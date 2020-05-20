Huawei, Google'a alternatif arama uygulamasını yayınladı

Tam Boyutta Gör

Çinli teknoloji devi Huawei, Google'a alternatif olarak tasarladığı arama uygulamasını Şubat ayından beri test ediyordu. Beta sürecini geride bırakan Huawei Search, "Petal Search" adıyla AppGallery'de yayınlandı.

İlginizi Çekebilir

Huawei telefonlarda Google'ın yerini alacak arama uygulamasının ilk görüntüleri ortaya çıktı

Ayrıca Bkz. "Alibaba, akıllı hoparlörü için yapay zekaya 1.4 milyar dolar yatırım yapacak"

Uygulama sadece arama yapmakla kalmıyor aynı zamanda farklı özellikler de sunuyor. Bunlardan biri olan "Uygulamalar” sekmesi sayesinde kullanıcılar doğrudan Petal Search üzerinden uygulama indirebilecekler.

Google Play'in eksikliğini giderebilecek bir özelliği var

ABD yaptırımları nedeniyle telefonlarında Google Play'e yer veremeyen şirket için bu özellik büyük önem taşıyor. Zira henüz kısıtlı içeriğe sahip AppGallery mağazası, kullanıcıların aradıkları her şeyi bulabilecekleri kadar gelişmiş bir platform değil.

Tam Boyutta Gör

Petal Search, kullanıcıların üçüncü parti mağazalardan uygulama bulmalarını ve APK dosyalarını indirmelerini sağlayacak. İstenen uygulama AppGallery'de mevcutsa kullanıcı şirketin mağazasına yönlendirilecek, değilse APKPure gibi üçüncü parti bir platforma gönderilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.