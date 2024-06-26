Dünyanın ilk endüstriyel güneş yakıtı tesisi açıldı: Ne yapıyor?

Güneş yakıtları endüstriyel ölçeğe ulaştı
Synhelion, DAWN'ın açılışını yaparak güneş yakıtları üretme teknolojisinin büyük ölçeklendirmeye hazır olduğunu gözler önüne seriyor. Yenilenebilir yakıtlar, teknolojinin başta havacılık olmak üzere ulaşım sektörünü fosilden arındırma için büyük önem taşıyor. Bilmeyenler için hüneş yakıtı terimi, güneş enerjisini kullanarak sıvı veya gaz yakıt üreten bir sistemi ifade ediyor. Bu yakıtlar, fosil yakıtlara alternatif olarak kullanılabilecek temiz ve sürdürülebilir enerji kaynakları olarak kabul ediliyor.
10 yıl içinde birkaç milyon ton üretim hedefi
2016 yılında ETH Zürih'in bir yan kuruluşu olarak kurulan Synhelion, o zamandan beri kendisini güneş yakıtları konusunda bir öncü olarak konumlandırıyor. Güneş ısısının yakıt üretebildiği gerçeği ilk olarak 2019 yılında ETH Zürih'in çatısındaki mini bir rafineride gösterilmişti. 2019’dan bu yana teknolojinin ölçeklendirilmesi üzerinde çalışılıyordu. DAWN ile bu adım da artık atılmış durumda.
Bununla birlikte Synhelion ilk ticari tesisini 2025 yılında İspanya'da inşa etmeye başlayacak. Tesis yılda toplam yaklaşık 1000 ton yakıt üretecek. Gelecekte planlanan tesisler ilk iki tesisin boyutunu önemli ölçüde aşacak ve böylece çok daha yüksek bir üretim kapasitesi sunacak. Synhelion on yıl içinde yıllık yaklaşık bir milyon ton güneş yakıtı üretim hacmine ulaşmayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.