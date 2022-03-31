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Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.

PS Plus'ın Nisan 2022 oyunları belli oldu 1 gün önce eklendi

Toplamda 375 TL'lik 2 Farklı Oyun

Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye, City of Brass ve Total War: WARHAMMER. Oyunların Epic Games'teki toplam değeri 375 TL. Hediyeyi 7 Nisan 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfalarnı aşağıda bulabilirsiniz.

City of Brass

Total War: WARHAMMER

Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise Rogue Legacy ve The Vanishing of Ethan Carter. Onları da 7 Nisan'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz. Bu hafta verilen oyunun görsellerini aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.

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Epic Games'te toplamda 375 TL'lik iki farklı oyun ücretsiz oldu