LG, Smart TV kullanıcılarına 3 ay Apple Music hediye!

Son yayınlanan güncellemeyle birlikte Türkiye’deki LG Smart TV’ler Apple Music’te “Dolby Atmos özellikli Uzamsal Ses” özelliğine kavuştu. webOS 4.0 ve üstü işletim sistemine sahip 2018 model ve daha yeni TV’ler bu özellikten yararlanabiliyor.
Kullanıcılar Doly Atmos destekleyen TV’lerde doğrudan TV hoparlörü ile, Dolby Atmos desteklemeyen TV’lerde ise Dolby Atmos destekli LG soundbarları ile Dolby Atmos deneyimi elde edebiliyor. Ayrıca Bluetooth üzerinden AirPods ve diğer Apple cihazlarıyla da bu teknoloji kullanılabiliyor. Apple Music’teki Dolby Atmos destekli müzikler özel bir simgeyle belirtiliyor.
Dolby Atmos özellikli Apple Uzamsal Ses teknolojisi 2018 ve daha yeni LG OLED TV modellerinde ve LG QNED TV ailesinin Q90T ve üzeri modellerinde kullanılabiliyor.
LG TV'lerde 3 ay Apple Music hediyesi nasıl alınır?
webOS 4.0 ve üzeri işletim sistemine sahip LG TV’lerde LG İçerik Mağazası'ndan Apple Music’i indirin. Uygulamayı başlattığınızda karşınıza çıkan “3 Ay Ücretsiz Deneyin” seçeneği ile 3 aylık Apple Music hediyenizi edinebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.