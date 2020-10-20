Dünyanın ilk katlanabilir TV'si LG Signature OLED TV R, fiyatıyla dudak uçuklatıyor

Tam Boyutta Gör

CES 2018'de LG, katlanabilir OLED ekranlı bir TV prototipini kullanıcılara göstermişti. Bir yıl sonra, CES 2019'da ise LG Signature OLED TV R'ı sergilemişti. LG, yaklaşık bir yıl sonra 65 inçlik ekranıyla dünyanın ilk katlanabilir TV'sini satışa sundu. Güney Kore'de satışa çıkan LG Signature OLED TV R, fiyat etiketi ile dikkatleri üzerine çekti.

Premium TV pazarına yeni lider geldi

LG OLED Signature TV R, şirket tarafından girdiği testlerde sorunsuz bir şekilde 50.000 defa yuvasına girip çıkabildi. 4K OLED TV, tam açılma ya da tam kapanmayı 10 saniyede gerçekleştirebiliyor.

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Kullanıcılar; tam görünüm, çizgi görünümü ve sıfır görünüm olmak üzere üç görünümden birini seçebilir.

Ayrıca Bkz. "Şimdiye kadarki ölçülen en kısa süre: 247 zepto saniye"

LG'nin katlanabilir OLED TV'si yaklaşık 87.000 dolara satışa çıktı.

LG, TV'yi Güney Kore'de büyük perakende merkezlerinde bulunan yedi premium tüketici elektroniği mağazasında sergiliyor. Şimdilik yalnızca Güney Kore'de mevcut ancak LG bunu gelecekte diğer ülkelere de getirmeyi hedefliyor.

LG Home Entertainment Company başkanı Park Hyoung-sei, “LG SIGNATURE OLED R'de gösterilen teknolojik ve tasarım yeniliğinin kusursuz evliliği, gerçekten bir sanat eseri olarak adlandırılmayı hak eden eşi görülmemiş bir başarıdır. Bu, televizyonun ne olabileceğini yeniden tasarlayan gerçek lüks bir üründür; bu benzersiz TV, farklılaştırılmış bir kullanıcı deneyimi ve alan hakkında yeni bir düşünme yöntemi sunarken, LG'nin premium TV pazarındaki liderliğini bir kez daha teyit eder." dedi.

https://www.engadget.com/lg-oled-r-rollable-4k-tk-013403586.html

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