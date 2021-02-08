İndirimlerin ve yeni oyun duyurularının olacağı Epic Games etkinliği duyuruldu! 11 Şubat'ta başlıyor

Verdiği ücretsiz oyunlar ile oyuncuların sevgisini kazanan Epic Games, yeni bir etkinlik duyurdu. Oyunlar duyurulacak, indirimler olacak ve yeni oynanış görüntüleri göreceğiz.İlginizi Çekebilir Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı
Ayrıca Bkz. "Önümüzdeki iki yıl boyunca Epic Games'e özel olan daha fazla oyun çıkacak"
Geçtiğimiz saatlerde Epic Games, İlkbahar Vitrini ve İndirimi etkinliğini duyurdu. 11 Şubat'ta Türkiye saati ile 22:00'da başlayacak olan etkinlikte yeni oyunlar duyurulacak, oynanış görüntüleri paylaşılacak ve geliştiricilerin sunduğu ayrıntılı incelemeler bulunacak. Etkinlik Epic Games'in Twitch hesabı üzerinden izlenebilecek. Epic Games'in Twitch hesabına buradan ulaşabilirsiniz.
Ayrıca yine 11 Şubat'ta Türkiye saati ile 19:00'da Epic Games'in vitrin indirimleri başlayacak. İndirimler de 11 Şubat TSİ 19.00'da başlayacak ve 25 Şubat TSİ 19.00'a kadar devam edecek. İndirime girecek olan bazı oyunları aşağıda bulabilirsiniz. İndirime girecek tüm oyunlara da buradan ulaşabilirsiniz.
- STAR WARS: Squadrons - %40 İndirim
- SnowRunner - %40'a Varan İndirim
- Cyberpunk 2077 - %10 İndirim
- Assassin's Creed Valhalla - %20'ye Varan İndirim
- Hades - %20 İndirim
Son oalrak STAR WARS™ Battlefront II sahipleri, indirimler başladığında diğer Star Wars oyunlarında ekstra indirim kazanacak. İndirim ödeme aşamasına gelince uygulanacak.
https://www.epicgames.com/store/tr/news/introducing-the-epic-games-store-spring-showcase-and-sale-coming-february-11 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Star wars jedi fallen order herkes için %50 indirimde ve ücretsiz oyunu alanlar için %55 indirim
[color=#121212]STAR WARS™: Squadrons herkes için %40 ve %50
edit: emojiler silinmiyor sanırım bug var haberiniz olsun.