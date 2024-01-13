Tam Boyutta Gör Japon girişim AromaJoin, CES 2024 kapsamında dünyanın ilk koku ileten hoparlör sistemini tanıttı. Aroma Speaker 60 olarak adlandırılan model, sadece ses değil aynı zamanda yüzden fazla farklı benzersiz koku da üretebiliyor. Yenilikçi ürün, fuar ziyaretçilerinin ilgisini çekti.

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Aroma Speaker 60, her biri 6 koku içeren özel bir kartuşla donatılmış 10 ayrı hoparlörden oluşuyor. Kokuları birleştirerek 60'a kadar farklı koku oluşturabildiğini belirtleim. Fuarda bulunan basın mensuplarına göre, aromalar %100 gerçek hissettirmese de, onlara çok yakındı.

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Yatırımcı ve geliştirici aranıyor

Hoparlörlerden çıkan kokular anında yayılıyor ve 2 metreye kadar bir mesafede hissedilebiliyor. Bu yenilikçi teknoloji film izlerken, konsol oyunları oynarken veya sanal gerçeklikte kullanıldığında şimdikinden çok daha sürükleyici bir deneyim elde etmek mümkün olacak.

Tam Boyutta Gör Aroma Speaker 60 henüz konsept aşamasında. Şirket bu yenilikçi hoparlör sistemini daha ileriye taşımak için yatırımcı ve geliştirici arıyor. AromaJoin'in Aroma Shooter Wearable 3 isimli koku ileten VR aksesuarı ise satın alınabilir durumda. Boyuna takılan cihaz Meta Quest 3 gibi birçok başlıkla çalışabiliyor.

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Dünyanın ilk koku ileten hoparlörü CES 2024'te tanıtıldı