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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünyanın ilk katlanabilir TV'si LG Signature OLED TV R, fiyatıyla dudak uçuklatıyor

    LG, dünyanın ilk katlanabilir TV'si olma özelliğini taşıyan LG Signature OLED TV R'ı satışa çıkardı. TV, sahip olduğu fiyat etiketi ile dudak uçuklatıyor.
    2 gün
    3,8b
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    16
    Televizyonlar
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Dünyanın ilk katlanabilir TV'si LG Signature OLED TV R, fiyatıyla dudak uçuklatıyor
    Tam Boyutta Gör

    CES 2018'de LG, katlanabilir OLED ekranlı bir TV prototipini kullanıcılara göstermişti. Bir yıl sonra, CES 2019'da ise LG Signature OLED TV R'ı sergilemişti. LG, yaklaşık bir yıl sonra 65 inçlik ekranıyla dünyanın ilk katlanabilir TV'sini satışa sundu. Güney Kore'de satışa çıkan LG Signature OLED TV R, fiyat etiketi ile dikkatleri üzerine çekti.

    Premium TV pazarına yeni lider geldi

    LG OLED Signature TV R, şirket tarafından girdiği testlerde sorunsuz bir şekilde 50.000 defa yuvasına girip çıkabildi. 4K OLED TV, tam açılma ya da tam kapanmayı 10 saniyede gerçekleştirebiliyor.

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    Kullanıcılar; tam görünüm, çizgi görünümü ve sıfır görünüm olmak üzere üç görünümden birini seçebilir.

    Ayrıca Bkz. "Şimdiye kadarki ölçülen en kısa süre: 247 zepto saniye"

    LG'nin katlanabilir OLED TV'si yaklaşık 87.000 dolara satışa çıktı.

    LG, TV'yi Güney Kore'de büyük perakende merkezlerinde bulunan yedi premium tüketici elektroniği mağazasında sergiliyor. Şimdilik yalnızca Güney Kore'de mevcut ancak LG bunu gelecekte diğer ülkelere de getirmeyi hedefliyor.

    LG Home Entertainment Company başkanı Park Hyoung-sei, “LG SIGNATURE OLED R'de gösterilen teknolojik ve tasarım yeniliğinin kusursuz evliliği, gerçekten bir sanat eseri olarak adlandırılmayı hak eden eşi görülmemiş bir başarıdır. Bu, televizyonun ne olabileceğini yeniden tasarlayan gerçek lüks bir üründür; bu benzersiz TV, farklılaştırılmış bir kullanıcı deneyimi ve alan hakkında yeni bir düşünme yöntemi sunarken, LG'nin premium TV pazarındaki liderliğini bir kez daha teyit eder."  dedi.



    https://www.engadget.com/lg-oled-r-rollable-4k-tk-013403586.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    51 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 22 sa.
    bu bir test i ç ö ü ş &
    Yanıtla
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    celik44 (hmt çlk) 2 gün
    Televizyonu katlama sorunumuz da halloldu daha ne olsun
    Yanıtla
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    Six Feet Under. 2 gün
    Arabayla takas esprisi yapacaktım ama TL'ye çevirince ve vergi cart curt ekleyince evimi bile takaslayamam gibi.
    Yanıtla +2
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 gün (düzenlendi)
    Zamanla ucuzlayacak. Samsung'un ilk 8k TVler epey pahalıydı. 98 inç olan 100.000$ dı. Sadece 1 yılda fiyatı 60.000$ oldu. 15.000$ olan 65 ekranlar 3000 dolar oldu.

    Bu da zamanla ucuzlayacak ve ucuzlarsa çok kullanım alanı olacak bence. Biraz daha kompakt olursa oldukça popüler olur.
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    Xpower38 (Xpower38 ) 2 gün
    TL 'ye çevirmeye korkuyorum

    Bu zengin değil Ultra süper zenginler için. Yeni oyuncakları hayırlı olsun
    Yanıtla +3
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    joven 2 gün
    65 inç çok saçma gereksiz olmuş 100 inç olsaymış cazip bir tv olabilirdi bu haliyle neden kim almak istesin
    Yanıtla +1
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    hopeyoung 2 gün
    87k ya anca bu kadarı olur. Çok bir şey beklememek lazım.
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    FEARTR (RIDVAN ERMİŞ) 2 gün
    zenginin malı , fakirin .....
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 2 gün
    bunun aynısını telefona yapsalar keşke
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    Red_devil33 (ahmet kızartıcı) 2 gün
    Gereksiz bir fiyatı var
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    3808 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    Galeri, LG Signature OLED TV R ve
    4 etiket daha lg tv katlanabilir televizyon LG katlanabilir TV Ev Elektroniği
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