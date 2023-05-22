Samsung, 98 inç 4K Mini LED ekranlı televizyonunu tanıttı

Quantum Matrix Pro ekran
Q80Z modeli, Samsung’un en büyük ekranlı QLED TV’si ve önceki modellere kıyasla bir dizi iyileştirmeler sunuyor. Yeni modelde en dikkat çeken özellik, daha derin siyahlar ve daha parlak beyazlar üretmek için mini LED arka aydınlatma kullanan yeni Quantum Matrix Pro ekran. Televizyon ayrıca görüntü kalitesini iyileştiren ve içeriğin çözünürlüğünü artıran yeni yapay zeka işlemciye sahip.
Q80Z, Samsung’a göre etkileyici görüntü kalitesi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda mükemmel ses performansı da sunuyor. TV, güçlü, sürükleyici ses sağlayan 4.2.2 kanallı hoparlör sistemi ile donatılmış. Ses sistemi, Dolby Atmos ve DTS:X surround ses formatlarıyla da uyumlu.
Ön siparişe özel hediyeler
Samsung, 98 inç mini LED ekranlı TV’sini 1 Haziran’da satışa sunacak. Ön sipariş verenlere HW-Q99B soundbar, 55 inç Neo QLED TV veya Galaxy Z Flip 4 katlanır telefon hediye edilecek. Ek olarak ücretsiz bir yıllık Tencent Video VIP aboneliği verilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.