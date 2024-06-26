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    Dünyanın ilk endüstriyel güneş yakıtı tesisi açıldı: Ne yapıyor?

    Güneş ısısı kullanarak sentetik yakıt üreten dünyanın ilk endüstriyel ölçekli tesisi açıldı. Synhelion tarafından Almanya’da açılan tesis DAWN olarak adlandırıldı.
    Dünyanın ilk endüstriyel güneş yakıtı tesisi açıldı: Ne yapıyor? Tam Boyutta Gör
    Güneş enerjisi çok uzunca bir süre boşa gitti ancak şimdi çeşitli yöntemlerle bu sınırsız enerji farklı farklı alanlarda kullanılmaya başlanıyor. Güneş ısısı kullanarak sentetik yakıt üreten dünyanın ilk endüstriyel ölçekli tesisi de bunlardan birisi. Synhelion tarafından Almanya’da açılan ve DAWN olarak adlandırılan tesis, sürdürülebilirlik için önemli bir adım olarak görülüyor.

    Güneş yakıtları endüstriyel ölçeğe ulaştı

    Synhelion, DAWN'ın açılışını yaparak güneş yakıtları üretme teknolojisinin büyük ölçeklendirmeye hazır olduğunu gözler önüne seriyor. Yenilenebilir yakıtlar, teknolojinin başta havacılık olmak üzere ulaşım sektörünü fosilden arındırma için büyük önem taşıyor. Bilmeyenler için hüneş yakıtı terimi, güneş enerjisini kullanarak sıvı veya gaz yakıt üreten bir sistemi ifade ediyor. Bu yakıtlar, fosil yakıtlara alternatif olarak kullanılabilecek temiz ve sürdürülebilir enerji kaynakları olarak kabul ediliyor.

    Dünyanın ilk endüstriyel güneş yakıtı tesisi açıldı: Ne yapıyor? Tam Boyutta Gör
    DAWN, 20 metre yüksekliğinde bir güneş kulesi ve bir ayna alanına ev sahipliği yapıyor. Güneş kulesi güneş alıcısı, termokimyasal reaktör ve günün her saati uygun maliyetli güneş yakıtı üretimini mümkün kılan termal enerji deposu içeriyor. Aktarılanlara göre DAWN tesisi yılda birkaç bin litre yakıt üretecek. Üretimin 2024 yılında başlaması bekleniyor. Tesis bünyesinde ağırlıklı olarak sentetik ham petrol üretimi gerçekleştirilecek. Sentetik ham petrol daha sonra geleneksel bir petrol rafinerisinde işlenerek geleneksel yakıtlara dönüştürülecek. Böylece Synhelion sadece havacılık için solar kerosen değil, aynı zamanda karayolu taşımacılığı ve nakliye uygulamaları için solar benzin ve solar dizel de üretmiş olacak.

    10 yıl içinde birkaç milyon ton üretim hedefi

    Dünyanın ilk endüstriyel güneş yakıtı tesisi açıldı: Ne yapıyor? Tam Boyutta Gör
    Güneş yakıtları doğrudan fosil yakıtların yerini alabileceği düşünülüyor. Zira bunlar depolama ve taşımadan içten yanmalı motorlara ve uçak motorlarına kadar küresel mevcut yakıt altyapısıyla tamamen uyumlu durumdalar.

    2016 yılında ETH Zürih'in bir yan kuruluşu olarak kurulan Synhelion, o zamandan beri kendisini güneş yakıtları konusunda bir öncü olarak konumlandırıyor. Güneş ısısının yakıt üretebildiği gerçeği ilk olarak 2019 yılında ETH Zürih'in çatısındaki mini bir rafineride gösterilmişti. 2019’dan bu yana teknolojinin ölçeklendirilmesi üzerinde çalışılıyordu. DAWN ile bu adım da artık atılmış durumda.

    Bununla birlikte Synhelion ilk ticari tesisini 2025 yılında İspanya'da inşa etmeye başlayacak. Tesis yılda toplam yaklaşık 1000 ton yakıt üretecek. Gelecekte planlanan tesisler ilk iki tesisin boyutunu önemli ölçüde aşacak ve böylece çok daha yüksek bir üretim kapasitesi sunacak. Synhelion on yıl içinde yıllık yaklaşık bir milyon ton güneş yakıtı üretim hacmine ulaşmayı hedefliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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