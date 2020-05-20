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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünyanın ilk otonom elektrikli scooter filosu için çalışmalar başladı

    Elektrikli scooter'ları paylaşım hizmeti için daha verimli hale getirmek isteyen iki şirket, scooter'ların otonom bir şekilde hareket edebilmesini sağlamak için kolları sıvadı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Dünya henüz sürücüsüz otomobil fikrine tam olarak alışamamışken, Tortoise ve Go X isimli iki şirket elektrikli otonom scooter’lar için çalışmalara başladı. Pilot programın yakında başlayacağı duyuruldu.

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    Bird, Lime ya da ülkemizdeki Martı gibi elektrikli scooter paylaşım girişimleri, kullanıcının uygulama üzerinden kendisine yakın olan aracı arayıp, yolculuğu bittikten sonra da herhangi bir yere bırakması mantığıyla işliyor. Bu döngü, scooter’ların şarjı bitip de görevliler tarafından bulunduğu yerden alınana kadar devam ediyor. Haliyle her zaman bulunduğunuz yere yakın bir scooter bulmak mümkün olmayabiliyor.

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    İşte bu iki şirket, otonom sürüş teknolojisini scooter’lara uygulayarak bu döngüyü daha verimli hale getirmeyi hedefliyor. Hedeflenen sistemde scooter, kullanıcının ayağına kadar otonom bir şekilde gidiyor. Yolculuk bittiğinde ise şarj ve dezenfeksiyon işlemi için yeniden merkez olarak belirlenen yere dönüyor. Scooter, otonom halde ilerlerken arka tarafa eklenen iki küçük tekerlek sayesinde dengede kalıyor. Kontrol sürücüye geçtiğinde ise söz konusu tekerlekler içeri katlanıyor.

    Yakında başlayacak pilot program kapsamındaki elektrikli scooter'lar, ilk etapta güvenlik koşulları da göz önüne alınarak çalışanlar tarafından uzaktan kontrol edilecek. Söz konusu programın 6 ay süreceği açıklandı.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Galatas4ray (ENVER A.) 1 sa.
    Şu video oynatılmıyor bi çözemediniz sorunu.
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    x2yk (x y) 2 sa.
    Ne güzel tın tın gidiyorlar ya sanki ördek yavruları analarını takip eder gibi. Çok hoşuma gitti görüntü. ;)
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