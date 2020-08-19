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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünyanın ilk 128 katmanlı tüketici SSD sürücüsü satışa çıkıyor

    SK Hynix Gold P31 SSD modeli ilk 128 katmanlı tüketici SSD sürücüsü olarak dikkat çekiyor. Sürücü 3500MB/s veri aktarım hızlarına çıkabiliyor. SK Hynix Gold P31 fiyatı haberimizde.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    HDD / SSD
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Dünyanın ilk 128 katmanlı tüketici SSD sürücüsü satışa çıkıyor

    Depolama pazarında ana unsur olma adına atılımlarına devam eden SSD teknolojisi aynı zar alanında daha fazla yoğunluk sunabilmek adına katman sayısını çoğaltıyor. Artık 128 katmanlı bellekler ana akım olacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar SK Hynix sektörün ilk 128 katmanlı 4D NAND modülünü üretti

    SK Hynix Gold P31 özellikleri ve fiyatı

    SK Hynix Gold P31 SSD modeli; sektörün tüketiciye sunulan ilk 128 katmanlı sürücü olma özelliğine sahip. Ayrıca SK Hynix markasının ABD pazarına sunacağı ilk tüketici SSD ürünü de olacak.

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    M.2 2280 formatında ve tek taraflı olan Gold P31 modeli; destek devresini bellek hücrelerinin altına yerleştiren 4D NAND modülünü temel alıyor. Okuma hızlarında 3500MB/s, yazma hızlarında 3200MB/s seviyesine ulaşabilen sürücü; 1.5 milyon saat de hatalar arası zaman değeri sunuyor.

    Kontrolcü firmanın kendi imzasını taşıyor. Ayrıca LPDDR4 4266MHz DRAM birimi de mevcut. 750TB yazma ömrü olan SK Hynix Gold P31 SSD sürücüsü 500GB kapasite 75$, 1TB kapasite 135$ olarak satışa sunulacak.



    https://www.techpowerup.com/271092/sk-hynix-to-expand-united-states-market-presence-with-the-launch-of-the-worlds-first-128-layer-nand-consumer-pcie-nvme-ssd Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    St Batuhan (Batuhan Süersan) 2 gün en beğenilen
    Zamanında GB 1$ kısmı konuşulurdu artık GB'ın 1TL olmasını gözlemliyoruz. Bugünkü dolar kuruna göre 1TB olan için geçerli. Diğer yönden katman konusunda youtube da çeşitli videolar var. Aramadan üşenenler için bir zamanlar izlediğim güzide video:

    https://www.youtube.com/watch?v=5Mh3o886qpg

    SSD layer diyince çıkıyor zaten.
    Zamanında GB 1$ kısmı konuşulurdu artık GB'ın 1TL olmasını gözlemliyoruz. Bugünkü dolar kuruna göre 1TB olan için geçerli. Diğer yönden katman konusunda youtube...
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    St Batuhan (Batuhan Süersan) 2 gün en beğenilen
    Zamanında GB 1$ kısmı konuşulurdu artık GB'ın 1TL olmasını gözlemliyoruz. Bugünkü dolar kuruna göre 1TB olan için geçerli. Diğer yönden katman konusunda youtube da çeşitli videolar var. Aramadan üşenenler için bir zamanlar izlediğim güzide video:

    https://www.youtube.com/watch?v=5Mh3o886qpg

    SSD layer diyince çıkıyor zaten.
    Yanıtla +4
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    Mütercim Bey (F. Öz) 2 gün
    Gerçekten yazmak istemezdim ama yazıyı okurken zorlandım. Birkaç yerde virgül mü kullanılmamış yoksa yazılan cümle mi tuhaf kullanılmış halen çözemedim. Örnek: "Kontrolcü firmanın kendi imzasını taşıyor.""...ulaşabilen sürücü 1.5 milyon saat de hatalar arası zaman değeri sunuyor."Birinci örneği halen çözemedim. Kontrolcü kelimesinden sonra virgül mü olacak nedir.Bu ikinci örnek şöyle yazılsa daha anlaşılır olurmuş. "...ulaşabilen sürücü 1.5 milyon saat hatalar arası zaman değeri de sunuyor."
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    clarq26 (Emre Bayram) 2 gün
    128 katman dediklerinin açılımı ne oluyor
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 2 gün clarq26
    Hocam SSD içerisindeki hücreleri bir pil gibi düşünebilirsiniz. Şarj edince 1 deşarj edince 0 değeri temsil ediliyor. Bu noktada mühendisin birisi diyor ki ben bu hücreyi %0, %33, %66, %100 gibi değerlerde şarj edip bunu ölçerek tek hücrede 4 farklı değeri (00, 01, 10, 11) tutabilirim diyor ve katman olayı başlıyor. Bu sayede sadece dolu boş demek yerine ne kadar dolu olduğuna göre de değer saklanabiliyor. Bu da hücre başına saklanabilen veri miktarını artırıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    SEO19 (EEEE 55555) 2 gün (düzenlendi)
    Tüm dünya olarak Şimdiye kadar çok şeyler yaşadık.
    Henüz deneyimlemediğimiz tek bir şey kaldı.
    o da güneş parlaması olasılığı! :(

    * yeraltı madenlerindeki google arşivleri bile silinecek
    Çünkü; yerden yükselen yıldırım etkisinden dolayı !!!
    Tüm elektro-kimyasal ve manyetik veriler sıfırlanacaktır.

    !!! topraklama koruması; ters paratoner (ters yıldırım çekme) etkisine neden olur !!!
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    wert1903 (TANER KARACA) 2 gün
    bu ssdler sürekli katlanıyor katlanıyor, nereye gidiyor bunlar katlana katlana, amaç nedir .üst üste çıka çıka daha fazla veri mi yazılıyor, eğer öyleyse neden hala terabaytlıklar bu kadar pahalı.
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