alanda adım atmıştı. Şimdi ise Unitree G1 Humanoid Agent adından yeni ve çok daha gelişmiş bir insansı ile karşımıza çıkıyor.
Fiyat/performans insansı: Unitree G1
Unitree Robotics, sadece 16.000 dolarlık başlangıç fiyatına sahip G1 insansı robotunu önceki nesle göre ciddi bir şekilde geliştirmiş. G1, kendisinden önceki H1'den çok daha eksiksiz bir paket gibi görünüyor; sensör ve kameralarla donatılmış daha insansı bir kafa, insan benzeri robotik eller ve ev ve işyerindeki becerilerini sergilemek için üç parmaklı yapı.
Unitree, robotun simüle edilmiş bir ortamda pekiştirmeli öğrenme kullanılarak ve diğerlerini kopyalayarak eğitileceğini ve tüm yeni becerilerin robota güncelleme ile geleceğini belirtiyor. Saniyede 2 metre koşma hızına sahip olan G1, sadece 47 kg ağırlığıyla da oldukça hafif. Unitree şu an için çok fazla ayrıntı yayınlamadı ve aşağıdaki videoda gösterilen bazı işlevlerin hala geliştirilme aşamasında olduğu belirtiliyor.
Mevcut olan detaylara göre Unitree G1, baş kısmında 3D LiDAR ve derinlik algılayıcı Intel RealSense kamera sensörüne sahip. Gelişmiş bataryası ile 2 saatlik çalışma süresi sağlayan robotta omuzda 3, dirsekte 2 ve bilekte 2 serbestlik derecesi bulunuyor. Benzer şekilde kalçada 3, dizde 1 ve ayak bileğinde 2 serbestlik derecesi sağlanıyor. Serbestlik derecesi hassasiyet gerektiren hareketlerde önemli. Bu rakamlar ise ortalama olmaktan fazlası değil.
Kaynakça https://newatlas.com/robotics/unitree-g1-humanoid-agent/ https://www.unitree.com/g1 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.