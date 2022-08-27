Duolingo’ya matematik ve zihin egzersizleri ekleniyor

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Dünyanın en iyi bilgisayar bilimi okullarından olan Carnegie Melon Üniversitesi Profesörü Luis von Ahn ve öğrencisi Severin Hacker tarafından yabancı dil eğitimini kitlelere ulaşılabilir yapmak için kurulan Duolingo, popülerliğini korumaya devam ediyor. Her yıl yeni dil seçenekleri ile büyüyen platform, eğitim yelpazesini genişletmek için yeni adımlar atıyor.

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Matematik ve zihin geliştirme kursları

Başarılı eğitim platformu Duolingo, Duocon Etkinliği’nde yeni eğitim seçeneklerini duyurdu. Platform, artık yabancı dil eğitimi dışında matematik ve zihin egzersizleri de sunacak. Duolingo Math adı altında yayınlanacak uygulama, bu eğitim seçeneklerini içinde barındıracak.

Uygulama içerisindeki matematik kursu, ilkokul öğrencileri için hazırlanmış olacak. Bu kurs, eğlenceli ve interaktif olarak ilkokul çocuklarını eğlendirerek öğretmeye odaklanacak. Uygulama içerisindeki diğer kurs ise 13 yaşından büyükler için zihin egzersizleri barındıracak. Bu kurs, matematik ve günlük düşünme becerilerini geliştirmeye odaklanacak.

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Duolingo platformu genişlemeye devam ediyor