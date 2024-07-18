EA Sports FC 25: İşte fark yaratan 71 değişiklik

Tam Boyutta Gör EA Sports yeni oyunu FC 25'te bir dizi ince ayar ve eklemeyle birlikte Football Ultimate Team (FUT), Kulüpler, Santra ve Teknik Direktör Kariyerinde bir çok yenilikle karşımıza çıkıyor. Ayrıca yeni eklenen Rush modu da heyecan uyandırıyor. İşte EA FC 25'te gerçekten fark yaratan 71 değişiklik:

Rush modu

1. Rush, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch sürümleri de dahil olmak üzere FC 25'in tüm formatlarında bulunan yepyeni bir 5v5 modudur.

2. Rush'ın oyuna dahil edilmesiyle Volta modu sadece maçın başında 3v3 maç seçeneği olarak yer alacak.

3. Maçlar toplamda yedi dakika sürecek olup skorlar eşitlenirse iki dakika 20 saniyelik altın gol oynanacak. Bundan sonra hala eşitlik varsa, penaltı atışlarına gidilecek.

4. Rush, beş kişilik bir oyun modu olmasına rağmen aslında dört oyuncu düşünülerek tasarlandı. Çünkü kaleci yapay zeka tarafından kontrol edilecek.

5. Rush'ta sabit pozisyonlar olmayacak. Yani sorumluluk almak tamamen size ve takım arkadaşlarınıza bağlı.

6. Volta'dan farklı olarak Rush, standart 11v11 maçlarındaki aynı temel oynanışı kullanıyor ancak kendine özgü bir dizi kural mevcut:

Başlama vuruşları, top oyuna girdiğinde her takımın merkez daireye doğru koşması şeklinde olacak. Bunu bir Rocket League oyununun başlangıcı gibi düşünün.

Rush'ta ofsayt kuralı var ancak bu sadece sahanın son üçte birine girdiğinizde olacak.

Rush'ta kırmızı kart yok ancak bunun yerine ciddi ihlaller için mavi kartlar gösterilecek. Bu da o oyuncu için bir dakikalık ceza anlamına geliyor. Bu süre o zaman diliminde gol atan her rakip için 15 saniye azalacak. İki sarı kart bir mavi kart ile sonuçlanacak.

Penaltılar tamamen farklıdır. Kaleciyle birebir bir fırsat olarak düşünebilirsiniz.

7. Tüm Rush maçları, Nike ile iş birliği içinde inşa edilen ve markanın Mercurial futbol ayakkabısı serisine benzeyen özel yapım Rush Stadyumu'nda gerçekleşecek.

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FC IQ

8. FC IQ, EA FC'deki taktik sisteminin tamamen yenilenmesi ve oyunculara daha fazla esneklik sağlamak anlamına geliyor.

9. FC 25, sezon boyunca 50'nin üzerine çıkması beklenen 31 oyuncu rolüyle başlayacak. Bu roller, bir oyuncuyu dizilişinizdeki bir pozisyona yerleştirdikten sonra seçilecek.

10. Her pozisyon için üç ila beş rol mevcut. Örneğin, bir orta saha oyuncusu (CAM), gölge forvet, oyun kurucu ve diğerleri arasından seçilebilir. Bunlar, hem sahadaki hücum hem de defans pozisyonlarını ve top olmadan yapacakları koşuları doğrudan etkiler.

11. Santrafor (CF) ve sağ bek (LWB ve RWB) pozisyonları oyundan tamamen kaldırıldı.

12. Ancak sol veya sağ bek rolünü seçerken hücumcu bek seçeneğini seçerek kanat bekleri de üretilebilir.

13. Kapsamlı Opta veri araştırması yoluyla, her oyuncuya atandığında daha iyi performans gösterecekleri en uygun roller atandı. Bir role ne kadar aşina olurlarsa çalışma oranları da o kadar iyi olacak.

14. FC 25'te eski hücum ve defans çalışma oranı istatistikleri kaldırıldı.

15. Bazı elit oyuncuların ustalaştıkları rolleri bile vardı. Örneğin Vinicius Jr. sol kanattan içeri girer. Sonuç olarak LW'de iç forvet olarak konumlandırıldığında bir "artı rol" ikonu kazanır.

