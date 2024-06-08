Çin, dünyanın en büyük rüzgar türbinini hizmete aldı: 18 MW gücünde!

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Tam Boyutta Gör Çin, 18 MW güce sahip dünyanın en büyük rüzgar türbinini devreye aldı. Türbin, devlete ait bir elektrik jeneratörü üreticisi olan Dongfang Electric şirketi tarafından tarafından Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletindeki bir kıyı test üssüne kuruldu.

DongFang, geçtiğimiz yılın Ekim ayında dünyanın en güçlü rüzgar türbini olarak iki model tanıtmıştı. Şirketi bir yıldan kısa bir süre sonra kurulumu başarıyla tamamladı.

7 futbol sahası büyüklüğünde alanı tarıyor

18 MW gücündeki devasa türbin, 260 metrelik rotor çapına ve 7 futbol sahasına eşdeğer 53.000 metrekarelik tarama alanına sahip. Türbin tek başına yılda 72 milyon kilovatsaat (kWh) elektrik üreterek 36.000 hanenin elektriğini karşılayacak. Ayrıca, 22.000 ton kömürün yakılmasını ve 59.000 ton karbon emisyonunun salınmasını önleyecek.

DongFang, Çin'de 18 MW'lık türbine sahip tek şirket değil. Daha önce MingYang Smart Energy şirketi rüzgarlı günlerde 20 MW güç çıkışını geçebilecek 18 MW'lık türbinini tanıtmıştı. Aynı şirketin 22 MW'lık türbin üretme planı da bulunuyor. Ancak DongFang, şimdiye kadar devreye alınan en güçlü rüzgar türbininin sahibi durumunda. Daha önceki rekor Çin'in Three Gorges Energy şirketine ait Goldwind tarafından üretilen 16 MW'lik türbine aitti.

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Çinli şirketler rüzgar türbinlerinde ardı ardına rekorlar kırarken, Batılı üreticiler bu yarışa girmiyorlar. Daha önce rekoru elinde bulunduran Avrupalı üretici Vestas'ın 16 MW'ın üzerinde türbin inşa etme planı yok. General Electric'in popüler Halide serisi rüzgar türbinlerinin 17-18 MW'lık versiyonunu yapma fikri bulunuyordu. Ancak bu yılın başlarında şirket offshore işlerindeki kayıpları gerekçe göstererek ve işletme sermayesini yeni ürünler geliştirmek yerine birikmiş siparişleri karşılamaya odaklayarak planları rafa kaldırdı.

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Çin, 18 MW'lık dünyanın en büyük rüzgar türbinini hizmete aldı