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    Enerji verimliliğini artıran projelere destek sürüyor: Yıllık 120 milyon TL tasarruf

    T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2022 yılı desteklenmesi uygun görülen enerji verimlilik artırıcı projeleri açıkladı. 13 milyon TL enerji tasarrufu sağlanması öngörülüyor.
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    enerji verimliliği artırıcı projelere destek Tam Boyutta Gör
    ETKB, 2022 yılı desteklenmesi uygun görülen verimlilik artırıcı projeleri açıkladı.

    Yıllık 13 milyon TL enerji tasarrufu

    Bakanlık, inceleme neticesinde bu yıl 15 endüstriyel işletmenin 18 verimlilik artırıcı projesine destek verme kararı aldı. Yıllık bazda 14.7 milyon kWh enerji tasarrufu (13 milyon TL) sağlatacağı söylenen söz konusu projeler için yaklaşık 40 milyon TL yatırım yapılması, bu yatırımın 11.8 milyon TL’sinin desteklenmesi öngörülüyor.

    147 proje destekleniyor

    Bakanlık 2022’de şu ana kadar toplamda 111 endüstriyel işletmenin 147 verimlilik artırıcı projesinin desteklendiği belirtti. Projelerin yatırım maliyeti 355 milyon TL; uygunluk durumuna göre bunun 106.6 milyon TL’si Bakanlık tarafından karşıllanacak. Yatırımlar neticesinde yıllık 114.1 milyon kWh enerji tasarrufu (120.5 milyon TL’ye tekabül ediyor) sağlanması ve bununla da 50.2 milyon kg CO2 emisyon salınımının önüne geçilmesi bekleniyor.

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