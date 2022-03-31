Epic Games'te toplamda 375 TL'lik iki farklı oyun ücretsiz oldu

Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.
Toplamda 375 TL'lik 2 Farklı Oyun
Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye, City of Brass ve Total War: WARHAMMER. Oyunların Epic Games'teki toplam değeri 375 TL. Hediyeyi 7 Nisan 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfalarnı aşağıda bulabilirsiniz.
Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise Rogue Legacy ve The Vanishing of Ethan Carter. Onları da 7 Nisan'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz. Bu hafta verilen oyunun görsellerini aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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