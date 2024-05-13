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    Unitree sadece 16 bin dolarlık yeni insansı robotu G1’i tanıttı

    Çin’in önde gelen robotik şirketi Unitree Robotics, insansı robotu Unitree G1 Humanoid Agent’i tanıttı. Robotun fiyatı ise sadece 16 bin dolar olarak açıklandı.

    Çin’in önde gelen robotik şirketi Unitree Robotics, insansı robot geliştirmede önemli bir adım atıyor. Firma, geçtiğimiz yıl hızlı yürüyen, takla atabilen ancak elleri ve yüzü olmayan H1 robotu ile bu alanda adım atmıştı. Şimdi ise Unitree G1 Humanoid Agent adından yeni ve çok daha gelişmiş bir insansı ile karşımıza çıkıyor.

    Fiyat/performans insansı: Unitree G1

    Unitree Robotics, sadece 16.000 dolarlık başlangıç fiyatına sahip G1 insansı robotunu önceki nesle göre ciddi bir şekilde geliştirmiş. G1, kendisinden önceki H1'den çok daha eksiksiz bir paket gibi görünüyor; sensör ve kameralarla donatılmış daha insansı bir kafa, insan benzeri robotik eller ve ev ve işyerindeki becerilerini sergilemek için üç parmaklı yapı.

    Unitree, robotun simüle edilmiş bir ortamda pekiştirmeli öğrenme kullanılarak ve diğerlerini kopyalayarak eğitileceğini ve tüm yeni becerilerin robota güncelleme ile geleceğini belirtiyor. Saniyede 2 metre koşma hızına sahip olan G1, sadece 47 kg ağırlığıyla da oldukça hafif. Unitree şu an için çok fazla ayrıntı yayınlamadı ve aşağıdaki videoda gösterilen bazı işlevlerin hala geliştirilme aşamasında olduğu belirtiliyor.

    Mevcut olan detaylara göre Unitree G1, baş kısmında 3D LiDAR ve derinlik algılayıcı Intel RealSense kamera sensörüne sahip. Gelişmiş bataryası ile 2 saatlik çalışma süresi sağlayan robotta omuzda 3, dirsekte 2 ve bilekte 2 serbestlik derecesi bulunuyor. Benzer şekilde kalçada 3, dizde 1 ve ayak bileğinde 2 serbestlik derecesi sağlanıyor. Serbestlik derecesi hassasiyet gerektiren hareketlerde önemli. Bu rakamlar ise ortalama olmaktan fazlası değil.

    Unitree G1 Humanoid Agent Tam Boyutta Gör
    Unitree Robotics, G1 için tüm detayları henüz paylaşmadı, fiyat belli olsa da satışlar ne zaman başlayacak belirsiz. Öte yandan firma, çok sayıda robot köpek tarzındaki sistemleri ve insansı H1 (150 bin dolar) robotunu sitesinde satışa sunmuş durumda. Ek olarak aşağıdaki videoda Boston Dynamics’in tamamen elektrikli yeni insansı robotu Atlas’ın videosuyla benzerlikler görebilirsiniz. İnsansı robotlara olan ilgi ve bu alandaki gelişim büyük bir hızla artıyor. Unitree ise videoda Boston Dynamics, Tesla, Figure ve Sanctuary AI gibi firmaların arasına katılıyor.

     

    Kaynakça https://newatlas.com/robotics/unitree-g1-humanoid-agent/ https://www.unitree.com/g1
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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