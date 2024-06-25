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    100 MW’lık güneş enerjisi sıvı CO2 ile depolanacak

    Sivortex, 100 MW gücündeki güneş enerjisi üretimini 200 MWh sıvı CO2 depolamasıyla birleştirecek bir projeyi hayata geçiriyor. Bu, karbondan arındırma için de önemli görülüyor.
    100 MW’lık güneş enerjisi sıvı CO2 ile depolanacak Tam Boyutta Gör
    Sivortex, 100 MW gücündeki güneş enerjisi üretimini 200 MWh sıvı CO2 depolamasıyla birleştiren projesini tanıttı. 120 milyon Euro değeriyle Avrupa’nın bu türdeki en büyüğü olan Actuel Solar adındaki bu proje, İspanya’da hayata geçirilecek. Bu proje önemli zira enerjinin depolanması için CO2 yani karbondioksit kullanılıyor. Bunun lityum-iyon pillerden daha ucuz bir enerji depolama şekli olduğunu söyleniyor.

    Enerji depolamada sıvı CO2 çözümü

    Bu depolama sisteminde, geleneksel bataryaların yerini, fotovoltaik tesisin üretim fazlasını depolayan endüstriyel bir sistem alıyor. CO2'nin termodinamik dönüşümü ile gaz, bir kompresör aracılığıyla soğutuluyor ve belirli tanklarda veya yapılarda sıvı halde depolanıyor. Daha sonra ihtiyaç duyulduğunda, sıvı CO2 gaz haline getirilerek türbinleri döndürmek ve elektrik üretmek için kullanılıyor. Türbini döndüren gaz yine sisteme eklenerek herhangi bir kaybın olmaması da sağlanıyor.

    100 MW’lık güneş enerjisi sıvı CO2 ile depolanacak Tam Boyutta Gör
    Sivortex’e göre bu sistemin verimliliği yüzde 74,4 seviyesinde. Şirket tarafından test edilen yerçekimi veya lityum piller gibi diğer depolama türlerine göre çeşitli avantajlara sahip. En büyük avantaj ise hiç güneş enerjisi üretimi olmadığında ama talep olduğunda bu sürecin kullanılabiliyor olması. Firmanın Actuel Solar projesinde kullanacağı CO2 bataryası, kritik hammaddeler ile şarj ve deşarj döngülerinin yarattığı verimsizlik olmaksızın 200 MWh depolama kapasitesine ve 10 saatlik bir hizmet kapasitesine sahip.

    Bu arada projede toplam 181.818 adet 540 W PV modül ve toplam 28 adet invertör kullanılacak. Actuel Solar projesi, üretim ve tüketimi yönetmek ve optimize etmek için Actuel adlı bir yazılım kullanacak. Verimliliği optimize etmek için ise yapay zekadan yararlanılacağı da söyleniyor. İspanyol şirket gerekli izinleri aldıktan sonra projeyi inşa etmeye başlayacak. Actuel Solar tesisinin 2025 sonuna kadar faaliyete geçmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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