16. Her rol içerisinde oyuncunun hareketlerinin hangi odak noktasında olacağını, (saldıracağını, dolaşacağını vs.) seçebilirsiniz.

17. FC IQ bir bütün olarak, oyuncu rollerinin asimetrik formasyonların var olmasına ve belirli kanatların aşırı yüklenmesine izin vermesiyle formasyonlarda daha fazla değişikliğe olanak tanıyor.

18. FC IQ dünyasında çok fazla kaybolmak istemeyenler için, Klopp'un gegenpress'ini veya Guardiola'nın tiki-taka stilini taklit etmek isteyenler için önceden belirlenmiş taktikler mevcut.

19. Maçlar sırasında beşe kadar tamamen özel taktik oluşturulabilir ve bunlar arasında geçiş yapılabilir. Bunlar ayrıca benzersiz şekilde oluşturulmuş çapraz platform kodları aracılığıyla diğer oyuncularla çevrimiçi olarak paylaşılabilir.

20. Maç esnasında yapılan taktiksel değişikliklere dinamik olarak yanıt veren yeni bir yorum sistemide mevcut olacak.

Oynanış şekli

21. FC 25'te Hypermotion teknolojisi artık koşu stillerinin gerçekçi bir şekilde temsil edilmesine olanak sağlıyor ve 1.800 oyuncu artık mümkün olduğunca doğru hareket ediyor. 24'te üst gövdeler doğruydu, ancak şimdi alt gövdeler de doğru çalışacak.

22. Kaleciler için artık altı yeni oyun stili mevcut.

23. Yeni bir profesyonel faul düğmesi girişi, rakibinizi aşağı sürükleyerek onu sinsice alt etmenize olanak tanıyacak. Ancak bu otomatik olarak sarı kartla cezalandırılacak.

24. Oyuncular artık pas istatistikleri aşırı yüksek olmadığı sürece körü körüne 180 derecelik paslar atan bir rakibi otomatik olarak bulamayacaklar.

25. Rakibinizi kızdırmak için beş yeni beceri hareketi daha eklendi.

26. Kale direkleri ve reklam panolarını içeren daha bağlamsal animasyonlar getirildi.

27. Yeni hava efektleri ile topun önemli miktarda bükülmesine neden olan çok şiddetli rüzgarlar ve oyuncularınızın düşmesine neden olan kaygan bir saha gibi oynama şeklinizi etkileyen özellikler geliyor.

28. Artık gol attıktan sonra resmi kulüp maskotlarıyla kutlama yapabilirsiniz.

Ultimate Team

29. Ultimate Team'de Rush, içindeki daha rekabetçi modlardan farklıl bir alan olacak. Maça oyuncu kartlarınızdan birini getirip onlarla oynayacaksınız. Siz ve takım arkadaşlarınız arasında hiçbir kopya olamayacak.

30. Rush kadrosunda düzenli olarak değişen bazı gereksinimler olacak. Örneğin, yalnızca La Liga oyuncularının kullanılabilmesi gibi.

31. FUT'ta Rush maçlarını tamamladığınızda, hedefleri tamamlamak ve ödüller kazanmak için kullanabileceğiniz Rush Puanları kazanacaksınız.

32. FC IQ, FUT modunda da etkili olacak. Mevcut seçeneklerin çokluğu ve yeni oyuncu rollerinin sürekli olarak tanıtılması buna katkıda bulunacak.

33. Haftanın Takımı kartları, oyunculara kartı kazanmalarını sağlayan oyunda nasıl performans gösterdiklerine bağlı olarak yeni oyuncu rolleri verebilir. Örneğin, Bellingham o hafta orta sahada biraz daha derin oynasaydı oyun kurucu rolünde uzmanlaşabilirdi.

34. Kartlardan bahsetmişken, oyuncular artık SBC'lerde kullanılmak üzere 100'e kadar takas edilemeyen kopyayı saklayabilirler.

