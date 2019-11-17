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    Dişlerin tüm yüzeylerini temizleyebildiği iddia edilen diş fırçası satışa sunulacak

    Tüm dişleri 50 saniyede fırçaladığı iddia edilen BruBruBrush adlı ürün geliştirildi. Fırçanın geliştiricileri yeni fırçanın; rakiplerine oranla çok daha titiz bir temizlik yaptığını belirtiyor.
    5 gün
    8,1b
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Dişlerin tüm yüzeylerini temizleyebildiği iddia edilen diş fırçası satışa sunulacak
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    Gelişen teknoloji ile birlikte son zamanlarda çok farklı özelliklere ve donanımlara sahip diş fırçaları piyasaya sürülmüş durumda; tüm dişleri 30, 20, 10 hatta 3 saniyede bile fırçaladığı iddia edilen ürünler diş fırçası piyasasını epey hareketlendirmişti. Şimdi ise tüm dişleri 50 saniyede fırçaladığı iddia edilen BruBruBrush adlı ürün geliştirildi. Yeni fırça rakiplerine göre biraz yavaş kalsa da fırçanın geliştiricileri yeni fırçanın; rakiplerine oranla çok daha titiz bir temizlik yaptığını belirtiyor.

    Piyasada bulunan ve dişlerin hepsini kısa sürede fırçaladığı öne sürülen ürünlerin hemen hemen hepsinde kıllarla kaplı bir çeşit ağızlık bulunuyor. Kullanıcı bu ağızlığı ısırıyor ve daha sonra diş fırçasında bulunan motoru çalıştırıyor. Motor diş fırçasında bulunan kılların titreşmesine sebep oluyor ve böylece dişler fırçalanmış oluyor. BruBruBrush'un geliştiricileri ise bu cihazlar düzgün bir şekilde çalışmıyor çünkü kılların sayısı ve kılların titreşme gücü içeriğindeki motor dolayısıyla güçsüz kalıyor.

    BruBruBrush

    Dişlerin tüm yüzeylerini temizleyebildiği iddia edilen diş fırçası satışa sunulacak
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    BruBruBrush; yukarıdaki sorunu her biri kıllarla kaplı olan ve dönebilen 3 farklı elektrikli baş fırça ile çözdüğünü iddia ediyor. Kullanıcılar yeni fırçayı aynı geleneksel diş fırçalarında olduğu gibi elleriyle hareket ettiriyor ancak bu işlem fiziksel olarak ''fırçalama'' hareketi gerektirmiyor zira yeni fırça bu işlemi kendisi yapıyor. Kullanıcıların sadece cihazı dişlerinde gezdirmesi ve doğru yerlerde tutması gerekiyor.

    Yeni fırçanın kıllı olfan baş kısımları değişebiliyor ve ürün sıradan diş macunları ile kullanılabiliyor. Firma yıllık 80 dolarlık bir ücret karşılığında kullanıcılarına abonelik hizmeti sağlıyor ve kullanıcılara her 3 ayda 1 yeni fırça başları gönderiyor.

    Ayrıca Bkz. "Yeni diş fırçası tüm dişleri 20 saniyede fırçalıyor"

    Yeni fırçanın planlanan satış fiyatı 229$ olarak belirlendi.



    https://newatlas.com/health-wellbeing/three-headed-brubrubrush/ Yorum Yaz
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    S.Vettel 5 gün en beğenilen
    Her disin anatomisi ayni degil tamamen sacmalik ve korkunc gorunen bir alet olmus bunun yerine her yuzunu kendiniz fircalayin cok daha saglikli ve verimli olur.
    Her disin anatomisi ayni degil tamamen sacmalik ve korkunc gorunen bir alet olmus bunun yerine her yuzunu kendiniz fircalayin cok daha saglikli ve verimli olur....
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    Yanıtla +27
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    addidas_85 4 gün
    Bence bu işin sonu cep telefonlarındaki kamera olayına dönecek
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    Paetzold 4 gün
    En güzeli diş ipi. Diş aralarında ne varsa çıkarıyor. İnsan kullanınca rahatlıyor.
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    Execuvite 2 gün
    5 senedir Braun diş fırçası kullanıyorum zamanında vatanda 1+1 79 liraya almıştım şimdi aynısı 380 kusur TL 5 senedir başlık değişimi dışında bir masrafı yok başlıkları bazen duruma göre 4-6 ay icinde degisiyorum normal diş fircalara göre fark var mı gerçekten fark var tabi şimdi bu ürün çıkmış ama bence fazla abartı olmuş .



    Tabi ne kadar firca kullanırsan kullan bir sene sonunda dişimde çay lekeleri oluyor mecbur dişçiye gidip temizletiyorum .



    Velhasıl elektrikli diş fircalari tamamen mükemmel yapmaz dişlerinizi .
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    DH Misafiri 2 gün
    Biri de çıkıp plastik olmayan, uzun ömürlü, sağlıklı diş fırçası üretmiyor.

    Onun yerine iki günde bozulacak, pili bitecek, aksamı kırılacak ucube aletler üretiyor.

    Diş hekimlerinin bu konuda rüşvet almak dışında ne yaptığını gerçekten merak ediyorum.
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    Askaparta 3 gün
    O başlangıç fiyatıyla sonu göremeyiz.
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    drjacob 4 gün
    Gereksiz icatlara devam
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    Chagotta 4 gün
    En güzeli gidin sanayi bölgesine su zımparası ile bir iç dış yıkatın tamam :XD
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    cengran 4 gün
    Gelinen teknoloji bunu urettiyse vay bizim halimizeee 😒😒

    Bu nasil bi ucubedir. Bununla dişlerini fircalayabilene son model qled tv vermeleri lazim 🤣🤣🤣
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    castigatetr 4 gün
    Bundan almak lazım bir tane :)
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    Ayyıldız Türk 4 gün
    Cep telefonu kameralarından mı ilham almışlar alt çenenin ön dişlerini nasıl fırçalayacak en iyi diş temizliğini şarjlı diş fırçaları yapıyor
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    zulfiquarr 4 gün
    Galiba gerçek 3 açılı diş fırçası bu. Yıllardır reklamlarda İsviçreli bilim adamları buldu ha buldu dedikleri yalan gerçek oldu.
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    igetsky 4 gün
    Bedava verseler almam cop

    Edit : Bi influencer olarak amazonda bedava veriyolar almiyorum
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