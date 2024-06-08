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    Çin, dünyanın en büyük rüzgar türbinini hizmete aldı: 18 MW gücünde!

    Çin,18 MW güce sahip dünyanın en büyük türbinini devreye aldı. 7 futbol sahası büyüklüğünde alanı tarayan türbin, tek başına 36 bin hanenin elektriğini üretebiliyor.
    Çin, 18 MW'lık dünyanın en büyük rüzgar türbinini hizmete aldı Tam Boyutta Gör
    Çin, 18 MW güce sahip dünyanın en büyük rüzgar türbinini devreye aldı. Türbin, devlete ait bir elektrik jeneratörü üreticisi olan Dongfang Electric şirketi tarafından tarafından Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletindeki bir kıyı test üssüne kuruldu.

    DongFang, geçtiğimiz yılın Ekim ayında dünyanın en güçlü rüzgar türbini olarak iki model tanıtmıştı. Şirketi bir yıldan kısa bir süre sonra kurulumu başarıyla tamamladı.

    7 futbol sahası büyüklüğünde alanı tarıyor

    18 MW gücündeki devasa türbin, 260 metrelik rotor çapına ve 7 futbol sahasına eşdeğer 53.000 metrekarelik tarama alanına sahip. Türbin tek başına yılda 72 milyon kilovatsaat (kWh) elektrik üreterek 36.000 hanenin elektriğini karşılayacak. Ayrıca, 22.000 ton kömürün yakılmasını ve 59.000 ton karbon emisyonunun salınmasını önleyecek.

    DongFang, Çin'de 18 MW'lık türbine sahip tek şirket değil. Daha önce MingYang Smart Energy şirketi rüzgarlı günlerde 20 MW güç çıkışını geçebilecek 18 MW'lık türbinini tanıtmıştı. Aynı şirketin 22 MW'lık türbin üretme planı da bulunuyor. Ancak DongFang, şimdiye kadar devreye alınan en güçlü rüzgar türbininin sahibi durumunda. Daha önceki rekor Çin'in Three Gorges Energy şirketine ait Goldwind tarafından üretilen 16 MW'lik türbine aitti.

    Çinli şirketler rüzgar türbinlerinde ardı ardına rekorlar kırarken, Batılı üreticiler bu yarışa girmiyorlar. Daha önce rekoru elinde bulunduran Avrupalı üretici Vestas'ın 16 MW'ın üzerinde türbin inşa etme planı yok. General Electric'in popüler Halide serisi rüzgar türbinlerinin 17-18 MW'lık versiyonunu yapma fikri bulunuyordu. Ancak bu yılın başlarında şirket offshore işlerindeki kayıpları gerekçe göstererek ve işletme sermayesini yeni ürünler geliştirmek yerine birikmiş siparişleri karşılamaya odaklayarak planları rafa kaldırdı.

    Kaynakça https://www.dongfang.com.cn/info/1017/1959.htm https://interestingengineering.com/energy/18mw-turbine-installed-china
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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