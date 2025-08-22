Giriş
    Eti Maden’den elektrikli araçlar için batarya hamlesi! Bordan lityum karbonat üretilecek

    Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Eti Maden tarafından kurulacak tesisin elektrikli araç bataryalarında kullanılmak üzere bor atıklarından lityum karbonat bileşeni üreteceğini duyurdu.

    Eti Maden’den elektrikli araçlar için batarya hamlesi Tam Boyutta Gör
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bor madeni atıkları kullanılarak elektrikli araç bataryalarına hammadde üretileceğini duyurdu. Eti Maden tarafından endüstriyel ölçekte lityum karbonat üretim tesisi kurulacak.

    Elektrikli araç bataryalarının en kritik bileşenlerinden biri olan lityum karbonat bileşeni artık Türkiye'de üretilecek. Türkiye, bor rezervlerini kullanarak dünyadaki lityum karbonat talebine yanıt verecek. Eti Maden tarafından hayata geçirilecek tesiste, elektrikli araç bataryalarında kullanılan lityum iyon hücrelerin üretiminde temel hammaddelerden biri olan “lityum karbonat” bileşeni üretilecek. Böylece elektrikli araç bataryası üretmek isteyen şirketlere satış yapılacak.

    Eti Maden tarafından kurulan tesiste pilot üretimin yakın zamanda başlaması planlanıyor. Ayrıca bor atıklarından lityum karbonat üretimine yönelik olarak Türkiye’nin yanı sıra ABD, Arjantin ve Sırbistan’da patent alındığı ifade edildi.

    Dünya bor rezervlerinin yüzde 73’üne sahip olan Türkiye bor üretiminde lider konumda bulunuyor. 2024’te 2,5 milyon ton bor ürünleri satışı gerçekleşti. Bunların yüzde 97’si yurt dışına gönderildi ve 1,3 milyar dolarlık satış geliri elde edildi.

