Dünyanın ilk 128 katmanlı tüketici SSD sürücüsü satışa çıkıyor

Depolama pazarında ana unsur olma adına atılımlarına devam eden SSD teknolojisi aynı zar alanında daha fazla yoğunluk sunabilmek adına katman sayısını çoğaltıyor. Artık 128 katmanlı bellekler ana akım olacak.

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SK Hynix sektörün ilk 128 katmanlı 4D NAND modülünü üretti

SK Hynix Gold P31 özellikleri ve fiyatı

SK Hynix Gold P31 SSD modeli; sektörün tüketiciye sunulan ilk 128 katmanlı sürücü olma özelliğine sahip. Ayrıca SK Hynix markasının ABD pazarına sunacağı ilk tüketici SSD ürünü de olacak.

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M.2 2280 formatında ve tek taraflı olan Gold P31 modeli; destek devresini bellek hücrelerinin altına yerleştiren 4D NAND modülünü temel alıyor. Okuma hızlarında 3500MB/s, yazma hızlarında 3200MB/s seviyesine ulaşabilen sürücü; 1.5 milyon saat de hatalar arası zaman değeri sunuyor.

Kontrolcü firmanın kendi imzasını taşıyor. Ayrıca LPDDR4 4266MHz DRAM birimi de mevcut. 750TB yazma ömrü olan SK Hynix Gold P31 SSD sürücüsü 500GB kapasite 75$, 1TB kapasite 135$ olarak satışa sunulacak.

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