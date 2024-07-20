EA Sports FC 25 PC sistem gereksinimleri açıklandı

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Tam Boyutta Gör EA Sports, 27 Eylül’de çıkış yapacak EA Sports FC 25 oyunu için detaylı sistem gereksinimlerini paylaştı. Peki Football Ultimate Team (FUT), Kulüpler, Santra ve Teknik Direktör Kariyerinde bir çok yenilikle karşımıza çıkacak yapım nasıl bir sisteme ihtiyaç duyacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

EA Sports FC 25 PC sistem gereksinimleri

Aktarıldığı kadarıyla FC 25, HyperMotion V motoru dahil olmak üzere bir önceki oyunla benzer sistem gereksinimlerine sahip olacak. Buna göre minimum ayarlar için istenen en düşük ekran kartı, RX 570 veya GTX 1050 Ti. Ayrıca kullanıcıların minimum 8GB RAM, 100GB depolama ve Ryzen 5 1600 veya Intel Core i5 6600k işlemciye ihtiyacı olacak.

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Önerilen sistem gereksinimleri arasında ise, AMD Ryzen 7 2700X veya Intel Core i7 6700 işlemci, 12GB RAM ve AMD RX 5600 XT veya Nvidia GTX 1660 ekran kartları yer alıyor. Ayrıca oyunla ilgili konuşan EA SPORTS FC Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Grup Genel Müdürü Nick Wlodyka, "EA SPORTS FC 25 ile futbol için taraftar öncelikli bir gelecek vizyonumuzu güçlendiriyor ve oyuncu taktiklerini modernize etmek ve HyperMotionV ve PlayStyles'ın gücünü tamamlamak için yapay zeka ve gerçek dünya verilerini kullanarak FC IQ ile sahada neyin mümkün olduğunu yeniden tanımlıyoruz" dedi.

FC 25 PC sistem gereksinimleri

Minimum

OS: Windows 10 – 64-Bit

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5 6600k

Bellek: 8 GB RAM

Grafik kartı: AMD RX 570 / Nvidia GTX 1050 Ti

DirectX: Version 12

Network: İnternet bağlantısı

Depolama: 100 GB boş alan

Önerilen

OS: Windows 10 – 64-Bit

İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7 6700

Bellek: 12 GB RAM

Grafik kartı: AMD RX 5600 XT / Nvidia GTX 1660

DirectX: Version 12

Network: İnternet bağlantısı

Depolama: 100 GB boş alan

EA Sports FC 25 ne zaman çıkacak?

EA Sports FC 25, 27 Eylül'de Xbox, PlayStation, PC ve Nintendo Switch için yayınlanacak. Oyunun Ultimate Edition sürümünü satın alanlar 20 Eylül'den itibaren oynayabilecek. Bu arada EA Sports FC 25'teki HyperMotionV teknolojisi yalnızca Xbox Series X|S, PS5 ve PC’de mevcut.

EA Sports FC 25 fiyatı ne kadar?

EA Sports FC 25 PC fiyatı 2600 TL. FC 25 PlayStation Store ve Xbox mağazasında 2900 TL fiyatla ön siparişte. Bu fiyatlandırma standart sürüm için geçerli.

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EA Sports FC 25 PC sistem gereksinimleri açıklandı