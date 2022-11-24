500 milyon WhatsApp kullanıcısının telefon numarası satışa çıktı: 19 milyonu Türk

Tam Boyutta Gör Cybernews, tanınmış bir hacker forumunun WhatsApp kullanıcılarına ait yaklaşık 500 milyon gerçek telefon numarasını içeren bir veri tabanını sattığını ortaya çıkardı.

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Sızıntının kurbanları 84 ülkede ikamet etmekte ve bunların yaklaşık 20 milyonu Türk kullanıcı. WhatsApp'ın 2 milyardan fazla kullanıcıya sahip olduğu düşünüldüğünde, sızıntı bu kullanıcıların yaklaşık dörtte birini bir araya getiriyor.

Whatsapp'tan henüz resmi bir açıklama yok

Cybernews'in talebi üzerine, satıcı 1.097 Birleşik Krallık ve 817 ABD kullanıcı numarasından oluşan bir test örneği sağladı ve hepsinin WhastApp'a kayıtlı olduğu doğrulandı.

Tam Boyutta Gör Ancak satıcı, veri tabanının tam olarak nasıl oluşturulduğunu açıklamış değil. Yalnızca bilgisayar korsanlarının verileri toplamak için "kendi stratejileri" olduğunu söylemekle yetindiği ifade ediliyor. WhatsApp'ın ise henüz bu önemli veri sızıntısı hakkında açıklama yapmadığını da belirtelim.

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500 milyon WhatsApp kullanıcısının telefon numarası satışa çıktı