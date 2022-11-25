Dünyanın en popüler Android akıllı telefonu belli oldu

Galaxy A12, Samsung'un Türkiye'de ortalama 4,400 TL başlangıç fiyatıyla satılan ekonomik akıllı telefonu. İkinci sırada Galaxy A21, üçüncü sırada ise Galaxy A10 yer alıyor. Özellikle, kullanıcılar arasında en popüler ilk on akıllı telefon arasında sadece üç cihaz (Redmi 9A, Redmi Note 8 ve Vivo 1906) Galaxy serisine ait değil.
Samsung zirvede
Ayrıca AppBrain'e göre Samsung, %34,5'lik oranla dünyanın en büyük Android akıllı telefon üreticisi konumunda. Güney Koreli devi Çinli şirketler Xiaomi %14,4, Oppo %10,4, Vivo %9,8 ve Huawei %6,8 ile takip ediyor.Kaynakça https://www.appbrain.com/stats/top-android-phones https://www.appbrain.com/stats/top-manufacturers Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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