Dünyanın ilk koku ileten hoparlörü CES 2024'te tanıtıldı

Aroma Speaker 60, her biri 6 koku içeren özel bir kartuşla donatılmış 10 ayrı hoparlörden oluşuyor. Kokuları birleştirerek 60'a kadar farklı koku oluşturabildiğini belirtleim. Fuarda bulunan basın mensuplarına göre, aromalar %100 gerçek hissettirmese de, onlara çok yakındı.
Yatırımcı ve geliştirici aranıyor
Hoparlörlerden çıkan kokular anında yayılıyor ve 2 metreye kadar bir mesafede hissedilebiliyor. Bu yenilikçi teknoloji film izlerken, konsol oyunları oynarken veya sanal gerçeklikte kullanıldığında şimdikinden çok daha sürükleyici bir deneyim elde etmek mümkün olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.