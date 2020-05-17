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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dyson iptal ettiği elektrikli aracını tanıttı

    Elektrikli ev aletleri üreten Dyson, kısa bir süre önce elektrikli araç projesini iptal ettiğini açıklamıştı. İptal sebebi rekabetin fazlalığı ve sıfırdan geliştirmenin yüksek maliyeti denmişti.
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    Otomobil Teknolojileri
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Dyson iptal ettiği elektrikli aracını tanıttı

    Ekim ayında bir ton yatırım yapmış olmasına rağmen elektrikli araç projesini sonlandırmasıyla dikkat çeken Dyson, prototip aracı dün gazetecilere gösterdi. Net varlığı 16,2 milyar sterlin seviyesine ulaşan Sir James Dyson, kendisiyle bunu konu alan bir röportaj yapılırken aracı da gösterdi.

    The Times röportajına göre Dyson’ın “N526” kod numaralı elektrikli aracı, 965 kilometrelik menzile sahip, 7 koltuklu bir SUV modeli. Bu menzile ulaşmayı başarmak için Dyson’ın kendi geliştirdiği katı hâl bataryalarından faydalandığı açıklanan araç, “buz gibi Şubat gecelerinde bile” tüm performansını koruyarak 110 kilometrenin üzerine çıkmakta ısıtıcı tam güçte çalışırken bile çıkmakta sıkıntı yaşamıyor. Bu menzil değerini sektörün en iyi araçlarıyla kıyaslayacak olursak Tesla Model S 600 kilometre, Tesla Model X uzun menzilli model ise 500 kilometreyle kısıtlanıyor. Model X bildiğiniz üzere tıpkı Dyson’ın aracı gibi 7 koltuklu bir SUV iken Model S geniş bir sedan modeli.

    2,6 ton ağırlıkta olduğu açıklanan Dyson aracı, alüminyum gövdesi sayesinde 0’dan 100 kilometre hıza 4,8 saniyede ulaşabiliyor. Aracın en yüksek hızı ise 200 kilometre/saat. Aracın içinde yer alan iki elektrikli motorun her biri, 200 kW güç üretiyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Dyson'ın elektrikli otomobili işte böyle görünecek

    Modern bir Range Rover’a benzeyen tasarıma sahip araç, beş metre uzunlukta ve iki metre genişlikte, 1,7 metre yükseklikte gövdeye sahip. Aracın ön camı Ferrari’den daha dar bir açıyla arkaya gidiyor ve pazardaki seri üretim araçların hepsinden daha büyük tekerleklere sahip.

    Dyson’ın zamanında projeyi askıya almasının ana sebebi, firmanın kurucusunun yaptığı açıklamaya projenin daha tamamlanmadan 500 milyon sterlin harcamaya sebep olmuş olması ve seri üretime geçişin ardından da zarar etmeye devam edilecek olması. Geleneksel otomotiv üreticilerinin kataloglarında yer alan içten yanmalı modeller, yüksek kâr oranlarıyla birlikte elektrikli araçların zararını kapatabilecek olsa da Dyson için bu durum mümkün değil. 

    Dyson elektrikli otomobil modeli için şimdilik açıklanan bilgilere göre aracın 150 bin sterlin fiyatla satılması durumunda firma ancak maliyeti geri almış oluyor. Buna örnek olarak verilebilecek Tesla, alanındaki en popüler marka olsa da bu yıl yayınladığı raporla ilk defa kâr elde ettiğini açıkladı. Firma şimdiye kadar sürekli olarak büyük zararlar ediyordu ve yatırımcıların desteğiyle ayaktaydı.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi'nin yeni amiral gemisi katili | Karşınızda POCO F2 Pro"

    Dyson’ın aracı gerçekleşmeyecek bir prototip olarak kalacak olsa da kurucunun açıklamasına göre aracın üzerinde çalışan ekip, tüm ruhuyla firmanın diğer ürünleri ve projeleri üzerinde çalışıyor. Araç geliştirilirken ulaşılan yeni teknolojiler ve bulunan inovatif çözümler ise firmanın farklı alanlarında şüphesiz karşımıza çıkacaktır.



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    YesimCirakli 18 sa. en beğenilen
    Tanıtılan aracın fotoğrafları nerde? Yani tanıttı dediniz ya ondan sordum...
    Yanıtla +32
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    ozkan_mee (Özkan Memişoğlu) 18 sa.
    Sızdırıldı diye haber yapılan konularda =) daha çok fotoğraf görüyoruz fakat tanıtımı yapılan konuda bir tane =). Herhalde kavramlar artık yer değiştiriyor.
    Yanıtla +16
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    aLLyC (321 Neo) 10 sa.
    WW2 sonrasinda uçak ve silah üreticileri araba üretmeye başladı...



    Günümüzde ise inovatif ve pazarlama gucune sahip süpürge makinası üreticileri otomobil üretiyor.



    Demek ki günümüz silahınin da Savaşı'nın da ekonomi ve pazarlama olduğu nu anlamak bu kadar zor değil..
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    Miui 10 sa. yeni yorumcu
    DH Dermişim Haber 😄👍
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    TheCaliph_ 12 sa.
    DH de abartilan konularda uretilen model sayisi 100. Gercekte seri uretime gecen sayisi 0.



    Mynet haberleri gibisiniz. Baslikta Dunyaca unlu Barcelonali yildiz imza atti resimde Messi var ama icerik kadin basketbol takimindan birinin transferi
    Yanıtla +2
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    jervis (M. Kucuk) 12 sa.
    Doğruyu söyleyin , yolda giderken aynı zamanda süpürecek bir şey beklediniz değil mi.
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    interwap (Volkan ) 18 sa.
    Dyson’ın aracı gerçekleşmeyecek bir prototip olarak kalacak olsa da


    Nereden biliyorsunuz? Belki vazgeçecek
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    ozkan_mee (Özkan Memişoğlu) 18 sa.
    Sızdırıldı diye haber yapılan konularda =) daha çok fotoğraf görüyoruz fakat tanıtımı yapılan konuda bir tane =). Herhalde kavramlar artık yer değiştiriyor.
    Yanıtla +16
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    hazarRS (hazar RS) 18 sa.
    Araçla ilgili bir kaç görsel koysaydınız keşke.
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    YesimCirakli 18 sa. en beğenilen
    Tanıtılan aracın fotoğrafları nerde? Yani tanıttı dediniz ya ondan sordum...
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