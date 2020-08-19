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    EA Play'in Steam çıkış tarihi belli oldu

    Oyunseverlerin merakla beklediği abonelik hizmeti EA Play'in Steam çıkış tarihi belli oldu. Bu servis sayesinde, kullanıcılar yıllık 65 TL ödeyerek birçok EA oyununu oynayabilecek.
    2 gün
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    Oyunlar
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    EA Play'in Steam çıkış tarihi belli oldu
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    Geçtiğimiz günlerde Steam sayfası açılan ve Türkiye fiyatları belli olan EA Play abonelik servisinin çıkış tarihi belli oldu. Buna göre EA Play, 31 Ağustos itibariyle Steam'deki yerini almış olacak. EA Play, böylece Xbox One, Playstation 4 ve Origin'in ardından Steam'de de çıkış yaparak çok daha geniş kitlelere yayılacak.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft Flight Simulator 2020 çıktı: PC için Xbox Game Pass fırsatı"

    EA Play Steam 31 Ağustos'ta çıkıyor

    EA Play ile birlikte, aylık ya da yıllık bazda belirli bir ücret ödeyerek Battlefield, FIFA, Need For Speed, Star Wars ve Titanfall serileri başta olmak üzere onlarca farklı yapımı herhangi bir sınırlandırma olmadan oynayabiliyorsunuz. Ayrıca dijital EA alışverişlerinde geçerli %10 indirim de EA Play kullanıcılarını bekliyor.

    EA Play'in daha önce açıklanan Türkiye fiyatları ise aylık 12 TL, yıllık ise 65 TL idi. 



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    tobepeople 2 gün (düzenlendi) en beğenilen
    FiFA 21 daha çıkmadı bile 9 Ekim'de eklenecek steam'e. En iyi ihtimalle o tarihten 3 ay sonra EA play'e eklenir. En geç 2021 ikinci çeyreğe kadar EA Play'e gelir , yine de 65 Lira'ya FiFA 21 ve tonla kaliteli oyun oynamak için bedava! Burada millet ne kadar ağlarsa ağlasın geldiğinde koşarak alırlar. FiFA 20'yi bile şuan 100 Lira altında satan yok(Kadrolu olanları), 65 Liraya muhtemelen şuan itibariyle 6 ay sonra eklenir, FiFA 21 tek başına bile bedava iken bir sürü oyun veriyor! Sizi bilmem ama benim alacağım kesin; Xbox Game Pass ve PSN PLUS gibi bir şey bu, hem de Steam platformu üzerinde. Tek isteğim, Steam serverlarını kullansınlar EA'nın serverları rezalet! çalıştır komutuna ''cd..'' enter ''Ping utas.fut.ea.com'' enter yazın(enter olanlara basacaksınız yazmayacaksınız!) kaç ms olduğu yazar bende minimum 67-68 ms gözüküyor! 100 üzerindeyse adamlar leb demeden hareket yaparken siz hareket bile edemezsiniz, sonra vay efendim neden yenildim dersiniz :D

    Son olarak steam'in bir güzelliği daha var, sitede bir çok kişi %20-30 arası steam indirimi yapıyor :)
    FiFA 21 daha çıkmadı bile 9 Ekim'de eklenecek steam'e. En iyi ihtimalle o tarihten 3 ay sonra EA play'e eklenir. En geç 2021 ikinci çeyreğe kadar EA Play'e geli...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    captanico (nihat koc) 2 gün
    değil bir sene senelik 65 tl den en az 2 senelik almak lazım , şahsen ben öyle yapacağım.
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    dr.halil (halil ibrahim) 1 gün
    arkadaşlar bu EA play, stadia gibi bişey mi veya xbox game pass'tan farkı nedir.
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    Krone 1 gün
    65 lira olsun 2 ya da 3 yıllık üyeliği basarım direk. Fazla uygun çünkü.
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    Dante 1 gün
    Fifa 20'yi Ps4e aldigima pisman oldum. Sebebi kamera acilari. Ben gercekci oynamayi seviyorum ve yayin kamerasinda oynuyorum. O ne rezalet bir gorus alanidir. En uzakta bile teleskopla bakiyorsun gibi. Salak EA in bunu yillardir duzeltmedigi de ortadayken gittim ps4 e aldim.



    Pc de bunu ea play alarak kesin gecis yapacagim. Modlarla kameralara mudahale ediyorsun. Sirf bu bile yeter.
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    captanico (nihat koc) 2 gün
    değil bir sene senelik 65 tl den en az 2 senelik almak lazım , şahsen ben öyle yapacağım.
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    tobepeople 2 gün (düzenlendi) en beğenilen
    FiFA 21 daha çıkmadı bile 9 Ekim'de eklenecek steam'e. En iyi ihtimalle o tarihten 3 ay sonra EA play'e eklenir. En geç 2021 ikinci çeyreğe kadar EA Play'e gelir , yine de 65 Lira'ya FiFA 21 ve tonla kaliteli oyun oynamak için bedava! Burada millet ne kadar ağlarsa ağlasın geldiğinde koşarak alırlar. FiFA 20'yi bile şuan 100 Lira altında satan yok(Kadrolu olanları), 65 Liraya muhtemelen şuan itibariyle 6 ay sonra eklenir, FiFA 21 tek başına bile bedava iken bir sürü oyun veriyor! Sizi bilmem ama benim alacağım kesin; Xbox Game Pass ve PSN PLUS gibi bir şey bu, hem de Steam platformu üzerinde. Tek isteğim, Steam serverlarını kullansınlar EA'nın serverları rezalet! çalıştır komutuna ''cd..'' enter ''Ping utas.fut.ea.com'' enter yazın(enter olanlara basacaksınız yazmayacaksınız!) kaç ms olduğu yazar bende minimum 67-68 ms gözüküyor! 100 üzerindeyse adamlar leb demeden hareket yaparken siz hareket bile edemezsiniz, sonra vay efendim neden yenildim dersiniz :D

    Son olarak steam'in bir güzelliği daha var, sitede bir çok kişi %20-30 arası steam indirimi yapıyor :)
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Faithful Blood Day 1 gün tobepeople
    6 aydan aşagı eklenmez fifa standarda.premier sürümde çıkar çıkmaz eklenir
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    Victoriou_S 2 gün
    FIFA 21 yoksa boş.
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    hakanhan68 2 gün
    iyi oldu bir denemek lazım
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    Adoring 2 gün
    Bence tahmini fiyatin 2 kati olacak gibi.
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    fenerliso (İsmail ) 2 gün
    Premieri uygun fiyatta getirirlerse yok satarlar
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    arslan0058 (- -) 2 gün
    Ea access premiere de uygun fiyatli gelirse o daha cok satar, eanin oyunlarini cikar cikmaz ekleniyor o sistemde
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    5968 kez okundu.
    19 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ea access, steam ea access ve
    4 etiket daha ea access steam ea acces steam çıkış tarihi Electronic Arts Yazılım
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