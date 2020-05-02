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    EBA'da öğrenci ve velilerin sorularını 'yapay zekalı asistan' yanıtlayacak

    EBA platformunda öğrenci ve velilerin akıllarındaki soru işaretlerini gidermelerine yardımcı olacak, sistemi daha verimli kullanabilmelerini sağlayacak yapay zekalı dijital bir asistan yayınlandı.
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    Zamazingo
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    EBA'da öğrenci ve velilerin sorularını 'yapay zekalı asistan' yanıtlayacak
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    Koronavirüs tedbirleri üzerine başlayan uzaktan eğitim sürecinde ülkemiz çapındaki tüm ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin eğitim-öğretim faaliyetleri EBA platformu üzerinden devam ettiriliyor. 

    Oldukça kalabalık bir kitleye devamlı hizmet vermesi sebebiyle EBA platformu içinde bulunduğumuz günlerde dünyanın en çok tıklanan eğitim portalları arasında yerini almış durumda ve Milli Eğitim Bakanlığı uzmanları, yoğun talebi en iyi şekilde karşılayabilmek için sistem altyapısını güçlendirmeye, platformu çok daha işlevsel bir hale getirmek için mesai harcamaya devam ediyorlar.

    Bu geliştirmelerden, iyileştirmelerden bir tanesi de EBA Asistan. Kullanıcı sorularına anında yanıt verebilmek, sorunları hızlıca çözebilmek ve platformun en etkili şekilde kullanılabilmesine yardımcı olmak amacıyla platformda Türk mühendisler tarafından geliştirilen yapay zekalı dijital bir asistan yayınlandı. 

    "EBA Asistan" sayesinde öğrenci, öğretmen ve veliler, şifre alma, şifre yenileme, ders programı sorgulama, sınavlarının durumu, öğretmenlerle görüşme, ders tekrarı yapma gibi konulardaki sorularına sanki canlı bir kişiye soru soruyormuş gibi yazarak anında yanıt bulabiliyor.

    Sistem, kural tabanlı chatbotlardan farklı olarak yapay zeka teknolojilerinin ağırlıklı kullanıldığı bir asistan olarak öne çıkıyor. Doğal dil işleme ve makine öğrenimi teknolojilerinin kullanıldığı ve olası kullanıcı sorularını yanıtlayan "EBA Asistan", soru sorulmaya devam ettikçe daha fazla öğrenecek ve sorulara daha iyi yanıt verebilecek.

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    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA Asistan'a ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle pek çok yeni uygulamanın hayata geçirildiğini ifade etti.

    Ülkenin yeniliklere hızla adapte olabilen yapısının bu süreçlerin başarıyla yürütülmesini sağladığına işaret eden Selçuk, şöyle konuştu:

    "Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz de öğrencilerimizin derslerinden mahrum kalmaması için uygulamaya aldığımız EBA sistemini tüm dünyaya liderlik edebileceği bir yetkinlikte geliştiriyoruz. Sistemin eksikliklerini hızla tespit ettik ve 'nasıl daha fazla geliştirebiliriz' sorusunu sorduk. Burada ülkemizin yapay zeka alanındaki deneyimli şirketlerinden CBOT, gelişmiş yerli yapay zeka teknolojisiyle bize destek oldu ve kamu-özel sektör iş birliğinin güçlü bir örneğini sergiledik. Bu çalışma aslında ülkemizin kendi kendine yetebilecek seviyede olduğunu gözler önüne seriyor. EBA Asistan ile öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz, sistemle ilgili merak ettikleri her soruyu arkadaşlarıyla konuşur gibi bota yazacak ve bot, gelişmiş doğal dil işleme teknolojisi sayesinde bu soruları hızla anlayıp Milli Eğitim Bakanlığı sistemlerimizden çektiği verilerle doğru cevapları anında verebilecek."

    "Bu olağanüstü dönem ülkemizin dijitalleşmesi noktasında bir fırsat"

    CBOT Kurucusu Mete Aktaş ise Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile hayata geçirdikleri EBA Asistan'a ilişkin yaptığı açıklamada, dünya genelinde yaşanan bu olağanüstü dönemi, ülkenin gerçek anlamda dijitalleşmesi noktasında bir fırsat olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

    Aktaş, şu değerlendirmede bulundu:

    "CBOT olarak 2017'den bu yana sektörlerde yaşanan dijitalleşmeyi ve faydalarını gerek özel kurumlar gerekse kamu kurumlarıyla değerlendiriyor ve bu noktada çözümlerimizi hazır tutuyorduk. Ülkemizde uzaktan eğitimin kaçınılmaz olduğu bir noktaya geldiğimiz bugünlerde ise bakanlığımıza sosyal sorumluluk odağında yerli yapay zeka teknolojimizle destek olmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemizin birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci atlatacağından şüphemiz yok. Biz bu süreçten sonrasına odaklanıp dijitalleşmenin tüm kurumlara nüfuz etmesini yakından destekleyeceğiz. Bu noktada EBA Asistan projesi ile dijitalleşme yönünden dünyaya örnek olacak bir çalışmaya imza atıldı."

    EBA Asistan'a nasıl ulaşabilirsiniz? 

    EBA Asistan, "www.eba.gov.tr" adresinde, sağ alt köşede yerini aldı. Turuncu gülümseyen yüz ikonuna tıklayan öğrenci, öğretmen ve veliler asistanlarını kolayca kullanabiliyorlar.

    Kullanıcılar; "şifremi nasıl alırım", "sisteme nasıl girerim", "3. sınıfta yarın hangi dersler var", "ders programına nasıl ulaşırım", "öğretmenime soru sorabilir miyim" gibi sorularını EBA Asistan'a yönelttiğinde kullanılan yapay zeka sistemi, serbest metin şeklinde yazılanları anlıyor, bu sorulara ilgili cevabı veriyor ve kullanıcıları en doğru şekilde yönlendiriyor.

    EBA'da öğrenci ve velilerin sorularını 'yapay zekalı asistan' yanıtlayacak
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    https://www.aa.com.tr/tr/egitim/ebada-ogrencilerin-sorularini-yapay-zekali-asistan-yanitlayacak/1826289 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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