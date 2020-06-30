Dünyanın ilk 1000R kavisli monitörlerinin Türkiye fiyatı belli oldu

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Samsung’un CES 2020’de tanıttığı yüksek kavisli oyuncu monitörleri Türkiye’ye geliyor. Dünyanın ilk 1000R’lık kavise sahip Samsung Odyssey monitörlerinin Türkiye fiyatı açıklandı. Temmuz ayında satışlara başlanacak.

Samsung Odyssey G7 27 inç fiyatı 5499 TL, Odyssey G7 32 inç fiyatı 6499 TL ve Odyssey G9 49 inç fiyatı 13999 TL olarak belirlendi. 1000R kavis nedeniyle yüksek fiyata satılan bu monitörleri Temmuz ayında satın alanlara hediye ürün verilecek. Hepsiburada, Samsung, Mediamarkt veya Vatan Bilgisayar’dan satın alanlara başvuru yapmaları halinde, 27 inçe 970 EVO NVMe 500GB SSD, 32 inçe 970 EVO Plus NVMe 500GB SSD ve 49 inçe 970 EVO Plus NVMe 1 TB SSD modelleri hediye edilecek.

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Oyunculara yönelik geliştirilen Odyssey G7 monitörleri 16:9 en boy oranına, Odyssey G9 monitörü ise 32:9 en boy oranına sahip. Piyasadaki kavisli monitörlerin yarış çapı genellikle 1800R değerine sahipken bu monitörde 1000R’lık kavis bulunuyor. Yani daha fazla eğimli yapıda. Böylece kullanıcının etrafını sarıyormuş hissi veriyor.

QLED VA panel kullanılan bu monitörlerde 240 Hz tazeleme hızı sunuluyor. VA panel olmasına rağmen 1 ms GTG tepki süresi değeri yakalanmış. G-SYNC ve FreeSync Premium Pro özellikleri bulunuyor. Arka yüzeyde özelleştirilebilir RGB aydınlatması var.

Odyssey monitörlerde 4K desteği yok. 16:9 en boy oranındaki modeller 2560X1440 çözünürlüğünde, 32:9 en boy oranındaki monitörler 5120X1440 piksel çözünürlüğünde görüntü veriyor. Monitörlerin fiyatını düşününce 4K olmaması büyük eksiklik. Odyssey G9’da HDR1000 teknolojisi bulunurken, Odyssey G7’de HDR600 teknolojisi var.

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