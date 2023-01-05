ASUS dünyanın ilk gözlüksüz 3D OLED teknolojisi Spatial Vision'ı tanıttı

Tam Boyutta Gör ASUS, ABD’de düzenlenen CES 2023’te dünyanın ilk gözlük 3D OLED teknolojisi ASUS Spatial Vision’ı tanıttı. Daha önce IPS LCD ekranlı dizüstülerde kullanılan bu özellik şimdi de OLED ekranlarda karşımıza çıkıyor.

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ASUS Spatial Vision nasıl çalışıyor?

ASUS Spatial Vision isimli gözlüksüz (otostereoskopik) 3D OLED teknolojisi; göz izleme özellikli kamera ve ekrandaki lentiküler lens teknolojisi ile 3D görüntü sunuyor. Ekran, her bir göz için farklı görüntüler oluşturuyor. Kullanıcılar gözlüksüz şekilde 3D film izleyebiliyor, 3D oyun oynuyor ve içerik oluşturma yazılımlarındaki 3 boyutlu modelleri 3D olarak görüntüleyebiliyor. Tek tuş ile 2D ve 3D arasında geçiş yapılabiliyor.

Tam Boyutta Gör ASUS, yazılımların 3D görüntü sunması için Asus Spatial Vision Hub’ı duyurdu. Bu platform ile geliştiriciler kendi uygulamaları 3D görüntüye dönüştürebiliyor.

ASUS Spatial Vison destekli OLED ekranlar 1.000.000:1 kontrast oranı, 0,2 ms yanıt süresi ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. ASUS’un yeni dizüstü bilgisayarlarında ve ProArt Studiobook iş istasyonunda Spatial Vision teknolojisine yer verilecek.

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Hangi cihazlarda Spatial Vison teknolojisi kullanacak?

CES 2023’te tanıtılan şu modellerde Spatial Vision özellikli OLED ekran kullanılıyor:

ASUS ProArt Studiobook 16 3D OLED (H7604)

ASUS Vivobook Pro 16 3D OLED (K6604)

ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ)

ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) ve Zenbook 14X OLED (UX3404)

ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA)

ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip (CX3401FBA)

ASUS Chromebox 5

ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition (FA617)

ASUS TUF Gaming F15/17 ve A15/17 (FX507/707 ve FA507/707)

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Dünyanın ilk gözlüksüz 3D OLED teknolojisi Spatial Vision nedir?