500 milyon WhatsApp kullanıcısının telefon numarası satışa çıktı: 19 milyonu Türk

Sızıntının kurbanları 84 ülkede ikamet etmekte ve bunların yaklaşık 20 milyonu Türk kullanıcı. WhatsApp'ın 2 milyardan fazla kullanıcıya sahip olduğu düşünüldüğünde, sızıntı bu kullanıcıların yaklaşık dörtte birini bir araya getiriyor.
Whatsapp'tan henüz resmi bir açıklama yok
Cybernews'in talebi üzerine, satıcı 1.097 Birleşik Krallık ve 817 ABD kullanıcı numarasından oluşan bir test örneği sağladı ve hepsinin WhastApp'a kayıtlı olduğu doğrulandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı
yapay zeka değil.makine öğrenmesi.