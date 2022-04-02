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    E3'ten kötü haber geldi: E3 2022 tamamen iptal edildi

    Oyun dünyasının en büyük fuarlarından birisi olan E3'ün bu yılki etkinliği geçtiğimiz saatlerde tamamen iptal edildi.                                             
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    E3 2022 tamamen iptal edildi
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    Oyun dünyası için yaz ayları bildiğiniz gibi genel olarak boş geçen bir dönemdir. Ancak oyuncular yeni oyunları oynayamasa da çeşitli fuarlarla yine de heyecanlı bir dönem yaşabiliyordu. Ancak geçtiğimiz saatlerde kötü bir haber geldi.

    E3 2022 İptal Edildi

    Geçtiğimiz saatlerde yapılan resmi açıklamaya göre E3 2022 iptal edildi. Normalde Covid-19 sebebiyle zaten fiziksel etkinlikten vazgeçilmişti ancak son yapılan açıklamayla etkinlik tamamen iptal edildi. Yapılan açıklamada tüm enerjilerini önümüzdeki yıl düzenlenecek fiziksel etkinlik için harcamak istediklerini açıkladılar.

    E3 kesinlikle oyun dünyasının en büyük fuarlarından birisi. Ancak son birkaç yıldır eskisi kadar popüler olmadığını söyleyebiliriz. Özellikle Sony'nin de ayrılmasının ardından eski etkisi kalmadığını söyleyebiliriz. 

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    C
    Ceydaglc05 22 saat önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 2 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 2 gün önce

    direk 10k

    LooF 2 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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