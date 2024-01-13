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    Dünyanın ilk koku ileten hoparlörü CES 2024'te tanıtıldı

    CES 2024'te sergilenen en sıra dışı ürünlerden biri de sadece ses değil koku da üretebilen hoparlör sistemi oldu. Aroma Speaker 60 isimli ürün 60 temel koku içeren kartuşlara sahip.
    Dünyanın ilk koku ileten hoparlörü CES 2024'te tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Japon girişim AromaJoin, CES 2024 kapsamında dünyanın ilk koku ileten hoparlör sistemini tanıttı. Aroma Speaker 60 olarak adlandırılan model, sadece ses değil aynı zamanda yüzden fazla farklı benzersiz koku da üretebiliyor. Yenilikçi ürün, fuar ziyaretçilerinin ilgisini çekti.

    Aroma Speaker 60, her biri 6 koku içeren özel bir kartuşla donatılmış 10 ayrı hoparlörden oluşuyor. Kokuları birleştirerek 60'a kadar farklı koku oluşturabildiğini belirtleim. Fuarda bulunan basın mensuplarına göre, aromalar %100 gerçek hissettirmese de, onlara çok yakındı.

    Dünyanın ilk koku ileten hoparlörü CES 2024'te tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Yatırımcı ve geliştirici aranıyor

    Hoparlörlerden çıkan kokular anında yayılıyor ve 2 metreye kadar bir mesafede hissedilebiliyor. Bu yenilikçi teknoloji film izlerken, konsol oyunları oynarken veya sanal gerçeklikte kullanıldığında şimdikinden çok daha sürükleyici bir deneyim elde etmek mümkün olacak.

    Dünyanın ilk koku ileten hoparlörü CES 2024'te tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Aroma Speaker 60 henüz konsept aşamasında. Şirket bu yenilikçi hoparlör sistemini daha ileriye taşımak için yatırımcı ve geliştirici arıyor. AromaJoin'in Aroma Shooter Wearable 3 isimli koku ileten VR aksesuarı ise satın alınabilir durumda. Boyuna takılan cihaz Meta Quest 3 gibi birçok başlıkla çalışabiliyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 3 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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