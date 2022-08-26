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    Anlık Bildirim

    Twitter, podcast özelliğini test etmeye başladı

    Sosyal medya platformu Twitter, kendisini yeniliklerle güncel tutmaya devam ediyor. Bir süredir konuşulan podcast özelliği kısa bir süre önce test edilmeye başlanmış durumda.
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    Twitter, podcast özelliğini test etmeye başladı
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    Twitter, resmen podcast’leri platforma getiriyor. Sosyal medya devi bugün yaptığı açıklamada an itibariyle podcast özelliğini test etmeye başladıklarını bildirdi. Gelen tepkilere göre Twitter, bu özelliği genel kullanıma açabilir.

    Twitter, podcast uygulamasına dönüşüyor

    Twitter ve podcast formatı esasında birbiri ile iyi anlaşabilecek bir ikiliye benziyor. Twitter tarafından yapılan araştırma da sosyal medyayı kullananların yüzde 45’inin halihazırda podcast dinlediğini ortaya koyuyor. Twitter yeni podcast özelliğini ayrı bir sekme yerine Spaces sekmesine entegre etmeyi uygun görmüş. Spaces, hem sesli canlı yayınlara hem de podcast’lere erişebilmeniz için yeniden tasarlanmış durumda.

    Yenilenen tasarım ile birlikte ses içerikleri haberler, müzik, spor ve daha fazla kategoriye göre gruplandırılarak kişiselleştirilebiliyor. Dinleyiciler kendileriyle en alakalı konuları seçip canlı veya kaydedilmiş ses içeriklerini keşfedebiliyor. Kullanıcıların dinleme alışkanlığına veya beğenme/beğenmeme gibi tepkilerine göre buradaki önerilerin şekillendirilmesi ve kullanıcıya özel önerilerde bulunulması hedefleniliyor.

    Twitter podcast özelliğini şimdilik rastgele kullanıcılar üzerinde ve sadece İngilizce dilinde test ediyor. Twitter geri bildirimler ile birlikte podcast özelliği üzerinde geliştirmeler yapacağını aktarıyor. Fakat genel kullanım için herhangi bir tarih paylaşılmış değil.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    kraix 18 saat önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 2 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 2 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 2 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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