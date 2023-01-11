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    Asus ROG dünyanın en hızlı oyuncu monitörünü duyurdu

    Asus ROG Swift Pro PG248QP oyuncu monitörü 540Hz tazeleme hızı ile en hızlı monitör unvanını eline geçirdi. Ayrıca dahili bir ESS DAC ses kartı da yer alıyor.   
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    Asus ROG Swift Pro PG248QP Tam Boyutta Gör
    CES 2023 fuarında dünyanın en hızlı monitörünü duyuran Dell’in elinden bu unvanı Asus kısa süre sonra aldı. Asus ROG Swift Pro PG248QP oyuncu monitörü 540Hz tazeleme hızı ile rekor kırdı.

    Asus ROG Swift Pro PG248QP neler sunuyor?

    Asus ROG Swift Pro PG248QP dünyanın en hızlı eSpor monitörü unvanına sahip. Görüntü akışlarını oldukça hızlı hale getiren monitörün diğer bir ilginç özelliği de entegre ESS DAC yongası. Böylece kulaklığı monitöre takarak üst seviye ses kalitesi elde edilebiliyor.

    Monitörde Nvidia G-Sync desteğinin yanı sıra performans istatistikleri alabileceğiniz Nvidia Reflex Analyzer desteği de sunuluyor. Kullanıcı oyuncu faresini USB 3.2 girişine takarak bu desteği alabiliyor. Asus ROG Swift Pro PG248QP oyuncu monitörü yıl içerisinde piyasaya sürülecek.

    Dünyanın en hızlı oyuncu monitörü duyuruldu

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    abstergo78GHOST 5 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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