Toyota, dizellerin hala uzun bir ömrü olduğunu savunuyor

"Dizel, popülerliğini kaybetmesine rağmen ölmedi. Yakın bir zamanda da ölmeyecek, kat edilecek uzun bir yol var." Bu sözler, Toyota Avustralya'nın satış ve pazarlama müdürü Sean Hanley tarafından bir röportaj sırasında sarf edildi. Hanley, dizellerin özellikle kamyonlar gibi ağır sınıf araçlar ve büyük SUV'lar için çok güvenilir bir yakıt kaynağı olduğunu dile getirdi.
Hanley, dizel motorların piyasada tutunabilmesi için gün geçtikçe daha da katılaşan emisyon regülasyonlarına uyumlu hale getirilmesi gerektiğini belirtiyor. Toyota, kısa süre önce popüler pick-up modeli Hilux'ın 2.8 litre dizel motora sahip hafif hibrit versiyonunu tanıtmıştı. Bu da Japon üreticinin emisyon kurallarına uyum sağlamak için attığı adımlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor.
Toyota'nın içten yanmalı motoru hayatta tutma planı elbette sadece elektrik desteğine dayanmıyor. Şirket, sentetik yakıt ve hidrojen gibi çözümlerle içten yanmalı motorları yaşatmaya çalışıyor. Birkaç ay önce Akio Toyoda, yeni bir içten yanmalı motor ailesinin üzerinde çalışıldığını duyurarak şirketin uzun vadede geleneksel motorlu otomobiller satma niyetinin sinyallerini vermişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...