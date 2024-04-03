Tam Boyutta Gör Son dönemde otomotiv dünyasında kafalar epey karışık. Volvo, geçtiğimiz günlerde dizel motora sahip son otomobilini üretti. Toyota ise dizel motorların popülarite kaybetmesine rağmen hala uzun bir geleceğe sahip olduğu görüşünü savunuyor.

"Dizel, popülerliğini kaybetmesine rağmen ölmedi. Yakın bir zamanda da ölmeyecek, kat edilecek uzun bir yol var." Bu sözler, Toyota Avustralya'nın satış ve pazarlama müdürü Sean Hanley tarafından bir röportaj sırasında sarf edildi. Hanley, dizellerin özellikle kamyonlar gibi ağır sınıf araçlar ve büyük SUV'lar için çok güvenilir bir yakıt kaynağı olduğunu dile getirdi.

Hanley, dizel motorların piyasada tutunabilmesi için gün geçtikçe daha da katılaşan emisyon regülasyonlarına uyumlu hale getirilmesi gerektiğini belirtiyor. Toyota, kısa süre önce popüler pick-up modeli Hilux'ın 2.8 litre dizel motora sahip hafif hibrit versiyonunu tanıtmıştı. Bu da Japon üreticinin emisyon kurallarına uyum sağlamak için attığı adımlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor.

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Toyota'nın içten yanmalı motoru hayatta tutma planı elbette sadece elektrik desteğine dayanmıyor. Şirket, sentetik yakıt ve hidrojen gibi çözümlerle içten yanmalı motorları yaşatmaya çalışıyor. Birkaç ay önce Akio Toyoda, yeni bir içten yanmalı motor ailesinin üzerinde çalışıldığını duyurarak şirketin uzun vadede geleneksel motorlu otomobiller satma niyetinin sinyallerini vermişti.

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Toyota, dizellerin hala uzun bir ömrü olduğunu savunuyor