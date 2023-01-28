Dünyanın en güçlü rüzgar türbini rekoru Çin'e geçiyor

Hali hazırda dünyada en çok rüzgar enerjisinden faydalanan ülke açık ara Çin. Bu nedenle 18 MW gücünde bir türbin yapıp Avrupa’nın 15 MW rekorunu elinden almaları sürpriz değil. Üstelik bir değil iki Çin üreticisi birden 18 MW’lık konseptlerini duyurdu.

Rüzgar türbinlerinden üretilen elektriğin fiyatının fosil kaynaklı elektrik üretimlerinden daha ucuza gelmesi son bir kaç yıldır bilinen bir gerçek. Bu nedenle firmalar bu yeni altın madenine yatırım yapmak için yarış içinde.

Diğer yandan Çin, bizim gibi petrol ve fosil enerji fakiri bir ülkesi olması nedeniyle rüzgara yıllardır herkesten fazla önem vermekte. Bu nedenle ABD'den ve Avrupa Birliği'nden fazla kapasiteye hali hazırda sahip zira Çin var gücü ile enerji bağımsızlığı adına yatırım yapıyor.

Tam Boyutta Gör

Türbinlerin maliyetlerini düşürmenin en kolay yolu ise boyutları arttırarak tek bir türbinden daha fazla enerji üretmek. Sonuçta boyut büyüse de kule, bıçaklar ve rotor, dişli jeneratör ve bakım masrafları aynı oranda artmıyor. Bunun nedeni ise basit rüzgarın elde edildiği alan aslında bıçakların gökyüzünü süpürdüğü alana tekabül ediyor ve alan formülüne göre çapı ne kadar arttırsanız alan karesi de artıyor.

Bu şekilde Çinli Mingyang şirketinin MySE 18.X-28X modeli, 140 metrelik bıçakları ile toplamda 66.000 metrekare alandan enerji toplamakta. Üstelik sadece gücü arttıran bu da değil. Bıçak yüksekliği ile beraber kule yüksekliği de doğal olarak artıyor ve bu da bıçakların daha yüksekteki ve daha güçlü rüzgarlara erişmesini sağlıyor.

Tüm bunlar göz önüne alındığında 1 GW gücünde bir deniz üstü rüzgar çiftliği yatırımı yapmak istemeniz durumunda 13 MW yerine 18 MW’lık türbinleri kullanırsanız 18 tane daha az rüzgar türbini kuruyor ve MW başına 120.000 ile 180.000 $ daha az maliyet ile karşılaşıyorsunuz.

Türbin ortalama 8.5 metre/saniye hızındaki rüzgar ile senelik 80 GWh’lik enerji üretmekte ve bu da tek başına 96.000 kişinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılamakta. Üstelik firma tayfun seviyesinde sayılabilecek 56.1 m/s hızlarına çıkan rüzgara kadar elektrik üreteceğini iddia ediyor.

Çinli Mingyang MySE 18.X-28X firmasının 18 MW gücünü ve 140 metrelik bıçaklarını duyurmasından bir hafta önce başka bir bir Çinli üretici olan CSSC Haizhuang firması da H260-18MW modeli duyurulmuştu. Bu firmanın yine 18 MW etiketli ürünü 128 metrelik bıçaklara sahip ve 53.000 metrekarelik alanı taramakta.

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