35. En sevdiğiniz oyuncularınızı daha sık yükseltebileceksiniz.

36. Evrim kartları için daha fazla özelleştirme seçeneği de sunuluyor. Yani renklerini değiştirebilir, ses efektleri seçebilir ve havai fişek gibi dinamik animasyon efektleri ekleyebilirsiniz.

37. Rakipler ve hazırlık maçları arasındaki eşleştirme sistemleri artık birbirinden ayrıştırıldı. Bu da hazırlık maçlarının artık eskisi kadar rekabetçi hissettirmemesi anlamına geliyor.

38. Rakiplere haftalık ödüller için puan tabanlı bir sistem ekleniyor. Standart futbol kurallarında galibiyet için üç puan ve beraberlik için bir puan kazanacaksınız. Yani beraberlik artık tamamen zaman kaybı gibi hissettirmeyecek.

39. Ultimate Team modunda liglerin üst sıralarında küme düşmeler yaşanacak.

40. Artırılmış ödül dağıtımı ile daha yüksek beceri seviyesine sahip oyuncular rakiplerinin en üst seviyelerinde daha da büyük ödüller kazanacak.

41. FC 25'te Ultimate Team için yeni bir stadyum oluşturuldu ve genişletilmiş deplasman takımı bölümüyle başka birinin sahasında biraz daha belirgin olabileceksiniz.

42. Özelleştirme öğelerinin miktarı azaltıldı. Bu da daha az menüde dolaşacağınız ve bunları değiştirdiğinizde daha büyük bir etkiye sahip olacağınız anlamına geliyor.

43. FUT ve Kulüpler sezon geçişleri artık hangi modda daha fazla zaman geçirirseniz geçirin ilerleme kaydedeceğiniz tek bir kapsamlı geçişte birleştiriliyor. Artık ödül kazanmak için bir modu diğerinden daha fazla oynamaya öncelik vermeniz gerekmeyecek.

Kulüpler

44. FC 25'te küme düşme geri döndü.

45. Rush, FC 25'te takımınızla Rush sıralamasında yükselmeyi hedeflediğiniz için önemli bir bileşen olacak.

46. ​​Ayrıca daha büyük ödüller kazanmak için bireysel olarak yükselebileceğiniz Rush oyuncu rütbeleri de var. Maçları kazanarak puan kazanmanın dışında ayrıca goller, asistler vb. yollarla da puan kazanabilirsiniz.

47. Kulüp yöneticisi artık benzersiz oyun özelliği artışları sunan yetenek kartlarına bütçe ayırma yetkisine sahip olacak.

48. Kulüp itibarınızın gelişmesiyle birlikte büyüyen bir tesis bütçesiyle kulüp kimliğinizi sahada tanımlayın, tesislerinizi geliştirin ve kulüp itibarının gücünü açığa çıkarın.

49. 20 ila 30 yetenek kartının her biri, kulübün tüm insan üyelerini etkileyen ve yapay zekayı etkilemeyen benzersiz bir özellik avantajı sağlayan bir yıldızlı, iki yıldızlı veya üç yıldızlı bir varyantla geliyor.

50. Kulüp yöneticisine sunulan seçenekler, o yöneticinin kulüp içindeki rolüne yepyeni bir önem düzeyi ekliyor.

51. Takımınızın renkleri ve arması ile tamamlanan dinamik bir kulüp binası ekranı, artık bir sonraki maçınız için çevrimiçi olduğunuzda sizi ve takım arkadaşlarınızı soyunma odasında gösteriyor.

52. Oyuncu modellerinde çok daha fazla çeşitliliğe olanak tanıyan yeni yüz şekillendirme teknolojisi EA Sport Cranium sayesinde avatarınızı her zamankinden çok daha ayrıntılı bir şekilde özelleştirebileceksiniz.

Kariyer modu

53. Kadın takımları ilk kez kariyer modunda yönetilebilir. Beş büyük lig ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi buna dahil olacak. Hem erkek hem de kadın kulüpleri tek bir kariyer modu kaydında yönetilebilecek.

54. Canlı Başlangıç ​​Noktaları ile yaklaşan sezonda gerçek hayattan bir noktadan bir kariyer kurtarmaya başlamanıza olanak tanınacak. Örneğin, Noel döneminde sıkıntı çeken, sakatlıklarla boğuşan Chelsea'nin sorumluluğunu üstlenmek ve sezonun geri kalanında düşüşten kaçınmalarına yardımcı olmak isteyebilirsiniz.

