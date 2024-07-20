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    EA Sports FC 25 PC sistem gereksinimleri açıklandı

    EA Sports, 27 Eylül’de çıkış yapacak olan EA Sports FC 25 oyunu için PC sistem gereksinimleri açıklandı. İşte FC 25 için minimum ve tavsiye edilen donanımlar...
    EA Sports FC 25 PC sistem gereksinimleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    EA Sports, 27 Eylül’de çıkış yapacak EA Sports FC 25 oyunu için detaylı sistem gereksinimlerini paylaştı. Peki Football Ultimate Team (FUT), Kulüpler, Santra ve Teknik Direktör Kariyerinde bir çok yenilikle karşımıza çıkacak yapım nasıl bir sisteme ihtiyaç duyacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

    EA Sports FC 25 PC sistem gereksinimleri

    Aktarıldığı kadarıyla FC 25, HyperMotion V motoru dahil olmak üzere bir önceki oyunla benzer sistem gereksinimlerine sahip olacak. Buna göre minimum ayarlar için istenen en düşük ekran kartı, RX 570 veya GTX 1050 Ti. Ayrıca kullanıcıların minimum 8GB RAM, 100GB depolama ve Ryzen 5 1600 veya Intel Core i5 6600k işlemciye ihtiyacı olacak.

    Önerilen sistem gereksinimleri arasında ise, AMD Ryzen 7 2700X veya Intel Core i7 6700 işlemci, 12GB RAM ve AMD RX 5600 XT veya Nvidia GTX 1660 ekran kartları yer alıyor. Ayrıca oyunla ilgili konuşan EA SPORTS FC Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Grup Genel Müdürü Nick Wlodyka, "EA SPORTS FC 25 ile futbol için taraftar öncelikli bir gelecek vizyonumuzu güçlendiriyor ve oyuncu taktiklerini modernize etmek ve HyperMotionV ve PlayStyles'ın gücünü tamamlamak için yapay zeka ve gerçek dünya verilerini kullanarak FC IQ ile sahada neyin mümkün olduğunu yeniden tanımlıyoruz" dedi. 

    FC 25 PC sistem gereksinimleri

    Minimum

    • OS: Windows 10 – 64-Bit
    • İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5 6600k
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Grafik kartı: AMD RX 570 / Nvidia GTX 1050 Ti
    • DirectX: Version 12
    • Network: İnternet bağlantısı
    • Depolama: 100 GB boş alan

    Önerilen

    • OS: Windows 10 – 64-Bit
    • İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7 6700
    • Bellek: 12 GB RAM
    • Grafik kartı: AMD RX 5600 XT / Nvidia GTX 1660
    • DirectX: Version 12
    • Network: İnternet bağlantısı
    • Depolama: 100 GB boş alan

    EA Sports FC 25 ne zaman çıkacak?

    EA Sports FC 25, 27 Eylül'de Xbox, PlayStation, PC ve Nintendo Switch için yayınlanacak. Oyunun Ultimate Edition sürümünü satın alanlar 20 Eylül'den itibaren oynayabilecek. Bu arada EA Sports FC 25'teki HyperMotionV teknolojisi yalnızca Xbox Series X|S, PS5 ve PC’de mevcut.

    EA Sports FC 25 fiyatı ne kadar?

    EA Sports FC 25 PC fiyatı 2600 TL. FC 25 PlayStation Store ve Xbox mağazasında 2900 TL fiyatla ön siparişte. Bu fiyatlandırma standart sürüm için geçerli.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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