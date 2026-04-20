Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, son dönemde Xbox ekosistemi için Game Pass tarafında önemli değişiklikler üzerinde çalışıyor. Özellikle artan maliyetler ve bulut oyun altyapısının yükü, şirketi mevcut abonelik modelini yeniden düşünmeye itmiş durumda. Paylaşılan bilgilere göre şirket, "Triton" ve "Duet" adlı iki yeni abonelik katmanı üzerinde çalışıyor.

Cloud Gaming için süre sınırı

Bu yeni katmanların en dikkat çekici yönü ise Xbox Cloud Gaming tarafında sınırsız erişim yerine aylık oyun süresi sınırı sunacak olması. Yani kullanıcılar, belirli bir saat kotası dahilinde bulut üzerinden oyun oynayabilecek. Buna göre "Triton" paketinin daha çok Halo, Forza, Fallout gibi birinci parti Microsoft'un kendi oyunlarına odaklanacağı belirtiliyor.

"Duet" tarafında ise daha sınırlı, hatta bazı iddialara göre ek servislerle örneğin Netflix gibi medya platformlarıyla entegrasyon ihtimali mevcut. Bu yaklaşım aslında sektörde tamamen yeni değil. Nvidia GeForce NOW gibi platformlar halihazırda belirli aboneliklerde aylık saat sınırı uyguluyor ve ekstra süreyi ayrı olarak satıyor.

Öte yandan şirketin bu sistemi henüz resmi olarak doğrulamadığını belirtmekte fayda var. Ancak Xbox tarafında yapılan son açıklamalarda, mevcut Game Pass modelinin "oyuncular için pahalı hale geldiği" yönünde iç değerlendirmeler yapıldığı da ortaya çıkmıştı. Eğer bu yeni yapı hayata geçerse, Microsoft'un hem ücretsiz reklamlı model hem de süre sınırlı abonelik seçenekleriyle Game Pass'i daha esnek ama daha parçalı bir yapıya dönüştürmesi muhtemel.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Xbox Cloud Gaming'te yeni dönem: Saat sınırı mı geliyor?

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: