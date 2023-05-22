Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, 98 inç 4K Mini LED ekranlı televizyonunu tanıttı

    Samsung, 98 inç Q80Z televizyonunu tanıttı. Daha büyük, daha net ve daha ince sloganıyla tanıtılan 4K mini LED ekranlı Samsung Q80Z TV, hediyelerle birlikte satışa sunuldu.
    Oy Ver
    Samsung Q80Z TV özellikleri Tam Boyutta Gör
    Samsung, yalnızca akıllı telefon pazarı değil, akıllı TV pazarında da önde gelen markalardan. Kısa süre önce Hindistan’da 4K iSmart 2023 modelini çıkaran şirket, çok geçmeden 98 inç Q80Z TV modelini tanıttı. Samsung Q80Z televizyon özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

    Quantum Matrix Pro ekran

    Q80Z modeli, Samsung’un en büyük ekranlı QLED TV’si ve önceki modellere kıyasla bir dizi iyileştirmeler sunuyor. Yeni modelde en dikkat çeken özellik, daha derin siyahlar ve daha parlak beyazlar üretmek için mini LED arka aydınlatma kullanan yeni Quantum Matrix Pro ekran. Televizyon ayrıca görüntü kalitesini iyileştiren ve içeriğin çözünürlüğünü artıran yeni yapay zeka işlemciye sahip.

    Q80Z, Samsung’a göre etkileyici görüntü kalitesi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda mükemmel ses performansı da sunuyor. TV, güçlü, sürükleyici ses sağlayan 4.2.2 kanallı hoparlör sistemi ile donatılmış. Ses sistemi, Dolby Atmos ve DTS:X surround ses formatlarıyla da uyumlu.

    Ön siparişe özel hediyeler

    Samsung, 98 inç mini LED ekranlı TV’sini 1 Haziran’da satışa sunacak. Ön sipariş verenlere HW-Q99B soundbar, 55 inç Neo QLED TV veya Galaxy Z Flip 4 katlanır telefon hediye edilecek. Ek olarak ücretsiz bir yıllık Tencent Video VIP aboneliği verilecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    Profil resmi
    avecatius 2 saat önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bozuk para bütünleme yerleri arabada kaçak yok ama akü bitiyor lacoste ihraç fazlası ürünler icrypex güvenilir mi 2 ayda ayt biter mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EA-EJ90512
    ASUS X515EA-EJ90512
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız