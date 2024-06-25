100 MW’lık güneş enerjisi sıvı CO2 ile depolanacak

Enerji depolamada sıvı CO2 çözümü
Bu depolama sisteminde, geleneksel bataryaların yerini, fotovoltaik tesisin üretim fazlasını depolayan endüstriyel bir sistem alıyor. CO2'nin termodinamik dönüşümü ile gaz, bir kompresör aracılığıyla soğutuluyor ve belirli tanklarda veya yapılarda sıvı halde depolanıyor. Daha sonra ihtiyaç duyulduğunda, sıvı CO2 gaz haline getirilerek türbinleri döndürmek ve elektrik üretmek için kullanılıyor. Türbini döndüren gaz yine sisteme eklenerek herhangi bir kaybın olmaması da sağlanıyor.
Bu arada projede toplam 181.818 adet 540 W PV modül ve toplam 28 adet invertör kullanılacak. Actuel Solar projesi, üretim ve tüketimi yönetmek ve optimize etmek için Actuel adlı bir yazılım kullanacak. Verimliliği optimize etmek için ise yapay zekadan yararlanılacağı da söyleniyor. İspanyol şirket gerekli izinleri aldıktan sonra projeyi inşa etmeye başlayacak. Actuel Solar tesisinin 2025 sonuna kadar faaliyete geçmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.