55. Canlı Başlangıç ​​Puanları futboldaki en önemli 11 ligde başlatılabilir ve ayrıca altı büyük kupa müsabakasının durumunu da takip edebilirsiniz.

56. Oyuncular artık FC IQ ile getirilen belirli rollere aşinalık kazanmak için eğitilebilir. Örneğin, Haaland'a Pep'in Man City sistemine daha doğal bir şekilde uyum sağlamasını istiyorsanız, ona sahte dokuzun hareket becerilerini öğretebilirsiniz.

57. 90'dan fazla ülke izciliğe eklendi, bu da geleceğin büyük yeteneklerini bulmak için 160'tan fazla ülkeye bakılabileceği anlamına geliyor.

58. Genç oyuncular artık yaşıtlarına daha çok benzeyecekler ve zamanla yaşlandıklarını, boylarının uzadığını ve yüzlerinde kıllar çıktığını gözlemleyebileceksiniz.

59. Yalnızca Rush modunda diğer gençlik takımlarına karşı gençlik gelişim oyuncularınızla maçlar oynayabilirsiniz. Bunlar her iki ayda bir gerçekleşen ve her biri üç maçtan oluşan turnuvalar olacak.

60. Bu genç oyuncularla mevcut genel reytingleriyle veya öngörülen tam potansiyelleriyle oynamayı seçebilir ve 10 yıl sonra nasıl olabileceklerini görebilirsiniz.

61. Sosyal medya transfer habercisi Fabrizio Romano, kariyer modunda yapılan transferleri duyurmak için oyun içi sosyal akışa girecek.

62. Artık birkaç seçilmiş İkon'dan biri olarak bir oyuncu kariyer kaydı başlatabilirsiniz. Lansmanda Andrea Pirlo, Ruud Van Nistelrooy, Theirry Henry ve Kelly Smith arasından seçim yapabilirsiniz. Ön sipariş verenler ayrıca Zinedine Zidane, David Beckham ve Ronaldo'ya erişim kazanacak. Sezon boyunca kariyer moduna daha fazla İkon teslim edilecek ve istediğiniz herhangi bir kulüpte onlarla oynayabilirsiniz.

63. Köken hikayeleri sayesinde bir oyuncu kariyerine başlamanın üç yeni yolu var. Bu arka plan hikayeleri sizi bir oyuncunun hayatının farklı noktalarında başlatır ve bir efsanenin çocuğu olmanın getirdiği baskıları, sokaklardan sahneye fırlayan birini ve ciddi bir sakatlıktan dönen bir oyuncuyu içerir.

Sunum

64. Maç yayını sırasında yedek kulübesinin görüntülerini de görebileceksiniz.

65. FC 25, ilk kez aralarında geçiş yapılabilen grafik modu seçenekleri sunacak ancak her ikisi de 60 fps sunuyor.

66. Varsayılan olarak Gelişmiş Görseller modu, ışın izleme ve grafik ayrıntıları da dahil olmak üzere gelişmiş aydınlatma sunarak 4K çözünürlüğe yükseltilebilir.

67. Çözünürlüğü tercih etme modu standart aydınlatma kurulumunu kullanıyor.

68. Maç boyunca zaman ilerleyecek. Güneş batarken başlanan bir oyunu karanlık bir gökyüzünün altında bitirebilirsiniz.

69. Bu sefer yayına daha fazla POV açısı eklenecek. Bu kısa ara sahneler köşelerden, penaltılardan ve başlama vuruşlarından önce oynatılabilir.

70. Maçlardan önce heyecan dolu montajlar devam edecek ancak artık büyük bir maçtan önce atmosferi gerçekten oluşturmak istiyorsanız maçın tamamını izleme seçeneğiniz de var.

71. EA Sports Cranium teknolojisi ile genel yüzlerin yerine oyuncuların gerçek hayattaki benzerlerini daha çok görebileceğiz.

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EA Sports FC 25: İşte fark yaratan 71 değişiklik