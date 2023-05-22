Samsung, 98 inç 4K Mini LED ekranlı televizyonunu tanıttı

Tam Boyutta Gör Samsung, yalnızca akıllı telefon pazarı değil, akıllı TV pazarında da önde gelen markalardan. Kısa süre önce Hindistan’da 4K iSmart 2023 modelini çıkaran şirket, çok geçmeden 98 inç Q80Z TV modelini tanıttı. Samsung Q80Z televizyon özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

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Quantum Matrix Pro ekran

Q80Z modeli, Samsung’un en büyük ekranlı QLED TV’si ve önceki modellere kıyasla bir dizi iyileştirmeler sunuyor. Yeni modelde en dikkat çeken özellik, daha derin siyahlar ve daha parlak beyazlar üretmek için mini LED arka aydınlatma kullanan yeni Quantum Matrix Pro ekran. Televizyon ayrıca görüntü kalitesini iyileştiren ve içeriğin çözünürlüğünü artıran yeni yapay zeka işlemciye sahip.

Q80Z, Samsung’a göre etkileyici görüntü kalitesi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda mükemmel ses performansı da sunuyor. TV, güçlü, sürükleyici ses sağlayan 4.2.2 kanallı hoparlör sistemi ile donatılmış. Ses sistemi, Dolby Atmos ve DTS:X surround ses formatlarıyla da uyumlu.

Ön siparişe özel hediyeler

Samsung, 98 inç mini LED ekranlı TV’sini 1 Haziran’da satışa sunacak. Ön sipariş verenlere HW-Q99B soundbar, 55 inç Neo QLED TV veya Galaxy Z Flip 4 katlanır telefon hediye edilecek. Ek olarak ücretsiz bir yıllık Tencent Video VIP aboneliği verilecek.

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Samsung Q80Z TV tanıtıldı: İşte özellikleri