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    İndirimlerin ve yeni oyun duyurularının olacağı Epic Games etkinliği duyuruldu! 11 Şubat'ta başlıyor

    PC oyunculuğunun önemli platformlarından biri haline gelen ve Steam'in en büyük rakibi konumundaki Epic Games'ten güzel bir haber paylaşıldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    08 Şubat 2021, 22:00 (1 hf.)
    8,8b
    1
    9
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    İndirimlerin ve yeni oyun duyurularının olacağı Epic Games etkinliği duyuruldu! 11 Şubat'ta başlıyor
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    Verdiği ücretsiz oyunlar ile oyuncuların sevgisini kazanan Epic Games, yeni bir etkinlik duyurdu. Oyunlar duyurulacak, indirimler olacak ve yeni oynanış görüntüleri göreceğiz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı

    Ayrıca Bkz. "Önümüzdeki iki yıl boyunca Epic Games'e özel olan daha fazla oyun çıkacak"

    Geçtiğimiz saatlerde Epic Games, İlkbahar Vitrini ve İndirimi etkinliğini duyurdu. 11 Şubat'ta Türkiye saati ile 22:00'da başlayacak olan etkinlikte yeni oyunlar duyurulacak, oynanış görüntüleri paylaşılacak ve geliştiricilerin sunduğu ayrıntılı incelemeler bulunacak. Etkinlik Epic Games'in Twitch hesabı üzerinden izlenebilecek.  Epic Games'in Twitch hesabına buradan ulaşabilirsiniz. 

    Ayrıca yine 11 Şubat'ta Türkiye saati ile 19:00'da Epic Games'in vitrin indirimleri başlayacak. İndirimler de 11 Şubat TSİ 19.00'da başlayacak ve 25 Şubat TSİ 19.00'a kadar devam edecek. İndirime girecek olan bazı oyunları aşağıda bulabilirsiniz. İndirime girecek tüm oyunlara da buradan ulaşabilirsiniz. 

    • STAR WARS: Squadrons - %40 İndirim
    • SnowRunner - %40'a Varan İndirim
    • Cyberpunk 2077 - %10 İndirim
    • Assassin's Creed Valhalla - %20'ye Varan İndirim
    • Hades - %20 İndirim

    Son oalrak STAR WARS™ Battlefront II sahipleri, indirimler başladığında diğer Star Wars oyunlarında ekstra indirim kazanacak. İndirim ödeme aşamasına gelince uygulanacak.



    https://www.epicgames.com/store/tr/news/introducing-the-epic-games-store-spring-showcase-and-sale-coming-february-11 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    JRache (Gökhan Şenak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Epic games launcher konusun da bir şeyler yapmalı bence aşırı berbat bir launcheri var çünkü. Tony Hawk Pro Skater 1 + 2 güzel bir indirime girerse güzel olur :)
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    monacomen 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Epic her ne kadar kaliteli ve ucuza ve hatta bedava oyunlar verse de Steam kadar stabil bir uygulaması yok ve daha fazla bellek harcayan Epic Game Store ile oynamak tam bir işkenceye dönüyor. Oyunun kendisi değil uygulamanın kendisinin bilgisayarı kasıp oyunu zorlaması ne acayip.
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    F f1rıncı 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    arkadaşlar epic games de as3 hatası yaşayan var mı 2 gündür giriş yapamıyorum ?
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    E erkinakkas (erkin akkaş) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Steam indirimlerini bekliyorum epic de ilgimi çeken oyun yok
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    gta5 beleş olmicakmı yine
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    FantomİçinF (x y) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kupon versin de 20tlye odyssey çekip nowdan oynayalım
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    TearsForFears 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kupon verirlerse fena olur.
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    HEMRES-42 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Assassin's Creed Valhalla geçen hafta %20 indirimli satılıyordu epic gamesde
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    K koçari (ali burak) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    %50-60dan aşağısını indirim kabul etmiyorum

    Star wars jedi fallen order herkes için %50 indirimde ve ücretsiz oyunu alanlar için %55 indirim
    [color=#121212]STAR WARS™: Squadrons herkes için %40 ve %50

    edit: emojiler silinmiyor sanırım bug var haberiniz olsun.
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