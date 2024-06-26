Dünyanın ilk endüstriyel güneş yakıtı tesisi açıldı: Ne yapıyor?

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Tam Boyutta Gör Güneş enerjisi çok uzunca bir süre boşa gitti ancak şimdi çeşitli yöntemlerle bu sınırsız enerji farklı farklı alanlarda kullanılmaya başlanıyor. Güneş ısısı kullanarak sentetik yakıt üreten dünyanın ilk endüstriyel ölçekli tesisi de bunlardan birisi. Synhelion tarafından Almanya’da açılan ve DAWN olarak adlandırılan tesis, sürdürülebilirlik için önemli bir adım olarak görülüyor.

Güneş yakıtları endüstriyel ölçeğe ulaştı

Synhelion, DAWN'ın açılışını yaparak güneş yakıtları üretme teknolojisinin büyük ölçeklendirmeye hazır olduğunu gözler önüne seriyor. Yenilenebilir yakıtlar, teknolojinin başta havacılık olmak üzere ulaşım sektörünü fosilden arındırma için büyük önem taşıyor. Bilmeyenler için hüneş yakıtı terimi, güneş enerjisini kullanarak sıvı veya gaz yakıt üreten bir sistemi ifade ediyor. Bu yakıtlar, fosil yakıtlara alternatif olarak kullanılabilecek temiz ve sürdürülebilir enerji kaynakları olarak kabul ediliyor.

Tam Boyutta Gör DAWN, 20 metre yüksekliğinde bir güneş kulesi ve bir ayna alanına ev sahipliği yapıyor. Güneş kulesi güneş alıcısı, termokimyasal reaktör ve günün her saati uygun maliyetli güneş yakıtı üretimini mümkün kılan termal enerji deposu içeriyor. Aktarılanlara göre DAWN tesisi yılda birkaç bin litre yakıt üretecek. Üretimin 2024 yılında başlaması bekleniyor. Tesis bünyesinde ağırlıklı olarak sentetik ham petrol üretimi gerçekleştirilecek. Sentetik ham petrol daha sonra geleneksel bir petrol rafinerisinde işlenerek geleneksel yakıtlara dönüştürülecek. Böylece Synhelion sadece havacılık için solar kerosen değil, aynı zamanda karayolu taşımacılığı ve nakliye uygulamaları için solar benzin ve solar dizel de üretmiş olacak.

10 yıl içinde birkaç milyon ton üretim hedefi

Tam Boyutta Gör Güneş yakıtları doğrudan fosil yakıtların yerini alabileceği düşünülüyor. Zira bunlar depolama ve taşımadan içten yanmalı motorlara ve uçak motorlarına kadar küresel mevcut yakıt altyapısıyla tamamen uyumlu durumdalar.

100 MW’lık güneş enerjisi sıvı CO2 ile depolanacak 1 gün önce eklendi

2016 yılında ETH Zürih'in bir yan kuruluşu olarak kurulan Synhelion, o zamandan beri kendisini güneş yakıtları konusunda bir öncü olarak konumlandırıyor. Güneş ısısının yakıt üretebildiği gerçeği ilk olarak 2019 yılında ETH Zürih'in çatısındaki mini bir rafineride gösterilmişti. 2019’dan bu yana teknolojinin ölçeklendirilmesi üzerinde çalışılıyordu. DAWN ile bu adım da artık atılmış durumda.

Bununla birlikte Synhelion ilk ticari tesisini 2025 yılında İspanya'da inşa etmeye başlayacak. Tesis yılda toplam yaklaşık 1000 ton yakıt üretecek. Gelecekte planlanan tesisler ilk iki tesisin boyutunu önemli ölçüde aşacak ve böylece çok daha yüksek bir üretim kapasitesi sunacak. Synhelion on yıl içinde yıllık yaklaşık bir milyon ton güneş yakıtı üretim hacmine ulaşmayı hedefliyor.

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