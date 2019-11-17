Dişlerin tüm yüzeylerini temizleyebildiği iddia edilen diş fırçası satışa sunulacak

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Gelişen teknoloji ile birlikte son zamanlarda çok farklı özelliklere ve donanımlara sahip diş fırçaları piyasaya sürülmüş durumda; tüm dişleri 30, 20, 10 hatta 3 saniyede bile fırçaladığı iddia edilen ürünler diş fırçası piyasasını epey hareketlendirmişti. Şimdi ise tüm dişleri 50 saniyede fırçaladığı iddia edilen BruBruBrush adlı ürün geliştirildi. Yeni fırça rakiplerine göre biraz yavaş kalsa da fırçanın geliştiricileri yeni fırçanın; rakiplerine oranla çok daha titiz bir temizlik yaptığını belirtiyor.

Piyasada bulunan ve dişlerin hepsini kısa sürede fırçaladığı öne sürülen ürünlerin hemen hemen hepsinde kıllarla kaplı bir çeşit ağızlık bulunuyor. Kullanıcı bu ağızlığı ısırıyor ve daha sonra diş fırçasında bulunan motoru çalıştırıyor. Motor diş fırçasında bulunan kılların titreşmesine sebep oluyor ve böylece dişler fırçalanmış oluyor. BruBruBrush'un geliştiricileri ise bu cihazlar düzgün bir şekilde çalışmıyor çünkü kılların sayısı ve kılların titreşme gücü içeriğindeki motor dolayısıyla güçsüz kalıyor.

BruBruBrush

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BruBruBrush; yukarıdaki sorunu her biri kıllarla kaplı olan ve dönebilen 3 farklı elektrikli baş fırça ile çözdüğünü iddia ediyor. Kullanıcılar yeni fırçayı aynı geleneksel diş fırçalarında olduğu gibi elleriyle hareket ettiriyor ancak bu işlem fiziksel olarak ''fırçalama'' hareketi gerektirmiyor zira yeni fırça bu işlemi kendisi yapıyor. Kullanıcıların sadece cihazı dişlerinde gezdirmesi ve doğru yerlerde tutması gerekiyor.

Yeni fırçanın kıllı olfan baş kısımları değişebiliyor ve ürün sıradan diş macunları ile kullanılabiliyor. Firma yıllık 80 dolarlık bir ücret karşılığında kullanıcılarına abonelik hizmeti sağlıyor ve kullanıcılara her 3 ayda 1 yeni fırça başları gönderiyor.

Ayrıca Bkz. "Yeni diş fırçası tüm dişleri 20 saniyede fırçalıyor"

Yeni fırçanın planlanan satış fiyatı 229$ olarak belirlendi.

https://newatlas.com/health-wellbeing/three-headed-brubrubrush/