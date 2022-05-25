Dyson, ev işlerini yapabilecek yeni robot prototiplerini duyurdu

Dyson, çeşitli ev işlerini yerine getirebileceklerini söylediği bir dizi robot prototipini sergiledi. Şirket, prototipler hakkında detaylı açıklamalar yapmadı ancak 2030 yılına kadar böyle bir cihazı piyasa sürmeye odaklanıyor. Bu bağlamda da önümüzdeki 5 yıl içerisinde robotik alanında 700 kişiyi işe alacak.
'Robotikte kimsenin bilmediği pek çok araştırma yapıyoruz'
Dyson, şimdiye kadar hiç bahsetmediği yeni robotik ürünlerinin prototiplerini ilk kez halka açık bir şekilde paylaştı. Paylaşılan bilgiler ve görsellere bakıldığında robotlar, ev işlerini hassas bir şekilde gerçekleştirebilecek.
Bilgisayarla görü, makine öğrenimi, sensörler ve mekatronik dahil olmak üzere birçok disiplinde 250 robot mühendisi istihdam ettiğini belirten şirket, yarısı mühendis olmak üzere bu yıl toplamda 2 bin kişinin alındığını söyledi.
Şirketin baş mühendisi Jake Dyson, robotik konusunda kimsenin bilmediği pek çok araştırma yaptıklarını çünkü robotikte büyük bir gelecek olduğunu söyledi.
2020 yılında Dyson, 2025 yılına kadar yeni teknolojiler, ürünler ve tesislere yönelik 2.75 milyar sterlinlik yatırım planını duyurmuştu. Şirket, bu yatırımın 600 milyon sterlinini bu yıl içerisinde harcamayı planlıyor ve robotik alanı şu an için şirkette ön planda yer alıyor.Kaynakça https://www.engadget.com/dysons-been-secretly-working-on-robots-that-do-household-chores-113548530.html https://www.dyson.co.uk/newsroom/overview/news/may-22/Robotics Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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