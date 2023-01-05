Enerji verimliliğini artıran projelere destek sürüyor: Yıllık 120 milyon TL tasarruf

Yıllık 13 milyon TL enerji tasarrufu

Bakanlık, inceleme neticesinde bu yıl 15 endüstriyel işletmenin 18 verimlilik artırıcı projesine destek verme kararı aldı. Yıllık bazda 14.7 milyon kWh enerji tasarrufu (13 milyon TL) sağlatacağı söylenen söz konusu projeler için yaklaşık 40 milyon TL yatırım yapılması, bu yatırımın 11.8 milyon TL’sinin desteklenmesi öngörülüyor.

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147 proje destekleniyor

Bakanlık 2022’de şu ana kadar toplamda 111 endüstriyel işletmenin 147 verimlilik artırıcı projesinin desteklendiği belirtti. Projelerin yatırım maliyeti 355 milyon TL; uygunluk durumuna göre bunun 106.6 milyon TL’si Bakanlık tarafından karşıllanacak. Yatırımlar neticesinde yıllık 114.1 milyon kWh enerji tasarrufu (120.5 milyon TL’ye tekabül ediyor) sağlanması ve bununla da 50.2 milyon kg CO2 emisyon salınımının önüne geçilmesi bekleniyor.

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