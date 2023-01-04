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    Gözlüksüz 3D deneyimi sunan Acer SpatialLabs'a 3D Ultra modu eklendi

    Acer, gözlüksüz 3D deneyimi sunan SpatialLabs teknolojisi için 3D ultra modunu duyurdu. Bu mod ile oyunlarda daha gelişmiş derinlik efekti uygulanacak.            
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    Acer SpatialLabs'a 3D Ultra modu eklendi Tam Boyutta Gör
    Acer, CES 2023’te yaptığı duyuruda gözlüksüz 3D deneyimi sunan SpatialLabs teknolojisini yeni yeteneklerle güncellediğini açıkladı. 3D Ultra modu ile oyunlarda daha derin 3D deneyimi sunulacak.

    Acer SpatialLabs destekli dizüstü bilgisayarlarda kullanıcının gözünü takip eden bir kamera ve stereoskopik 3D ekran teknolojisi bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar gözlük takmadan 3D deneyimi elde ediyor. Oyunların yanı sıra Blender, Autodesk 3DS Max, SketchUp gibi içerik üretici yazılımlarla da kullanılabiliyor.

    3D Ultra modu ne işe yarayacak?

    Güncelleme ile SpatialLabs TrueGame’e 3D Ultra modu eklendi. Bu mod, mevcut 3D+ moduna ek olarak gelişmiş stereo işleme yetenekleri ve gerçek zamanlı sahne oluşturma teknolojileri ile harmanlandı. Bu sayede oyunlarda daha derinlemesine görüntüler ve gerçeğe yakın 3D geometrisi sunuyor. Acer, 3D ultra moduna eklenen ikinci bir sanal kamera teknolojisi sayesinde rakiplerine göre daha iyi 3D deneyimi sunduğuna vurgu yapıyor.

    Acer SpatialLabs'a 3D Ultra modu eklendi Tam Boyutta Gör

    Yeni TrueGame 3D Ultra modunu son çıkan AAA oyunlar ve bazı popüler oyunlar destekliyor. Desteklenen oyunlar listesine baktığımızda Forza Horizon 5, God of War, Sniper Elite 4, Shadow of the Tomb Raider, Marvel's Guardians of the Galaxy, The Witcher 3: Wild Hunt gibi önemli yapımları görüyoruz. Kullanıcılar tek tıkla 3D’yi etkinleştirebiliyor.

    Acer SpatialLabs'a 3D Ultra modu eklendi Tam Boyutta Gör
    Yeni güncelleme ayrıca oyuncuların 3D stereo efekt ve derinlik yoğunluğunu kendi tercihlerine göre özelleştirebileceği 3D Sense özelliğini de getiriyor. 3D sense ile kullanıcıların derinlik ayarıyla oynayabilecek.

    SpatialLabs TrueGame'in yeni güncellemesi bu ayın sonunda tüm kullanıcılara sunulacak. Yeni tanıtılacak bilgisayarların yanı sıra mevcut Predator Helios 300 SpatialLabs Edition dizüstü bilgisayarı ve Acer SpatialLabs View cihazını destekleyecek.

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