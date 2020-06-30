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    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünyanın ilk 1000R kavisli monitörlerinin Türkiye fiyatı belli oldu

    Dünyanın ilk 1000R yarı çapında kavis sunan Samsung Odyssey G7 ve Odyssey G9 oyuncu monitörlerinin Türkiye fiyatı açıklandı. Monitörler 2K çözünürlüğe, QLED teknolojisine ve RGB aydınlatmaya sahip.
    5 sa.
    2,6b
    38
    31
    Monitör
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Dünyanın ilk 1000R kavisli monitörlerinin Türkiye fiyatı belli oldu
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    Samsung’un CES 2020’de tanıttığı yüksek kavisli oyuncu monitörleri Türkiye’ye geliyor. Dünyanın ilk 1000R’lık kavise sahip Samsung Odyssey monitörlerinin Türkiye fiyatı açıklandı. Temmuz ayında satışlara başlanacak.

    Samsung Odyssey G7 27 inç fiyatı 5499 TL, Odyssey G7 32 inç fiyatı 6499 TL ve Odyssey G9 49 inç fiyatı 13999 TL olarak belirlendi. 1000R kavis nedeniyle yüksek fiyata satılan bu monitörleri Temmuz ayında satın alanlara hediye ürün verilecek. Hepsiburada, Samsung, Mediamarkt veya Vatan Bilgisayar’dan satın alanlara başvuru yapmaları halinde, 27 inçe 970 EVO NVMe 500GB SSD, 32 inçe 970 EVO Plus NVMe 500GB SSD ve 49 inçe 970 EVO Plus NVMe 1 TB SSD modelleri hediye edilecek.

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    Oyunculara yönelik geliştirilen Odyssey G7 monitörleri 16:9 en boy oranına, Odyssey G9 monitörü ise 32:9 en boy oranına sahip. Piyasadaki kavisli monitörlerin yarış çapı genellikle 1800R değerine sahipken bu monitörde 1000R’lık kavis bulunuyor. Yani daha fazla eğimli yapıda. Böylece kullanıcının etrafını sarıyormuş hissi veriyor.

    QLED VA panel kullanılan bu monitörlerde 240 Hz tazeleme hızı sunuluyor. VA panel olmasına rağmen 1 ms GTG tepki süresi değeri yakalanmış. G-SYNC ve FreeSync Premium Pro özellikleri bulunuyor. Arka yüzeyde özelleştirilebilir RGB aydınlatması var.

    Odyssey monitörlerde 4K desteği yok. 16:9 en boy oranındaki modeller 2560X1440 çözünürlüğünde, 32:9 en boy oranındaki monitörler 5120X1440 piksel çözünürlüğünde görüntü veriyor. Monitörlerin fiyatını düşününce 4K olmaması büyük eksiklik. Odyssey G9’da HDR1000 teknolojisi bulunurken, Odyssey G7’de HDR600 teknolojisi var.



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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    enevre (koray suna) 23 dk.
    Benim şimdi size bir sorum olacak samsung online mağazasından, hepsiburadadan, vatandan aldığımızda 1-31 temmuz arası sıkıntı yaratmayacaklar değil mi? Sanırım seri numarası ile ssd başvurusu yapıyoruz o da en geç 30 eylüle kadar geliyormuş.
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    blue7 15 dk. enevre
    30 Haziran - 31 Temmuz arası alabilirsiniz sorun olmayacaktır. 1 Temmuz gibi bir şart yok bugün de alabilirsiniz. Ancak şuna dikkat edin hediye olarak verilen SSD'lerde kampanya stoklar ile sınırlı, stok biterse sonradan başvuracaklara hediye verilmeyecek.


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    kucukyenici 35 dk.
    49" olanı 13.999 TL. fiyatıyla makul aslında. Pazarlıkla 13.998 TL.'ye alınabilir.

    Ücretsiz kargo da cabası.
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    blue7 42 dk.
    Kampanyaya dahil olmak için 30 Haziran - 31 Temmuz arası sipariş vermek gerekiyormuş. Ben dün yani 29 Haziran'da sipariş verdiğim için faydalanamıyorum, iptal edip tekrar sipariş geçeceğim.

    Detaylı bilgiye şuradan ulaşabilirsiniz: https://shop.samsung.com/tr/odyssey-on-satis-kampanyasi-2020
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    blue7 1 sa.
    Sipariş verdik bakalım. SSD hediyesi için nerden başvuru yapılıyor bilen var mı?


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    enevre (koray suna) 1 sa.
    Yanındaki hediyesi için alınabilir. O ssd 1000 tl fiyatında monitör 4500 tl ye gelmiş olur.
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    Gamer007_ (james ) 1 sa. enevre
    Hediye hangi satış yerşnde
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    sametbulut67 1 sa.
    bunun yerine 4K alsak daha mantıklı olmaz mı ?
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    enevre (koray suna) 1 sa. sametbulut67
    Hayır 4k yı kaldıracak şuan adam akıllı ekran kartı yok. 2k şuan çok iyi.
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    redar 1 sa.
    Yeni nesil konsollar kapıda, 4K’ya geçiş kesin olarak tamamlanacak. Böyle devirde 4K almamak biraz, enayilik gibi.



    Seneye 4K modelleri gelir.
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    freedom77 1 sa.
    Gümrük vergisiz fiyatları görseydik bir fikrimiz olurdu.
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    ?Roovu (Umut Caglar) 2 sa.
    Hediyesi sayesinde 27 inch dusunulebilir
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    karaniler 2 sa. (düzenlendi)
    Bu arada g7 için konuşuyorum, 4k desteği şu anlık yokmuş. Bir sonraki güncellemede gelecekmiş. Kaynak redditte korede monitörü almış biri.
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