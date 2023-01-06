Dünyanın en büyük ve en güçlü rüzgar türbini ilk elektriğini üretti

Dünyanın en güçlü rüzgar türbini
Esasında bir açık deniz prototipi olan Vestas V236, tam kapasite çalıştığında 15.0 MW enerji üretebiliyor. 236 metre rotor çapı ve rüzgar endüstrisinin en büyüğü olan 43.743 metrekare süpürme (swept area) alanına sahip olan Vestas V236, aynı zamanda 280 metre yüksekliğiyle de dünyanın en yüksek türbini konumda. Türbinin bıçaklarını boyutu ise 115,5 metre.
Vestas'ın baş teknoloji sorumlusu Anders Nielsen, “Bu, yeşil enerji geçişini hızlandırma hedefimizde ileriye doğru atılmış büyük bir adım, aynı zamanda Vestas ve ortaklarımız için önemli bir kilometre taşıdır” ifadelerini kullandı. Bu türbinin gelecek yıl Danimarka’daki açık deniz rüzgar çiftliğinde devreye alınması planlanıyor. Ayrıca New Jersey ve New York'taki çiftliklerde de kullanılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..