Battlefield 6 seri için dönüm noktası olacak; Hedef her yıl yeni bir oyun çıkarmak

Tam Boyutta Gör Son yıllarda Call of Duty serisinin gölgesinde kalmış olan Battlefield serisi, dört yıllık aranın ardından Battlefield 6 ile geri döndü. Serinin bir önceki oyunu olan Battlefield 2042'ye kıyasla çok daha iyi yorumlar alan Battlefield 6, bu olumlu yorumların da etkisiyle muhteşem bir çıkış yaptı. Anlık oyuncu sayısı beklentilerin çok üzerinde seyreden oyun, şimdiden yılın en başarılı oyunları arasına adını yazdırmış durumda.

Battlefield 6'nın başarısı sayesinde yeniden hayat bulan Battlefield serisi, önümüzdeki dönemde Call of Duty için çok daha ciddi bir rakip hâline gelecek gibi görünüyor. Çünkü Electronic Arts, aynı Call of Duty gibi her yıl yeni bir Battlefield oyunu çıkarmayı hedefliyor.

Electronic Arts, Battlefield Serisi İçin Üç Ayrı Stüdyo Görevlendirecek

Oyun dünyasıyla ilgili paylaşımlarıyla tanınan analist Michael Pachter, Battlefield serisinin başındaki isim olan Byron Beede ile konuştuğunu ve seriye yönelik planlarını öğrendiğini açıkladı. EA ve Beede, Battlefield serisi için üç farklı oyun stüdyosunu görevlendirmeyi planlıyor. Her stüdyo üç yılda bir yeni bir oyun çıkaracak. Böylece aynı Call of Duty serisinde olduğu gibi oyunseverlere her yıl yeni bir oyun sunulacak..

Tabii bu planların hayata geçirilebilmesi zaman alacak. Michael Pachter, bu planların tam olarak hayata geçirilmesinin beş-altı yıl sürebileceğini söylüyor. EA, bu beş-altı yıllık periyotta üç stüdyoluk sistemi oturtmuş olacak. Böylece aynı Call of Duty gibi yıllık bir döngüye geçilebilecek.

Her yıl yeni bir Call of Duty oyunu çıkartmak Activision Blizzard'a finansal olarak başarı getirmiş olsa da pek çok kişiye göre serinin kalitesini aşağı çekti. Bu yüzden Battefield'ın bu düzene geçmesi de serinin hayranlarının istediği şey olmayabilir. Neticede bu seriyi yeniden canlandıran Battlefield 6 da dört yıllık arayla mümkün oldu.

