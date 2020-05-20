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    Huawei, Google'a alternatif arama uygulamasını yayınladı

    ABD yaptırımlarına maruz kalan Huawei, Google'a alternatif olarak geliştirdiği arama uygulamasını resmi olarak kullanıma sundu. Çinli şirketin arama uygulamasında farklı bir özellik de var.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Mobil Uygulamalar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei, Google'a alternatif arama uygulamasını yayınladı
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    Çinli teknoloji devi Huawei, Google'a alternatif olarak tasarladığı arama uygulamasını Şubat ayından beri test ediyordu. Beta sürecini geride bırakan Huawei Search, "Petal Search" adıyla AppGallery'de yayınlandı.

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    Uygulama sadece arama yapmakla kalmıyor aynı zamanda farklı özellikler de sunuyor. Bunlardan biri olan "Uygulamalar” sekmesi sayesinde kullanıcılar doğrudan Petal Search üzerinden uygulama indirebilecekler.

    Huawei, Google'a alternatif arama uygulamasını yayınladı

    Google Play'in eksikliğini giderebilecek bir özelliği var

    ABD yaptırımları nedeniyle telefonlarında Google Play'e yer veremeyen şirket için bu özellik büyük önem taşıyor. Zira henüz kısıtlı içeriğe sahip AppGallery mağazası, kullanıcıların aradıkları her şeyi bulabilecekleri kadar gelişmiş bir platform değil.

    Huawei, Google'a alternatif arama uygulamasını yayınladı
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    Petal Search, kullanıcıların üçüncü parti mağazalardan uygulama bulmalarını ve APK dosyalarını indirmelerini sağlayacak. İstenen uygulama AppGallery'de mevcutsa kullanıcı şirketin mağazasına yönlendirilecek, değilse APKPure gibi üçüncü parti bir platforma gönderilecek.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    efyavas (Ercan Yavaş) 5 dk.
    Google arama altyapısını kullanamayacağı için pek bir işe yaramaz.
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    emreis23 56 dk.
    Bu Huawei ABD yüzünden batacak. Benden söylemesi
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    Rachsuchtig 16 dk. emreis23
    Huawei batmaz belki küçülmeye gider. Telefonlarını memleketi Çin'de satsa yeter onlara
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    ahmetbmyo (ahme t) 1 sa.
    Google e tek el olursa yarın siz uyurken evden alırlar adamı herşeyi Amerikalılara bırakmamak lazım rekabet iyidir yoksa ufaktan saldırıyor Amerika bana muhtaçsiniz diyor çin kendi ekosistem ini yapmakla en iyisini yapıyor
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    cübbeli gandalf (okan ) 1 sa. ahmetbmyo
    Çin de eksik kalmıyor biz de işte ikisini de eleştiriyoruz
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    Jon_Kar 1 sa.
    10.000 tlye huawei aliyorsun uygulama yukleyemiyorsun



    Apk aramak zorundasin
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    danlabilic (Danla Bilic) 41 dk. Jon_Kar
    Örnek vermek ne kadar doğru bilmiyorum ama, iPhone 2 çıktığında 2007 senesinde içinde App Store yoktu uygulama indirmenin imkanı yoktu çünkü bırakın App Store'u dosya sistemi bile belli değildi sonraki güncellemelerle Apple sisteme App Store'u dahil etti. Huawei de yeni bir sistem kuruyor her şeyi baştan yapmaya çalışıyor. Apple kadar başarılı olabilecek mi ekosistem kurmakta şuanlık belirsiz ancak uğraştıkları bi gerçek
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