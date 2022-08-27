Duolingo’ya matematik ve zihin egzersizleri ekleniyor

Dünyanın en iyi bilgisayar bilimi okullarından olan Carnegie Melon Üniversitesi Profesörü Luis von Ahn ve öğrencisi Severin Hacker tarafından yabancı dil eğitimini kitlelere ulaşılabilir yapmak için kurulan Duolingo, popülerliğini korumaya devam ediyor. Her yıl yeni dil seçenekleri ile büyüyen platform, eğitim yelpazesini genişletmek için yeni adımlar atıyor.
Matematik ve zihin geliştirme kursları
Başarılı eğitim platformu Duolingo, Duocon Etkinliği’nde yeni eğitim seçeneklerini duyurdu. Platform, artık yabancı dil eğitimi dışında matematik ve zihin egzersizleri de sunacak. Duolingo Math adı altında yayınlanacak uygulama, bu eğitim seçeneklerini içinde barındıracak.
Uygulama içerisindeki matematik kursu, ilkokul öğrencileri için hazırlanmış olacak. Bu kurs, eğlenceli ve interaktif olarak ilkokul çocuklarını eğlendirerek öğretmeye odaklanacak. Uygulama içerisindeki diğer kurs ise 13 yaşından büyükler için zihin egzersizleri barındıracak. Bu kurs, matematik ve günlük düşünme becerilerini geliştirmeye odaklanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: