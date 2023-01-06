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    Dünyanın en büyük ve en güçlü rüzgar türbini ilk elektriğini üretti

    Dünya hızla yenilenebilir enerji kaynaklarına geçerken bu alanda yeni çözümler de geliştirilmeye devam ediyor. Bu bağlamda Vestas, en güçlü rüzgar türbininden ilk enerjiyi ürettiğini duyurdu.
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    Dünyanın en güçlü rüzgar türbini ilk elektriğini üretti Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl duyurulan dünyanın en güçlü rüzgar türbini Vestas V236 ilk enerjisini üretti. Türbin şu anda Danimarka'nın büyük rüzgar türbinleri için kullandığı Østerild Test Merkezinde gerekli test ve sertifikasyon sürecinden geçiriliyor.

    Dünyanın en güçlü rüzgar türbini

    Esasında bir açık deniz prototipi olan Vestas V236, tam kapasite çalıştığında 15.0 MW enerji üretebiliyor. 236 metre rotor çapı ve rüzgar endüstrisinin en büyüğü olan 43.743 metrekare süpürme (swept area) alanına sahip olan Vestas V236, aynı zamanda 280 metre yüksekliğiyle de dünyanın en yüksek türbini konumda. Türbinin bıçaklarını boyutu ise 115,5 metre.

    Dünyanın en güçlü rüzgar türbini ilk elektriğini üretti Tam Boyutta Gör
    Tek bir Vestas V236-15.0MW, yılda 80 GWh üretim kapasitesine sahip durumda. Bu, yaklaşık 20.000 Avrupa hanesine güç sağlamak ve yılda 25.000 binek otomobilin ürettiği 38.000 tondan fazla karbondioksit tasarrufu yapmak için yeterli bir seviye olarak görülüyor.

    Vestas'ın baş teknoloji sorumlusu Anders Nielsen, “Bu, yeşil enerji geçişini hızlandırma hedefimizde ileriye doğru atılmış büyük bir adım, aynı zamanda Vestas ve ortaklarımız için önemli bir kilometre taşıdır” ifadelerini kullandı. Bu türbinin gelecek yıl Danimarka’daki açık deniz rüzgar çiftliğinde devreye alınması planlanıyor. Ayrıca New Jersey ve New York'taki çiftliklerde de kullanılması bekleniyor.

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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 9 saat önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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