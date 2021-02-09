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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    E3 2021 için planlar yapılıyor; dijital olarak düzenlenecek

    Oyun dünyasının en büyük fuarlarından biri olan E3 geçtiğimiz yıl salgın sebebiyle tamamen iptal edilmişti. Bu yıl ise dijital olarak düzenlenecek gibi duruyor.
    09 Şubat 2021, 10:38 (1 hf.)
    1,3b
    1
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    E3 2021 için planlar yapılıyor; dijital olarak düzenlenecek
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    Oyun dünyasının en büyük fuarlarından biri olan Elektronik Eğlence Fuarı'nın ya da daha çok bilinen ismi ile E3'ün bu yıl için planları şekillenmeye başladı.

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    Geçtiğimiz yıl ne yazık ki salgın sebebiyle etkinlik tamamen iptal edilmişti ve çoğu şirket kendi dijital etkinliğini düzenlemişti. Bu yıl da E3 yine fiziksel bir şeyler yapmayı planlamıyor ve dijital bir fuar düzenlenmesi bekleniyor. VGC'nin haberine göre Entertainment Software Association, fuarın ana hatlarını belirlemiş durumda ve şirketlerle iletişime geçmeye başladı. 

    Yayınlanan habere baktığımızda şu an için 15 - 17 Haziran tarihleri arasında düzenlenen bir etkinlik olacağı gözüküyor. 14 Haziran'da da bir açılış gecesi düzenlenmesi bekleniyor. Etkinlik sırasında birçok canlı yayın olacak ve aynı zamanda Steam, Epic Games Store, Xbox Live ve PSN gibi platformlarda oyunların demoları erişime açılacak. 

    Şu an için tüm bunların plan aşamasında olduğunu belirtelim. Yani iptal edilme veya değiştirilme ihtimali bulunuyor.



    https://www.vg247.com/2021/02/08/e3-2021-digital-event-report/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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