Dünyanın ilk katlanabilir TV'si LG Signature OLED TV R, fiyatıyla dudak uçuklatıyor

CES 2018'de LG, katlanabilir OLED ekranlı bir TV prototipini kullanıcılara göstermişti. Bir yıl sonra, CES 2019'da ise LG Signature OLED TV R'ı sergilemişti. LG, yaklaşık bir yıl sonra 65 inçlik ekranıyla dünyanın ilk katlanabilir TV'sini satışa sundu. Güney Kore'de satışa çıkan LG Signature OLED TV R, fiyat etiketi ile dikkatleri üzerine çekti.
Premium TV pazarına yeni lider geldi
LG OLED Signature TV R, şirket tarafından girdiği testlerde sorunsuz bir şekilde 50.000 defa yuvasına girip çıkabildi. 4K OLED TV, tam açılma ya da tam kapanmayı 10 saniyede gerçekleştirebiliyor.İlginizi Çekebilir Panasonic, video odaklı ilk kutu tarzı aynasız kamerasını tanıttı
Kullanıcılar; tam görünüm, çizgi görünümü ve sıfır görünüm olmak üzere üç görünümden birini seçebilir.
Ayrıca Bkz. "Şimdiye kadarki ölçülen en kısa süre: 247 zepto saniye"
LG'nin katlanabilir OLED TV'si yaklaşık 87.000 dolara satışa çıktı.
LG, TV'yi Güney Kore'de büyük perakende merkezlerinde bulunan yedi premium tüketici elektroniği mağazasında sergiliyor. Şimdilik yalnızca Güney Kore'de mevcut ancak LG bunu gelecekte diğer ülkelere de getirmeyi hedefliyor.
LG Home Entertainment Company başkanı Park Hyoung-sei, “LG SIGNATURE OLED R'de gösterilen teknolojik ve tasarım yeniliğinin kusursuz evliliği, gerçekten bir sanat eseri olarak adlandırılmayı hak eden eşi görülmemiş bir başarıdır. Bu, televizyonun ne olabileceğini yeniden tasarlayan gerçek lüks bir üründür; bu benzersiz TV, farklılaştırılmış bir kullanıcı deneyimi ve alan hakkında yeni bir düşünme yöntemi sunarken, LG'nin premium TV pazarındaki liderliğini bir kez daha teyit eder." dedi.
https://www.engadget.com/lg-oled-r-rollable-4k-tk-013403586.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Bu da zamanla ucuzlayacak ve ucuzlarsa çok kullanım alanı olacak bence. Biraz daha kompakt olursa oldukça popüler olur.
Bu zengin değil Ultra süper zenginler için. Yeni oyuncakları hayırlı olsun