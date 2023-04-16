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    ABD casusluk endişesiyle Çin yapımı vinçleri yasaklamaya hazırlanıyor

    ABD, telekomünikasyon ekipmanlarının ardından şimdi de Çin menşeli vinçleri yasaklamaya hazırlanıyor. Yetkililer, son teknoloji sensörlere sahip vinçlerin casusluk için kullanılmasından korkuyor.
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    ABD casusluk endişesiyle Çin yapımı vinçleri yasaklıyor Tam Boyutta Gör
    ABD'li yetkililer Çin istihbarat servislerine bilgi sızdırılması endişesi nedeniyle Huawei ve ZTE tarafından üretilen telekomünikasyon ekipmanlarının yanı sıra Çin yapımı video gözetim sistemlerinin kullanımını zaten yasaklamıştı. Bir sonraki adım, ABD limanlarında Çin yapımı gezer vinçlerin kullanımının yasaklanması olacak.

    Business Korea tarafından servis edilen habere göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki liman vinçlerinin yüzde 80'i Çin merkezli Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) şirketine ait. ABD makamları, gelişmiş Çin yapımı vinçlerdeki yerleşik kamera ve sensörlerin hassas bilgileri Çinli yetkililere iletmek için kullanılabileceğinden korkuyor.

    ABD casusluk endişesiyle Çin yapımı vinçleri yasaklıyor Tam Boyutta Gör

    Vinçlerle casusluk iddiası

    Vinçlerin, konteynerleri takip edip varış yerlerini tahmin edebilen sensörler içerdiği belirtildi. ABD'li yetkililer şu anda ülke limanlarında yabancı vinçlerin kullanımının yasaklanması üzerinde çalışıyor. Bu arada Güney Kore'nin de benzer bir adım attığını belirtelim. Zira ülke limanlarındaki vinçlerin yüzde 48.7'si Çin menşeli. Liman işletmecilerinin yerli vinç kullanması zorunlu hale getirilecek.

    Güney Kore'de Ulusal İstihbarat Servisi konuyu araştırıyor. Yetkililer bu durumun ülke ekonomisi ve güvenliği üzerindeki etkilerini değerlendirme aşamasında. Soruşturmanın sonucu bu yılın ilk yarısında belli olacak.

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