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    Dünyanın en popüler Android akıllı telefonu belli oldu

    AppBrain, dünyada hangi akıllı telefon markasının en yaygın olduğunu gösteren bir çalışma yürüttü. Veriler, hangi modelin diğerlerinden daha popüler olduğunu da ortaya koyuyor.
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    Dünyanın en popüler Android akıllı telefonu belli oldu Tam Boyutta Gör
    AppBrain tarafından yapılan son araştırmaya göre dünyanın en popüler akıllı telefonu 2020 yılında piyasaya sürülen Samsung Galaxy A12 modeli oldu.

    Galaxy A12, Samsung'un Türkiye'de ortalama 4,400 TL başlangıç fiyatıyla satılan ekonomik akıllı telefonu. İkinci sırada Galaxy A21, üçüncü sırada ise Galaxy A10 yer alıyor. Özellikle, kullanıcılar arasında en popüler ilk on akıllı telefon arasında sadece üç cihaz (Redmi 9A, Redmi Note 8 ve Vivo 1906) Galaxy serisine ait değil.

    Samsung zirvede

    Ayrıca AppBrain'e göre Samsung, %34,5'lik oranla dünyanın en büyük Android akıllı telefon üreticisi konumunda. Güney Koreli devi Çinli şirketler Xiaomi %14,4, Oppo %10,4, Vivo %9,8 ve Huawei %6,8 ile takip ediyor.

    Dünyanın en popüler Android akıllı telefonu belli oldu Tam Boyutta Gör
    İstatistikler, iOS'un Kasım 2021'de olduğu gibi mobil işletim sistemi pazarının yaklaşık %28'ini oluşturduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz beş yıl içinde Android küresel mobil işletim sistemi pazarının %1,8'ini kaybederken, iOS pazar payını neredeyse %8 oranında artırdı.
    Kaynakça https://www.appbrain.com/stats/top-android-phones https://www.appbrain.com/stats/top-manufacturers
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