Asus ROG dünyanın en hızlı oyuncu monitörünü duyurdu

Asus ROG Swift Pro PG248QP neler sunuyor?
Asus ROG Swift Pro PG248QP dünyanın en hızlı eSpor monitörü unvanına sahip. Görüntü akışlarını oldukça hızlı hale getiren monitörün diğer bir ilginç özelliği de entegre ESS DAC yongası. Böylece kulaklığı monitöre takarak üst seviye ses kalitesi elde edilebiliyor.
Monitörde Nvidia G-Sync desteğinin yanı sıra performans istatistikleri alabileceğiniz Nvidia Reflex Analyzer desteği de sunuluyor. Kullanıcı oyuncu faresini USB 3.2 girişine takarak bu desteği alabiliyor. Asus ROG Swift Pro PG248QP oyuncu monitörü yıl içerisinde piyasaya sürülecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..