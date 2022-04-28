Ecovacs Robotics'in robot süpürgeleri Türkiye'de satışa sunuldu

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Türkiye’de robot süpürge satışlarının artmasıyla birlikte yeni markalar da Türkiye pazarına adım atıyor. Yurt dışında 60’tan fazla ülkede satış yapan Ecovacs Robotics, Türkiye pazarına iki modeliyle resmen giriş yaptığını duyurdu.

Akıllı ev robotiği sektöründe 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Ecovacs’ın ilk etapta Deebot T9 ve Deebot N8 robot süpürge modelleri ülkemizde satışa çıktı. İlerleyen zamanlarda ürün sayısı artacak.

Türkiye pazarına giriş yapmaları hakkında konuşan Ecovacs Robotics Genel Müdürü David Qian, “İlk günden itibaren yaptığımız yeniliklerle her zaman tüketicilerimiz için akıllı bir ev yaratmaya kendimizi adadık. DEEBOT portföyümüz temizliğin en akıllı yolunun sadece birkaç parmak dokunuşu ile mümkün olduğunu gösteriyor” dedi.

Ecovacs robot süpürgeler gelişmiş haritalandırma, yapay zeka ve özel temizleme formülleriyle dikkat çekiyor. Ülkemizde satışa sunulan Deebot N8 modelinin fiyatı 7.599 TL, Deebot T9 modelinin fiyatı ise 10.499 TL olarak açıklandı.

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Ecovacs, ülkemizde satışa sunduğu iki modelin öne çıkan özelliklerini açıkladı. Deebot N8 ve Deebot T9’un firma tarafından belirtilen özellikleri şöyle:

Deebot T9 özellikleri

DEEBOT T9, zemin temizliğinde mükemmel bir performans sağlamak için süpürme ve paspaslama özelliklerini oda spreyi ile bir araya getiren ilk robot süpürge modeli olarak dikkat çekiyor. DEEBOT T9, gerçek zamanlı engel algılama ve engellerden kaçınma teknolojisi TrueDetect 3D 2.0, hassas navigasyon sağlayan TrueMapping 2.0, derinlemesine temizlik yapan OZMO™ Pro 2.0 teknolojisiyle kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. Kullanıcı dostu ECOVACS HOME uygulamasında bulunan 3 Boyutlu Haritalama gibi özelliklerle donatılan DEEBOT T9, her zamankinden daha güçlü, daha akıllı ve daha sessiz çalışıyor.

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DEEBOT T9 her türlü engeli algılıyor ve bu engellerden akıllıca kaçınıyor. En yeni TrueDetect 3D 2.0 teknolojisi, gelişmiş engellerden kaçınma teknolojisi ve navigasyon özellikleri bir araya geldiğinde kullanıcılarına oldukça hassas bir temizlik performansı sağlıyor. TrueDetect’in algoritması, evin etrafındaki nesnelere çarpmadan sorunsuz bir şekilde süpürme ve paspaslama deneyimi sağlamak için geliştirildi.

TrueMapping 2.0 hassas gezinme özelliği ile birlikte DEEBOT T9, herhangi bir iç mekan ortamının düzenini öğrenebiliyor. Evin ana hatlarını doğru bir şekilde tanımlıyor ve temizlik rotasını kesintisiz bir şekilde gerçek zamanlı olarak ezberliyor.

Gelişmiş ECOVACS HOME uygulaması, optimum temizlik yolları sağlayarak performansı ve temizlik verimliliğini artırıyor. Yeni oda spreyi özelliği ise kullanıcılara oldukça ferahlatıcı bir temizlik deneyimi sunuyor.

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OZMO™ Pro 2.0 Elektrikli Salınımlı Paspaslama Sistemi ile DEEBOT T9, kullanıcılara daha sessiz, daha güçlü ve daha verimli süpürme ve paspaslama özelliklerini bir arada sunuyor. T9, 3000Pa yüksekliğinde güçlü bir emiş performansına sahip. Ayrıca geliştirilmiş elektrikli salınımlı paspası, hassas moduyla dakikada 480 defaya kadar titreşerek elektronik paspasla kıyaslanabilir güce erişiyor. Her iki özellik de robot süpürgenin inatçı lekelerin üstesinden kolaylıkla gelmesini sağlıyor.

DEEBOT T9 kendi içindeki oda spreyi ile zeminlerdeki küf ve evcil hayvan kokularını gidererek tüm evin havasını hızla tazeleyebiliyor. DEEBOT'un mobil sistemine bağlanan oda spreyi, kullanıcılara geleneksel temizliğin ötesine geçen bir süpürme ile birlikte hoş koku deneyimi de sunuyor. Üç çeşit koku içeren ve 60 güne kadar dayanabilen oda spreyi değiştirilebilir kapsüllerden oluşuyor. Kullanıcılar, ECOVACS HOME uygulamasını kullanarak oda spreyini açıp kapatabiliyor ve kullanım ömrünü uzatabiliyor.

DEEBOT N8 özellikleri

DEEBOT N8, kullanıcının rolünü azaltarak aileler için güvenli ve sorunsuz bir temizlik deneyimi sunuyor. ECOVACS'ın lider TrueDetect 3D engel algılama ve engellerden kaçınma teknolojisi, TrueMapping lazer tabanlı haritalama ve navigasyon teknolojileri ile güçlendirilen DEEBOT N8, daha güçlü, sorunsuz ve otomatikleştirilmiş bir temizleme deneyimi sunuyor.

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TrueDetect 3D teknolojisiyle güçlendirilen DEEBOT N8, 3 boyutlu yapılandırılmış ışık teknolojisi ve 3 boyutlu tarama algoritması kullanarak robotun oda çevresini son derece hassas bir şekilde taramasına ve çarpışmalardan, sıkışmalardan veya dolaşıklıklardan kaçınmasına olanak sağlıyor. 3 boyutlu görüntü oluşturmak için boşluk ve nesneleri neredeyse milimetrik düzeyde hızlı ve doğru bir şekilde tarayabiliyor.

TrueMapping lazer tabanlı haritalama ve gezinme teknolojisi sayesinde kat haritaları saniyeler içinde oluşturuluyor. DEEBOT N8, hangi odaların ve katların temizleneceğini seçiyor ve ilgili her bir kat haritası için optimum temizleme yolunu belirleyerek evin içinde akıllıca gezinebiliyor.

Devrim niteliğindeki Basınç Tutma Sistemi, şaşırtıcı derecede düşük gürültü seviyesi ile hem enerji verimliliği hem de yüksek bir süpürme basıncı sağlıyor. MAX+ modu ile DEEBOT N8'in 2600Pa'ya çıkarılan ekstra emiş gücü ise çok daha iyi temizlik sonuçları sunuyor. Hareket Eden Fırça 2.0, derin çatlaklarda biriken tozu bile içine çekebilen en yeni süspansiyon ve fırça tasarımına sahip.

OZMO™? Paspaslama Sistemi, su deposunu doldurmak için robotun defalarca durdurulmasına gerek kalmadan tüm evi verimli bir şekilde temizliyor. DEEBOT N8'deki sensörler, daha güvenli ve daha derin bir temizlik sürecini garanti etmek için paspas modu veya bez nemlendirme özelliğini devre dışı bırakma arasında otomatik olarak geçiş yapıyor.

DEEBOT N8 ayrıca tek kullanımlık paspas ve lekeleri etkin bir şekilde çıkaran ve zeminleri temiz tutan özel bir temizleme formülü ile birlikte geliyor. Zeminlere taze ve doğal bir koku bırakarak bakterilerin %99,26'sını yok edebiliyor.

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