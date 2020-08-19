EA Play'in Steam çıkış tarihi belli oldu

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Geçtiğimiz günlerde Steam sayfası açılan ve Türkiye fiyatları belli olan EA Play abonelik servisinin çıkış tarihi belli oldu. Buna göre EA Play, 31 Ağustos itibariyle Steam'deki yerini almış olacak. EA Play, böylece Xbox One, Playstation 4 ve Origin'in ardından Steam'de de çıkış yaparak çok daha geniş kitlelere yayılacak.

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EA Play Steam 31 Ağustos'ta çıkıyor

EA Play ile birlikte, aylık ya da yıllık bazda belirli bir ücret ödeyerek Battlefield, FIFA, Need For Speed, Star Wars ve Titanfall serileri başta olmak üzere onlarca farklı yapımı herhangi bir sınırlandırma olmadan oynayabiliyorsunuz. Ayrıca dijital EA alışverişlerinde geçerli %10 indirim de EA Play kullanıcılarını bekliyor.

EA Play'in daha önce açıklanan Türkiye fiyatları ise aylık 12 TL, yıllık ise 65 TL idi.

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