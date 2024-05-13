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Tam Boyutta Gör LG ile Apple arasında yapılan anlaşmayla LG TV’lere “Dolby Atmos ile Uzamsal Ses” özelliği geldi. Bu özelliğin gelişi şerefine LG Smart TV kullanıcılarına 3 ay Apple Music üyeliği hediye ediliyor.

Son yayınlanan güncellemeyle birlikte Türkiye’deki LG Smart TV’ler Apple Music’te “Dolby Atmos özellikli Uzamsal Ses” özelliğine kavuştu. webOS 4.0 ve üstü işletim sistemine sahip 2018 model ve daha yeni TV’ler bu özellikten yararlanabiliyor.

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Kullanıcılar Doly Atmos destekleyen TV’lerde doğrudan TV hoparlörü ile, Dolby Atmos desteklemeyen TV’lerde ise Dolby Atmos destekli LG soundbarları ile Dolby Atmos deneyimi elde edebiliyor. Ayrıca Bluetooth üzerinden AirPods ve diğer Apple cihazlarıyla da bu teknoloji kullanılabiliyor. Apple Music’teki Dolby Atmos destekli müzikler özel bir simgeyle belirtiliyor.

Dolby Atmos özellikli Apple Uzamsal Ses teknolojisi 2018 ve daha yeni LG OLED TV modellerinde ve LG QNED TV ailesinin Q90T ve üzeri modellerinde kullanılabiliyor.

LG TV'lerde 3 ay Apple Music hediyesi nasıl alınır?

webOS 4.0 ve üzeri işletim sistemine sahip LG TV’lerde LG İçerik Mağazası'ndan Apple Music’i indirin. Uygulamayı başlattığınızda karşınıza çıkan “3 Ay Ücretsiz Deneyin” seçeneği ile 3 aylık Apple Music hediyenizi edinebilirsiniz.

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LG, Smart TV kullanıcılarına 3 ay Apple Music hediye!