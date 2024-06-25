100 MW’lık güneş enerjisi sıvı CO2 ile depolanacak

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Tam Boyutta Gör Sivortex, 100 MW gücündeki güneş enerjisi üretimini 200 MWh sıvı CO2 depolamasıyla birleştiren projesini tanıttı. 120 milyon Euro değeriyle Avrupa’nın bu türdeki en büyüğü olan Actuel Solar adındaki bu proje, İspanya’da hayata geçirilecek. Bu proje önemli zira enerjinin depolanması için CO2 yani karbondioksit kullanılıyor. Bunun lityum-iyon pillerden daha ucuz bir enerji depolama şekli olduğunu söyleniyor.

Enerji depolamada sıvı CO2 çözümü

Bu depolama sisteminde, geleneksel bataryaların yerini, fotovoltaik tesisin üretim fazlasını depolayan endüstriyel bir sistem alıyor. CO2'nin termodinamik dönüşümü ile gaz, bir kompresör aracılığıyla soğutuluyor ve belirli tanklarda veya yapılarda sıvı halde depolanıyor. Daha sonra ihtiyaç duyulduğunda, sıvı CO2 gaz haline getirilerek türbinleri döndürmek ve elektrik üretmek için kullanılıyor. Türbini döndüren gaz yine sisteme eklenerek herhangi bir kaybın olmaması da sağlanıyor.

Tam Boyutta Gör Sivortex’e göre bu sistemin verimliliği yüzde 74,4 seviyesinde. Şirket tarafından test edilen yerçekimi veya lityum piller gibi diğer depolama türlerine göre çeşitli avantajlara sahip. En büyük avantaj ise hiç güneş enerjisi üretimi olmadığında ama talep olduğunda bu sürecin kullanılabiliyor olması. Firmanın Actuel Solar projesinde kullanacağı CO2 bataryası, kritik hammaddeler ile şarj ve deşarj döngülerinin yarattığı verimsizlik olmaksızın 200 MWh depolama kapasitesine ve 10 saatlik bir hizmet kapasitesine sahip.

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Bu arada projede toplam 181.818 adet 540 W PV modül ve toplam 28 adet invertör kullanılacak. Actuel Solar projesi, üretim ve tüketimi yönetmek ve optimize etmek için Actuel adlı bir yazılım kullanacak. Verimliliği optimize etmek için ise yapay zekadan yararlanılacağı da söyleniyor. İspanyol şirket gerekli izinleri aldıktan sonra projeyi inşa etmeye başlayacak. Actuel Solar tesisinin 2025 sonuna kadar faaliyete geçmesi bekleniyor.

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100 MW’lık güneş enerjisi sıvı CO2 ile depolanacak